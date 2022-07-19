Росіяни вдарили по центру Краматорська, є жертви. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вдень 19 липня армія РФ завдала удару по центру Краматорська.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Краматорського міського голови Олександра Гончаренка.

"Удар по центральній частині Краматорська. Є жертви. На місці працюють спеціалісти вибухотехнічних служб, рятувальники", - написав мер.

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Керівник Донецької ОВА Павло Кириленко уточнив у фейсбуці, що росіяни вдарили по центральній частині Краматорська, попередньо, авіаційними ракетами.

"Наразі відомо про щонайменше одного загиблого цивільного. У житлових поверхівках, які опинилися в епіцентрі удару, зчинилися пожежі", - написав він.

Рятувальники ДСНС, що прибули на місце, ліквідують пожежі та надають допомогу людям.









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