У Нікополі містянам пропонують 100 доларів за "впольованих" зрадників
Влада Нікополя платитиме містянам грошову винагороду у сумі 100 доларів за громадське затримання колаборантів, ворожих агентів та зрадників.
Про це повідомив голова районної військової адміністрації Євген Євтушенко, передає Цензор.НЕТ.
Чиновник дав інструкцію з "полювання" на осіб, що співпрацюють з ворогом. Аби отримати винагороду слід провести громадянське затримання зрадників.
Підозрілими вважаються: оператори квадрокоптерів; люди, які малюють незрозумілі знаки на будівлях, елементах інфраструктури і т.д т.п; громадяни, що проводять зйомку населеного пункту на мобільний, фото-відео апаратуру; особи, які запускають сигнальні ракети, феєрверки і т.д т.п.
Після громадянського затримання слід викликати поліцію та передати затриманого правоохоронцям. Інформацію про зрадників можна надсилати в приватні повідомлення Євгену Євтушенку в Фейсбук або передавати до поліції.
Якщо буде підтверджено протиправну діяльність підозрюваного, якщо було затримано в такий спосіб, учасники затримання отримають суму еквівалентну 100 доларів по курсу НБУ на день затримання. Також до затриманих не можна застосовувати спецзасоби та зброю за винятком самооборони.
Будь ласка, зачекайте...
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---- Так я колаборантів владі здаю!
--- Та ж за них херню платять!
---- Не скажи ,онучку, не скажи, дві бабки --- пятьорочка!!
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