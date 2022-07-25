НАТО предоставит Украине оружие для борьбы с беспилотниками, - Столтенберг

Североатлантический альянс предоставит Украине сотни переносных комплексов для противодействия беспилотникам.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"НАТО предоставит комплексный пакет помощи, который будет включать средства защищенной связи, топливо, медикаменты и защитные жилеты, оборудование для защиты от мин, химических и биологических угроз, а также сотни переносных противрбезпилотных комплексов", - сказал он. Он не уточнил, о каких именно комплексах идет речь.

По словам генсека, в долгосрочной перспективе НАТО поможет Украине перейти от техники советских времен к современной технике, которую использует Альянс. Также есть стремление улучшить оперативную совместимость и укрепить институты обороны и безопасности Украины.

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Столтенберг подчеркнул, что лидеры НАТО договорились на саммите в Мадриде о существенном усилении обороны и системы сдерживания в связи с созданием Россией угрозы мировой безопасности.

Речь идет об усилении первой линии обороны альянса, улучшении боевых групп в восточной части НАТО. Численность сил быстрого реагирования будет увеличена до более 300 тысяч человек.