Российское командование продолжает сталкиваться с дилеммой: либо обеспечить наступление на востоке, либо усилить оборону на западе, - британская разведка

Безрезультатные бои продолжаются как на Донбассе, так и на Херсонском направлении. Российское командование продолжает сталкиваться с дилеммой: либо обеспечить наступление на востоке, либо усилить оборону на западе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 18 июля 2022 года разведка обнаружила российскую базу по ремонту военной техники возле Барвинка в Белгородской области России, в 10 км от границы с Украиной. Там располагаются не менее 300 поврежденных машин, включая основные боевые танки, бронетранспортеры и грузовики общего назначения.

"В дополнение к хорошо задокументированным кадровым проблемам, Россия, вероятно, продолжает испытывать трудности с эвакуацией и ремонтом тысяч боевых машин, поврежденных в ходе боевых действий в Украине", - говорится в сообщении.

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