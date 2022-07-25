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Вночі окупанти обстріляли з РСЗВ околиці Краматорська, - мер Гончаренко

краматорськ

Російські військові вночі обстріляли околиці Краматорська з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомив Краматорський міський голова Олександр Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

"Ворожий нічний обстріл околиць Краматорська з РСЗВ. Без жертв, але є руйнування у приватному секторі", - йдеться в повідомленні.

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Краматорськ (653) обстріл (28486)


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