Вночі окупанти обстріляли з РСЗВ околиці Краматорська, - мер Гончаренко
Російські військові вночі обстріляли околиці Краматорська з реактивних систем залпового вогню.
Про це повідомив Краматорський міський голова Олександр Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.
"Ворожий нічний обстріл околиць Краматорська з РСЗВ. Без жертв, але є руйнування у приватному секторі", - йдеться в повідомленні.
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