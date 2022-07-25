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Ночью оккупанты обстреляли из РСЗО окрестности Краматорска, - мэр Гончаренко

краматорськ

Российские военные ночью обстреляли окрестности Краматорска из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщил Краматорский городской голова Александр Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Враждебный ночной обстрел окрестностей Краматорска из РСЗО. Без жертв, но есть разрушения в частном секторе", - говорится в сообщении.

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Краматорськ (2275) обстрел (27165)


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