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Новости Война
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Президент Гватемалы побывал с визитом в Киевской области. ФОТОрепортаж

президент,гватемала,бородянка,візит

Президент Республики Гватемала Алехандро Джамматтеи посетил Бородянку, Бучу и Ирпень Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм Киевской областной военной администрации.

Президент Гватемалы выразил свою поддержку Украине и подчеркнул, что о преступлениях России должен знать весь мир.

Представители власти Киевщины выразили благодарность господину Джамматтеи за внимание к Киевской области и отметили, что официальные визиты международных партнеров являются важной составляющей в войне, которая также продолжается и на информационном поле.

Президент Гватемалы побывал с визитом в Киевской области 01
Президент Гватемалы побывал с визитом в Киевской области 02
Президент Гватемалы побывал с визитом в Киевской области 03
Президент Гватемалы побывал с визитом в Киевской области 04

Автор: 

визит (3083) Гватемала (15) Ирпень (370) Киевская область (4136) Президент (4424) Буча (460) Бородянка (66)


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Президенту Гватемали за позицію-респект...
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25.07.2022 16:16 Ответить
Наверное Одна Гватемала из всей Латинской Америки поддерживает Украину. Все остальные парашенские проститутки. Или я ошибаюсь...
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25.07.2022 16:21 Ответить
І дєрьмак щось з ним не погуляв, десь шось мутить. А це все таки президент.
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25.07.2022 16:27 Ответить
еще Колумбия публично поддерживаат
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25.07.2022 16:33 Ответить
Гватемала может подкинуть тактический кофе.
И восстанавливать наших раненных на Антигуа.
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25.07.2022 16:47 Ответить
Респект. Йому не байдуже, хоча де Україна, а де Гватемала...
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25.07.2022 17:49 Ответить
гугланул..страна возле мексики гондураса сальвадора и т.п. а костіли -у него россеяній склироз...а погоні наверно он 4 звездній генерал..
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25.07.2022 19:13 Ответить
 
 