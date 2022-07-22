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Новости Война
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В Никополе горожанам предлагают 100 долларов за пойманных предателей

доллар,курс,долар

Власти Никополя будут платить горожанам денежное вознаграждение в сумме 100 долларов за общественное задержание коллаборантов, вражеских агентов и предателей.

Об этом сообщил глава районной военной администрации Евгений Евтушенко, передает Цензор.НЕТ.

Чиновник дал инструкцию по "охоте" на лиц, сотрудничающих с врагом. Чтобы получить вознаграждение, следует провести гражданское задержание предателей.

Подозрительными считаются: операторы квадрокоптеров; люди, рисующие непонятные знаки на постройках, элементах инфраструктуры и т.д.; граждане, производящие съемку населенного пункта на мобильный, фото-видео аппаратуру; лица, запускающие сигнальные ракеты, фейерверки и т.д.

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После гражданского задержания следует вызвать полицию и передать задержанного правоохранителям. Информацию о предателях можно отправлять в частные сообщения Евгению Евтушенко в фейсбук или передавать в полицию.

Если будет подтверждена противоправная деятельность подозреваемого, если был задержан таким образом, участники задержания получат сумму эквивалентную 100$ по курсу НБУ на день задержания. Также к задержанным нельзя применять спецсредства и оружие, за исключением самообороны.

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Автор: 

государственная измена (1540) Евтушенков Владимир (7) Никополь (1018) коллаборационизм (870)


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Топ комментарии
+7
Скальпу буде достатньо?
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22.07.2022 18:13
+5
Мало. Треба ще й самого зрадника надавати в довгострокове користування.
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22.07.2022 18:04
+5
Таку ініціативу треба поширити на ВСІ міста України. І почати зі столиці. Там просто розсадник колаборантів...
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22.07.2022 18:31
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Мало. Треба ще й самого зрадника надавати в довгострокове користування.
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22.07.2022 18:04 Ответить
блогеров, которые ходят и показывают уцелевшие объекты
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22.07.2022 18:05 Ответить
Смешные деньги ...
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22.07.2022 18:12 Ответить
Вообще, раньше был гражданский институт дружинников ... хоть он и ассоциируется с совком, но тем не менее ... да в принципе, можно из совка некоторые полезные вещи перенять ... в те времена все знали своих соседей ... казалось бы просто возьми да пройдись по домам квартирам ... но это ж не для ленивых чинуш
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22.07.2022 18:15 Ответить
Что-то маловато, 300 - 500 доларов было бы нормально, уже был бы какой-то стимул, хотя, их надо сдавать бесплатно..
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22.07.2022 19:32 Ответить
ну, любой нормальный за бесплатно здаст, а чтобы граждане включили дополнительно бдительность и самоорганизовались как-то это нужно и финансы нормальные предложить
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22.07.2022 22:49 Ответить
Скальпу буде достатньо?
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22.07.2022 18:13 Ответить
праве вухо, або рвані ніздрі
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22.07.2022 18:40 Ответить
Таку ініціативу треба поширити на ВСІ міста України. І почати зі столиці. Там просто розсадник колаборантів...
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22.07.2022 18:31 Ответить
Так. Наприклад Сергієнко Сашко, який проживає у Києві, вул.Рокоссовського 10. В нього там "гурток по інтєрєсам", готовий зустрічати російські танки квітами.
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22.07.2022 18:44 Ответить
--- Та ж звідки в тебе така сила грошей, діду ?!!
---- Так я колаборантів владі здаю!
--- Та ж за них херню платять!
---- Не скажи ,онучку, не скажи, дві бабки --- пятьорочка!!
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22.07.2022 18:45 Ответить
Зеленский и Елдак зрадники. Дайте 200 баксов!!! очень нужно!!!
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22.07.2022 18:46 Ответить
Що можна фотографувати військового в Нікополі? Аааа танк , бiля "Каштанiв" гармату на дамбі.. ДО РЕЧІ танк ІС-2, таких два в світі стояло, другий в Празі, не знаю, чи не знесли.
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22.07.2022 21:52 Ответить
Звиняюсь, багато їх
http://www.pomnite-nas.ru/img/311/201011280943270.IMG_2784.JPG
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22.07.2022 21:56 Ответить
100 баксів і два раба кожному)
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22.07.2022 22:41 Ответить
 
 