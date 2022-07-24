Окупанти обстріляли Запоріжжя із РСЗВ, розміщених в Енергодарі, - мер Нікополя

Голова Нікопольської військової адміністрації Євген Євтушенко повідомив про ворожі обстріли з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) у напрямку Запоріжжя.

"З території Енергодару залпи РСЗВ у напрямку до Запоріжжя", - написав він у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Також він повідомив про пересування ворожої військової техніки з іншого боку водосховища.

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