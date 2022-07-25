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Новости Агрессия России против Украины Война
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Российское командование продолжает сталкиваться с дилеммой: либо обеспечить наступление на востоке, либо усилить оборону на западе, - британская разведка

рф

Безрезультатные бои продолжаются как на Донбассе, так и на Херсонском направлении. Российское командование продолжает сталкиваться с дилеммой: либо обеспечить наступление на востоке, либо усилить оборону на западе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 18 июля 2022 года разведка обнаружила российскую базу по ремонту военной техники возле Барвинка в Белгородской области России, в 10 км от границы с Украиной. Там располагаются не менее 300 поврежденных машин, включая основные боевые танки, бронетранспортеры и грузовики общего назначения.

"В дополнение к хорошо задокументированным кадровым проблемам, Россия, вероятно, продолжает испытывать трудности с эвакуацией и ремонтом тысяч боевых машин, поврежденных в ходе боевых действий в Украине", - говорится в сообщении.

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армия РФ (19238) Великобритания (4964) разведка (4175)


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Или идти на...й, лучше самим и на своих. Это третий вариант, и лучший из двух вышеперечисленных.
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25.07.2022 08:54 Ответить
Беріть мішок та й ідіть додому. Чим у них є закріпити....час зробить свою справу
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25.07.2022 08:56 Ответить
Але єдиним правильним рішенням все-таки лишається - ПІТИ НАХ*Й!
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25.07.2022 08:56 Ответить
Нема ніякої дилеми. Пі@дюлін кацапи будуть вигрібати кругом.
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25.07.2022 09:04 Ответить
Якщо бої наразі безрезультатні, то це означає, що ніякої дилеми немає - всі свої резерви рашисти кинули на стримування наступу українських військ на Херсонському напрямку.
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25.07.2022 09:18 Ответить
Натягивать сову на глобус оказалось непросто.
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25.07.2022 09:29 Ответить
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25.07.2022 10:01 Ответить
пишуть, що ніяк вони свої регіональні батальони не можуть укомплектувати, не сильно кацапи рвуться горіти в танках. навчати теж нема кому. проте рашисти не дуже переймаються навчанням, кому воно треба. так гарматне м'ясо піде в бій ненавченим.

але снарядами із всіх стволів, авіацією і ракетами обстрілюють нас не перестаючи, ссуки.
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25.07.2022 10:41 Ответить
А де для раші схід і де захід, ніхя не зрозумів..
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25.07.2022 11:09 Ответить
 
 