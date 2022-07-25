Президент Гватемалы побывал с визитом в Киевской области. ФОТОрепортаж

Президент Республики Гватемала Алехандро Джамматтеи посетил Бородянку, Бучу и Ирпень Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм Киевской областной военной администрации.

Президент Гватемалы выразил свою поддержку Украине и подчеркнул, что о преступлениях России должен знать весь мир.

Представители власти Киевщины выразили благодарность господину Джамматтеи за внимание к Киевской области и отметили, что официальные визиты международных партнеров являются важной составляющей в войне, которая также продолжается и на информационном поле.







