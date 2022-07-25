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Новини Війна
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Президент Гватемали побував із візитом на Київщині. ФОТОрепортаж

президент,гватемала,бородянка,візит

Президент Республіки Гватемала Алехандро Джамматте відвідав Бородянку, Бучу та Ірпінь Кивської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Київської обласної військової адміністрації

Як зазначається, президент Гватемали висловив свою підтримку Україні та наголосив, що про злочини Росії має знати весь світ.

Представники влади Київщини висловили подяку пану Джамматтеї за увагу до Київської області і зазначили, що офіційні візити міжнародних партнерів є важливою складовою у війні, яка також триває й на інформаційному полі.

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Президент Гватемали побував із візитом на Київщині 02
Президент Гватемали побував із візитом на Київщині 03
Президент Гватемали побував із візитом на Київщині 04

Автор: 

візит (1588) Гватемала (14) Ірпінь (358) Київська область (4026) Президент (815) Буча (542) Бородянка (82)


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Президенту Гватемали за позицію-респект...
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25.07.2022 16:16 Відповісти
Наверное Одна Гватемала из всей Латинской Америки поддерживает Украину. Все остальные парашенские проститутки. Или я ошибаюсь...
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25.07.2022 16:21 Відповісти
І дєрьмак щось з ним не погуляв, десь шось мутить. А це все таки президент.
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25.07.2022 16:27 Відповісти
еще Колумбия публично поддерживаат
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25.07.2022 16:33 Відповісти
Гватемала может подкинуть тактический кофе.
И восстанавливать наших раненных на Антигуа.
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25.07.2022 16:47 Відповісти
Респект. Йому не байдуже, хоча де Україна, а де Гватемала...
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25.07.2022 17:49 Відповісти
гугланул..страна возле мексики гондураса сальвадора и т.п. а костіли -у него россеяній склироз...а погоні наверно он 4 звездній генерал..
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25.07.2022 19:13 Відповісти
 
 