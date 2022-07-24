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Нікополь (1079) РСЗВ (198) Енергодар (261)

Окупанти обстріляли Запоріжжя із РСЗВ, розміщених в Енергодарі, - мер Нікополя

нікополь

Голова Нікопольської військової адміністрації Євген Євтушенко повідомив про ворожі обстріли з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) у напрямку Запоріжжя.

"З території Енергодару залпи РСЗВ у напрямку до Запоріжжя", - написав він у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Також він повідомив про пересування ворожої військової техніки з іншого боку водосховища.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстріл Нікополя: окупанти вдарили по річковому порту та залізничній колії

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Ірпінський художник Патоль Мойшевич написав картину в пам'ять загиблих дітей Ірпеня..
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24.07.2022 22:57 Відповісти
15-20 км відстань і нема чим дати відповідь
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24.07.2022 23:41 Відповісти
Тихо сьогодні було відносно. Гупало, але далеко
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24.07.2022 23:46 Відповісти
Хто за три дні здав південь України включно з Запорізькою та Херсонською областями, включно з найбільшою атомною в Європі?
Хто має відповідати за цю зраду, а також за її наслідки?
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24.07.2022 23:46 Відповісти
Зечмо, він же Боневтік, він же Янєлох, він же Чінарік...
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25.07.2022 06:17 Відповісти
 
 