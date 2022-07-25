Президент Гватемали побував із візитом на Київщині. ФОТОрепортаж

Президент Республіки Гватемала Алехандро Джамматте відвідав Бородянку, Бучу та Ірпінь Кивської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Київської обласної військової адміністрації

Як зазначається, президент Гватемали висловив свою підтримку Україні та наголосив, що про злочини Росії має знати весь світ.

Представники влади Київщини висловили подяку пану Джамматтеї за увагу до Київської області і зазначили, що офіційні візити міжнародних партнерів є важливою складовою у війні, яка також триває й на інформаційному полі.

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