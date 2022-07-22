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Новини Війна
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Обстріл Нікополя: окупанти вдарили по річковому порту та залізничній колії

нікополь

Внаслідок обстрілу військами РФ м. Нікополь Дніпропетровської області пошкоджено річковий порт, залізничну колію та 25 житлових будинків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, сьогодні російські окупанти здійснили артилерійський обстріл із реактивних систем залпового вогню житлових кварталах Нікополя, внаслідок чого одна цивільна людина загинула.

"Пошкоджено залізничну колію, 25 житлових будинків, автомобілі містян та річковий порт міста. Також окупанти, використовуючи артилерійську зброю, обстріляли с. Вишневе Синельниківського району - пошкоджено інфраструктуру кінного заводу", -  зазначається в повідомленні.

Також читайте: Окупанти вночі обстріляли Нікополь із РСЗВ, - мер міста

Тривають першочергові слідчі дії.

Також в Офісі Генпрокурора додали, що  на цій території немає будь-яких військових об’єктів.

Автор: 

обстріл (28449) Нікополь (1187) Офіс Генпрокурора (3248)


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А сколько ещё терпеть этот беспредел, нам ,что ответить нечем?,по водохранилищу 9 км до орков! Там их наказать можно так,что охота надолго отпадёт обстреливать мирный город!
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22.07.2022 15:59 Відповісти
Тим паче вони стріляють не з Енергодару, а з сіл, які поруч. Якась нісенітниця...
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22.07.2022 16:02 Відповісти
Коли ви говорите по роійські вони хочуть вас рятувати , так кацапи розуміють дійсність, то "ахота у ніх нє пропадьот " при будь якому роскладі бо вас потрібно рятувати
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22.07.2022 16:02 Відповісти
Це лише привід, не він так інший знайшли б.
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22.07.2022 16:09 Відповісти
Петушня, зачем вы увеличивает свои долги по репарациям?
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22.07.2022 16:08 Відповісти
Наши партнеры по зерну и портам изволят баловаться. Ну простим им энти шалости.
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22.07.2022 17:47 Відповісти
Та невже? А офіс генпрокурора не хоче розібратися, чому за 5 місяців і вже достатньої кількості зброї Ок 'Південь' не збирається звільняти окуповані території? Навіть правобережжя!
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22.07.2022 23:31 Відповісти
якихось підорів через дніпро не можуть покарати,
де весь мільйон мобілізованих,
дронів немає
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22.07.2022 23:39 Відповісти
 
 