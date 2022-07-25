УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11198 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні Війна
10 280 19

НАТО надасть Україні зброю для боротьби з безпілотниками, - Столтенберг

нато,столтенберг

Північноатлантичний альянс надасть Україні сотні переносних комплексів для протидії безпілотникам.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"НАТО надасть комплексний пакет допомоги, що включатиме засоби захищеного зв'язку, паливо, медикаменти та захисні жилети, обладнання для захисту від мін, хімічних та біологічних загроз, а також сотні переносних протибезпілотних комплексів", - сказав Столтенберг. Він не уточнив, про які саме комплекси йдеться.

За словами генсека, у довгостроковій перспективі НАТО допоможе Україні перейти від техніки радянських часів до сучасної техніки, яку використовує Альянс. Також є прагнення покращити оперативну сумісність та ще більше зміцнити інститути оборони та безпеки України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО збирається переозброїти Україну сучасною зброєю, - Столтенберг

Столтенберг акцентував, що лідери НАТО домовилися на саміті в Мадриді про суттєве посилення оборони та системи стримування у зв’язку зі створенням Росією загрози світовій безпеці.

Йдеться про посилення першої лінії оборони Альянсу, покращення бойових груп у східній частині НАТО. Чисельність сил швидкого реагування буде збільшено до понад 300 тисяч осіб.

Автор: 

безпілотник (4165) НАТО (6445) ППО (3189) Столтенберг Єнс (1596)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
показати весь коментар
25.07.2022 17:23
+6
Мені сподобалося інше: на днях прочитав що британці "збираються" передать ЗСУ самохідні ЗРК І фото викладено Через два дні на "Цензорі" фото - "Отакі роялі стоять у нас в кущах" На фото - той самий ЗРК!!!
показати весь коментар
25.07.2022 17:26
+5
Уже пора баллистические ракеты давать. Ах да забыл, главное что бы не было эскалации конфликта.
показати весь коментар
25.07.2022 17:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ничего не дал. Не ведитесь на вбросы.
показати весь коментар
25.07.2022 17:12 Відповісти
Бистріше що таки хтось приватно продав,інакше дивно прозвучала інформація
показати весь коментар
25.07.2022 17:12 Відповісти
нет. Перестаньте весьтись на примитивные ИПСО.
показати весь коментар
25.07.2022 17:16 Відповісти
Мені сподобалося інше: на днях прочитав що британці "збираються" передать ЗСУ самохідні ЗРК І фото викладено Через два дні на "Цензорі" фото - "Отакі роялі стоять у нас в кущах" На фото - той самий ЗРК!!!
показати весь коментар
25.07.2022 17:26 Відповісти
та эти шесть роялей на восемь октав у нас уже с июня в кустах стоят. Аккорды аж до кобзона доходят.
показати весь коментар
25.07.2022 21:30 Відповісти
Чи дав чи ні ми побачимо по фото збитих чи можливо по появі нових відео від гоблінів.
показати весь коментар
25.07.2022 17:15 Відповісти
Звучить гарно. А що буде на ділі? Вони повинні розуміти що мова йде не про цивільні дрони які низько літають та мають не захищений канал зв'язку, а про дрони які літають вище 5 км і мають не тільки військовий зв'язок але і системи що дозволяють діяти автоматично.

Щоб таким протидіяти треба тисячі комплексів Насамс із радарами, а не іграшки.
показати весь коментар
25.07.2022 17:14 Відповісти
Перед тим як "гавкать" - подивися ТТХ цього ЗРК! Особливо на дальність стрільби
показати весь коментар
26.07.2022 05:13 Відповісти
"противобеспилотные комплексы" - весьма расплывчатое понятие, в которое можно запихать весьма неожиданные дивайсы. "Авенджер" как бы тоже можно считать противобеспилотным комплексом.
показати весь коментар
25.07.2022 17:14 Відповісти
банки с огурцами...
показати весь коментар
25.07.2022 17:18 Відповісти
Мало імовірно. Скоріше щось на порядок гірше дадуть. І це при тому що навіть "Авенджер" це дуже примітивний засіб проти дронів і воно ну ніяк не буде діставати по висоті ті Іранські дрони якими нас страшать. Вийде збивати лише якщо дрони будуть літати на половині доступної їм висоти.

І що головне кількість...
показати весь коментар
25.07.2022 17:22 Відповісти
иранскиен дроны HALE - это каргокульт. Перестаньте вестись на эту муйню.
показати весь коментар
25.07.2022 21:33 Відповісти
показати весь коментар
25.07.2022 17:23 Відповісти
AHEAD?
показати весь коментар
25.07.2022 17:28 Відповісти
Уже пора баллистические ракеты давать. Ах да забыл, главное что бы не было эскалации конфликта.
показати весь коментар
25.07.2022 17:39 Відповісти
Та давай вже надавай скорiше...!
показати весь коментар
25.07.2022 17:46 Відповісти
Гора родила мышь. Для Стеклова, провокатора и ссыкла, это большой прогресс.
показати весь коментар
25.07.2022 18:58 Відповісти
💖
показати весь коментар
25.07.2022 22:07 Відповісти
 
 