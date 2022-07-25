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Оккупанты обстреляли Запорожье из РСЗО, размещенных в Энергодаре, - мэр Никополя

нікополь

Глава Никопольской военной администрации Евгений Евтушенко сообщил о вражеских обстрелах из реактивных систем залпового огня (РСЗО) в направлении Запорожья.

"С территории Энергодара залпы РСЗО в направлении Запорожья", - написал он в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Также он сообщил о передвижении вражеской военной техники с другой стороны водохранилища.

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Никополь (1021) РСЗО (195) Энергодар (157)


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