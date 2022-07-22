Обстріл Нікополя: окупанти вдарили по річковому порту та залізничній колії

Внаслідок обстрілу військами РФ м. Нікополь Дніпропетровської області пошкоджено річковий порт, залізничну колію та 25 житлових будинків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, сьогодні російські окупанти здійснили артилерійський обстріл із реактивних систем залпового вогню житлових кварталах Нікополя, внаслідок чого одна цивільна людина загинула.

"Пошкоджено залізничну колію, 25 житлових будинків, автомобілі містян та річковий порт міста. Також окупанти, використовуючи артилерійську зброю, обстріляли с. Вишневе Синельниківського району - пошкоджено інфраструктуру кінного заводу", - зазначається в повідомленні.

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Тривають першочергові слідчі дії.

Також в Офісі Генпрокурора додали, що на цій території немає будь-яких військових об’єктів.