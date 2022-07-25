НАТО надасть Україні зброю для боротьби з безпілотниками, - Столтенберг

Північноатлантичний альянс надасть Україні сотні переносних комплексів для протидії безпілотникам.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"НАТО надасть комплексний пакет допомоги, що включатиме засоби захищеного зв'язку, паливо, медикаменти та захисні жилети, обладнання для захисту від мін, хімічних та біологічних загроз, а також сотні переносних протибезпілотних комплексів", - сказав Столтенберг. Він не уточнив, про які саме комплекси йдеться.

За словами генсека, у довгостроковій перспективі НАТО допоможе Україні перейти від техніки радянських часів до сучасної техніки, яку використовує Альянс. Також є прагнення покращити оперативну сумісність та ще більше зміцнити інститути оборони та безпеки України.

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Столтенберг акцентував, що лідери НАТО домовилися на саміті в Мадриді про суттєве посилення оборони та системи стримування у зв’язку зі створенням Росією загрози світовій безпеці.

Йдеться про посилення першої лінії оборони Альянсу, покращення бойових груп у східній частині НАТО. Чисельність сил швидкого реагування буде збільшено до понад 300 тисяч осіб.