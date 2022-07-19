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Росіяни вдарили по центру Краматорська, є жертви. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вдень 19 липня армія РФ завдала удару по центру Краматорська.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Краматорського міського голови Олександра Гончаренка.

"Удар по центральній частині Краматорська. Є жертви. На місці працюють спеціалісти вибухотехнічних служб, рятувальники", - написав мер.

Росіяни вдарили по центру Краматорська, є жертви 01

Також читайте: Окупанти завдали ракетного удару по заводах у Краматорську, - мер Гончаренко

Керівник Донецької ОВА Павло Кириленко уточнив у фейсбуці, що росіяни вдарили по центральній частині Краматорська, попередньо, авіаційними ракетами.

"Наразі відомо про щонайменше одного загиблого цивільного. У житлових поверхівках, які опинилися в епіцентрі удару, зчинилися пожежі", - написав він.

Рятувальники ДСНС, що прибули на місце, ліквідують пожежі та надають допомогу людям.

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Росіяни вдарили по центру Краматорська, є жертви 03
Росіяни вдарили по центру Краматорська, є жертви 04
Росіяни вдарили по центру Краматорська, є жертви 05

Також дивіться: Наслідки вчорашнього удару по Краматорську: пошкоджено 7 житлових будинків та 2 об'єкти інфраструктури. ФОТОрепортаж

Автор: 

Краматорськ (660) обстріл (28648)


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19.07.2022 13:37 Відповісти
"Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали."
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19.07.2022 14:00 Відповісти
А ми терпіли...жодного удару у відповідь в напрямку ростова бєлгорода чи хоча б севастополя. Бийте ще. ЗеЛоху подобається.
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19.07.2022 17:32 Відповісти
 
 