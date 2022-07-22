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У Нікополі містянам пропонують 100 доларів за "впольованих" зрадників

доллар,курс,долар

Влада Нікополя платитиме містянам грошову винагороду у сумі 100 доларів за громадське затримання колаборантів, ворожих агентів та зрадників.

Про це повідомив голова районної військової адміністрації Євген Євтушенко, передає Цензор.НЕТ.

Чиновник дав інструкцію з "полювання" на осіб, що співпрацюють з ворогом. Аби отримати винагороду слід провести громадянське затримання зрадників.

Підозрілими вважаються: оператори квадрокоптерів; люди, які малюють незрозумілі знаки на будівлях, елементах інфраструктури і т.д т.п;  громадяни, що проводять зйомку населеного пункту на мобільний, фото-відео апаратуру; особи, які запускають сигнальні ракети, феєрверки і т.д т.п.

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Після громадянського затримання слід викликати поліцію та передати затриманого правоохоронцям. Інформацію про зрадників можна надсилати в приватні повідомлення Євгену Євтушенку в Фейсбук або передавати до поліції.

Якщо буде підтверджено протиправну діяльність підозрюваного, якщо було затримано в такий спосіб, учасники затримання отримають суму еквівалентну 100  доларів по курсу НБУ на день затримання. Також до затриманих не можна застосовувати спецзасоби та зброю за винятком самооборони.

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державна зрада (1685) Євтушенков Володимир (26) Нікополь (1187) колабораціонізм (1158)


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Топ коментарі
+7
Скальпу буде достатньо?
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22.07.2022 18:13
+5
Мало. Треба ще й самого зрадника надавати в довгострокове користування.
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22.07.2022 18:04
+5
Таку ініціативу треба поширити на ВСІ міста України. І почати зі столиці. Там просто розсадник колаборантів...
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22.07.2022 18:31
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Мало. Треба ще й самого зрадника надавати в довгострокове користування.
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22.07.2022 18:04 Відповісти
блогеров, которые ходят и показывают уцелевшие объекты
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22.07.2022 18:05 Відповісти
Смешные деньги ...
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22.07.2022 18:12 Відповісти
Вообще, раньше был гражданский институт дружинников ... хоть он и ассоциируется с совком, но тем не менее ... да в принципе, можно из совка некоторые полезные вещи перенять ... в те времена все знали своих соседей ... казалось бы просто возьми да пройдись по домам квартирам ... но это ж не для ленивых чинуш
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22.07.2022 18:15 Відповісти
Что-то маловато, 300 - 500 доларов было бы нормально, уже был бы какой-то стимул, хотя, их надо сдавать бесплатно..
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22.07.2022 19:32 Відповісти
ну, любой нормальный за бесплатно здаст, а чтобы граждане включили дополнительно бдительность и самоорганизовались как-то это нужно и финансы нормальные предложить
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22.07.2022 22:49 Відповісти
Скальпу буде достатньо?
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22.07.2022 18:13 Відповісти
праве вухо, або рвані ніздрі
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22.07.2022 18:40 Відповісти
Таку ініціативу треба поширити на ВСІ міста України. І почати зі столиці. Там просто розсадник колаборантів...
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22.07.2022 18:31 Відповісти
Так. Наприклад Сергієнко Сашко, який проживає у Києві, вул.Рокоссовського 10. В нього там "гурток по інтєрєсам", готовий зустрічати російські танки квітами.
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22.07.2022 18:44 Відповісти
--- Та ж звідки в тебе така сила грошей, діду ?!!
---- Так я колаборантів владі здаю!
--- Та ж за них херню платять!
---- Не скажи ,онучку, не скажи, дві бабки --- пятьорочка!!
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22.07.2022 18:45 Відповісти
Зеленский и Елдак зрадники. Дайте 200 баксов!!! очень нужно!!!
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22.07.2022 18:46 Відповісти
Що можна фотографувати військового в Нікополі? Аааа танк , бiля "Каштанiв" гармату на дамбі.. ДО РЕЧІ танк ІС-2, таких два в світі стояло, другий в Празі, не знаю, чи не знесли.
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22.07.2022 21:52 Відповісти
Звиняюсь, багато їх
http://www.pomnite-nas.ru/img/311/201011280943270.IMG_2784.JPG
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22.07.2022 21:56 Відповісти
100 баксів і два раба кожному)
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22.07.2022 22:41 Відповісти
 
 