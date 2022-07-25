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НАТО предоставит Украине оружие для борьбы с беспилотниками, - Столтенберг

нато,столтенберг

Североатлантический альянс предоставит Украине сотни переносных комплексов для противодействия беспилотникам.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"НАТО предоставит комплексный пакет помощи, который будет включать средства защищенной связи, топливо, медикаменты и защитные жилеты, оборудование для защиты от мин, химических и биологических угроз, а также сотни переносных противрбезпилотных комплексов", - сказал он. Он не уточнил, о каких именно комплексах идет речь.

По словам генсека, в долгосрочной перспективе НАТО поможет Украине перейти от техники советских времен к современной технике, которую использует Альянс. Также есть стремление улучшить оперативную совместимость и укрепить институты обороны и безопасности Украины.

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Столтенберг подчеркнул, что лидеры НАТО договорились на саммите в Мадриде о существенном усилении обороны и системы сдерживания в связи с созданием Россией угрозы мировой безопасности.

Речь идет об усилении первой линии обороны альянса, улучшении боевых групп в восточной части НАТО. Численность сил быстрого реагирования будет увеличена до более 300 тысяч человек.

Автор: 

беспилотник (3601) НАТО (9984) ПВО (2749) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+7
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25.07.2022 17:23
+6
Мені сподобалося інше: на днях прочитав що британці "збираються" передать ЗСУ самохідні ЗРК І фото викладено Через два дні на "Цензорі" фото - "Отакі роялі стоять у нас в кущах" На фото - той самий ЗРК!!!
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25.07.2022 17:26
+5
Уже пора баллистические ракеты давать. Ах да забыл, главное что бы не было эскалации конфликта.
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25.07.2022 17:39
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ничего не дал. Не ведитесь на вбросы.
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25.07.2022 17:12 Ответить
Бистріше що таки хтось приватно продав,інакше дивно прозвучала інформація
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25.07.2022 17:12 Ответить
нет. Перестаньте весьтись на примитивные ИПСО.
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25.07.2022 17:16 Ответить
Мені сподобалося інше: на днях прочитав що британці "збираються" передать ЗСУ самохідні ЗРК І фото викладено Через два дні на "Цензорі" фото - "Отакі роялі стоять у нас в кущах" На фото - той самий ЗРК!!!
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25.07.2022 17:26 Ответить
та эти шесть роялей на восемь октав у нас уже с июня в кустах стоят. Аккорды аж до кобзона доходят.
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25.07.2022 21:30 Ответить
Чи дав чи ні ми побачимо по фото збитих чи можливо по появі нових відео від гоблінів.
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25.07.2022 17:15 Ответить
Звучить гарно. А що буде на ділі? Вони повинні розуміти що мова йде не про цивільні дрони які низько літають та мають не захищений канал зв'язку, а про дрони які літають вище 5 км і мають не тільки військовий зв'язок але і системи що дозволяють діяти автоматично.

Щоб таким протидіяти треба тисячі комплексів Насамс із радарами, а не іграшки.
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25.07.2022 17:14 Ответить
Перед тим як "гавкать" - подивися ТТХ цього ЗРК! Особливо на дальність стрільби
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26.07.2022 05:13 Ответить
"противобеспилотные комплексы" - весьма расплывчатое понятие, в которое можно запихать весьма неожиданные дивайсы. "Авенджер" как бы тоже можно считать противобеспилотным комплексом.
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25.07.2022 17:14 Ответить
банки с огурцами...
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25.07.2022 17:18 Ответить
Мало імовірно. Скоріше щось на порядок гірше дадуть. І це при тому що навіть "Авенджер" це дуже примітивний засіб проти дронів і воно ну ніяк не буде діставати по висоті ті Іранські дрони якими нас страшать. Вийде збивати лише якщо дрони будуть літати на половині доступної їм висоти.

І що головне кількість...
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25.07.2022 17:22 Ответить
иранскиен дроны HALE - это каргокульт. Перестаньте вестись на эту муйню.
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25.07.2022 21:33 Ответить
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25.07.2022 17:23 Ответить
AHEAD?
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25.07.2022 17:28 Ответить
Уже пора баллистические ракеты давать. Ах да забыл, главное что бы не было эскалации конфликта.
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25.07.2022 17:39 Ответить
Та давай вже надавай скорiше...!
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25.07.2022 17:46 Ответить
Гора родила мышь. Для Стеклова, провокатора и ссыкла, это большой прогресс.
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25.07.2022 18:58 Ответить
💖
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25.07.2022 22:07 Ответить
 
 