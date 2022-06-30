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НАТО збирається переозброїти Україну сучасною зброєю, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

нато

Україна потребує сучасної зброї для боротьби з російською агресією, і НАТО надасть їй допомогу у переході від пострадянського озброєння на сучасні зразки зброї.

Про це сьогодні у Мадриді під час підсумкової пресконференції сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, відповідаючи на запитання щодо можливих поставок бойових танків західного зразка до України, заявив, що у держав Альянсу немає списку з видами озброєння, поставки якого в Україну виключені.

Генсек зазначив, що держави НАТО підтримують ідею передачі більш сучасного озброєння, зокрема західного, Україні.

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За його словами, оголошення про поставку нових партій озброєння були зроблені і на саміті в Мадриді. При цьому Столтенберг запевнив, що про жодні винятки у поставках не йдеться.

"НАТО зараз має завдання допомогти Україні з переходом на сучасне озброєння натівського зразка. І звичайно, у нас немає списку обладнання, яке ми виключаємо з цього", - сказав він.

За його словами, держави НАТО розглядають широкий список озброєння натівського зразка і "це і є меседжем цього саміту".

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Топ коментарі
+27
НАТО-респект...
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30.06.2022 16:11
+24
Украинцы, помощь запада будет во много раз больше, если шапито 95, будет быстро переводить страну на военные рельсы и проводить необходимые реформы, а не заниматься разборками с Порошенко во время войны.
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30.06.2022 16:19
+19
конечно спровоцируют, уйти по "акту доброй воли".....
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30.06.2022 17:05
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НАТО-респект...
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30.06.2022 16:11 Відповісти
Респект однозначно👍А этим они не справоцируют ***** на эскалацию❓
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30.06.2022 16:42 Відповісти
конечно спровоцируют, уйти по "акту доброй воли".....
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30.06.2022 17:05 Відповісти
Ну так правильно, давно пора. Потім русня не зможе кидати радянське гімно і казати, це не ми, а ви. Стрільба собі в ногу закінчиться.
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30.06.2022 16:14 Відповісти
Так вот ты какая, шпанская мушка...
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30.06.2022 16:15 Відповісти
кацапи вам PeaceДа
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30.06.2022 16:15 Відповісти
Атомну бомбу давайте. І ракети з ядерними боєголівками.
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30.06.2022 16:16 Відповісти
Тобі б нормальну голівку, щоб у ній між вухами щось було.
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01.07.2022 07:02 Відповісти
Та давайте уже перевооружайте , сколько можно звиздеть...
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30.06.2022 16:18 Відповісти
А тепер задачка. Поряд з НАТО буде країна, озброєна при допомозі НАТО. Питання - як швидко така країна стане членом НАТО?
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30.06.2022 16:19 Відповісти
Швидше швидкого👍
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30.06.2022 16:34 Відповісти
залежить від того, наскільки швидно вона буде озброєна... покишо вони ледве чухаються..
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30.06.2022 17:26 Відповісти
Як тільки , так і відразу 😠
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30.06.2022 20:13 Відповісти
Джонсон натякнув, що після війни
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30.06.2022 20:18 Відповісти
Украинцы, помощь запада будет во много раз больше, если шапито 95, будет быстро переводить страну на военные рельсы и проводить необходимые реформы, а не заниматься разборками с Порошенко во время войны.
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30.06.2022 16:19 Відповісти
что ж твоё зелёное недоразумение постоянно у него под ногами лает?
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30.06.2022 16:34 Відповісти
Меньше слов - больше поставок оружия.
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30.06.2022 16:20 Відповісти
Это пока слова, а наступательное вооружение( танки, штурмовики) НАТО
давать не будет, как они заявили, что бы не провоцировать росию.
Так чем атаковать ? Пусть покажут как они могут выполнять эти опирации, а Украина им поможет- выделит БСЛ-110 и Максимы из схронов Махна и Бендеры.
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30.06.2022 16:20 Відповісти
Кацап, Махно и Бандеры, иди за русским корабле, то есть на} {¥й.
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30.06.2022 16:31 Відповісти
А я збираюся бросити курити. То між мною і НАТО є щось спільне.
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30.06.2022 16:21 Відповісти
Ще треба, щоб НАТО допомогло перейти на керівництво натівських стандартів!
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30.06.2022 16:22 Відповісти
Свій ВПК просрали за 3 роки правління найогиднішого лідора **********; замість ******** тактичних ракет будували дороги, бо комусь дуже хотілось побачити мір в очкє путіна. Тепер перетворилися на країну третього світу, яка не здатна сама себе забезпечити.
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30.06.2022 16:23 Відповісти
Боюсь здивувати, військова промисловість у нас була зруйнована ще задовго до 2014, не кажучи вже про 2019. От як уперше війна прийшла в Україну, лише тоді почали щось змінювати. Як вас послухати, до 2019 Україна була передовою країною світу з супер-армією. Вже ж краще ніж було, але насправді ВПК у нас залишився поганенький
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30.06.2022 16:36 Відповісти
вообще-то, наша Армия 2019 года была на 23 месте в рейтинге найсильнейших армий мира
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30.06.2022 17:37 Відповісти
А русня на втором и толку с того списка.
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30.06.2022 22:25 Відповісти
А зараз на якому? До того ж Росія там взагалі другою була, а щось не видно
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30.06.2022 23:23 Відповісти
Пнх
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01.07.2022 06:46 Відповісти
НАТО збирається. 127 -ма доба війни...
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30.06.2022 16:27 Відповісти
Jami❗Если ты так думаешь, то ты беспросветный ЛОХ Не обижайся☝
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30.06.2022 16:37 Відповісти
Ты всё *******... и почему ты ещё здесь, или вслед за своим кораблем 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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30.06.2022 16:57 Відповісти
І щоб зелені гніди не сували свої смердючи пики в цю справу
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30.06.2022 16:36 Відповісти
кацо ти вообще заткнись - і до тебе очерідь прийде
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30.06.2022 16:48 Відповісти
Чурка тупорила, якщо я тебе заткну, то ти з Васі станеш Василиной.
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01.07.2022 00:29 Відповісти
Ну, шо, Пынька, демилитаризация Украины идет по плану?
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30.06.2022 17:01 Відповісти
может куйло имеело ввиду демилитаризацию от САВЕЦКАЙ военной техники?
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30.06.2022 17:38 Відповісти
после того, как ВСУ разобьёт сброд расейско-марадёрско-воровско-насильницкой салдатни, а московия развалится на десятки государств, никакое НАТО уже не нужно будет
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30.06.2022 17:40 Відповісти
Мокші та мокшиці, у вас під боком буде найзліша і найозброєнішв армія світу. Запасайтесь вазеліном!!!
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30.06.2022 17:27 Відповісти
Американские власти собираются объявить о передаче Украине усовершенствованной системы противоракетной обороны класса «земля-воздух» средней и большой дальности NASAMS.Эта система ПРО защищает небо над Белым домом и способна поражать цели на расстоянии в 100 миль (160 километров), сообщает CNN.
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30.06.2022 17:51 Відповісти
И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет.(с)
Тактико-технічні характеристики NASAMS Дальність: від 2.5 до 40 км Висота цілі: від 30 м до 16 км.
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30.06.2022 18:43 Відповісти
та й про "защищает Белый дом", тоже сомнительно) Ибо как гласит Вики - таки да, защищала в 2005 году во время инаугурации президента США. И вряд ли военные доложили CNN о том, что сейчас там стоит)
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01.07.2022 02:14 Відповісти
собираются объявить...
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30.06.2022 19:27 Відповісти
це що такий насамс з спеками краще петріота))) насамс завжди був ппо ну максимум малої-середньої дальності))) це ж не астер)
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01.07.2022 01:57 Відповісти
Це дуже гарна новина , що зброя може бути поставлена будь яка. Без усяких виключень. Ранiше такого не було.
I все це заявдяки нашим мужнiм хлопцям, якi боронять Батькiвщину.
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30.06.2022 18:09 Відповісти
Ну ти то до нас яким боком, ботяра тупорила?
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30.06.2022 18:53 Відповісти
Давайте дружбаны, поддерживайте нас, чтоб быстрее выгнать эту нечисть с Украины.
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30.06.2022 18:30 Відповісти
600 танків і 500 артсистем: Байден оголосив пакет допомоги Україні від 50 країн

"США об'єднують світ, щоб підтримати Україну, союзники і партнери по всьому світу вносять значний внесок. Міністр оборони Остін щойно зібрав понад 50 країн, які взяли на себе нові зобов'язання, і це глобальні зусилля з підтримки України", - зазначив Джо Байден.

За словами Байдена, до нового пакету військової допомоги увійдуть:

140 000 протитанкових систем

понад 600 танків

близько 500 артилерійських систем

понад 600 тисяч артилерійських ***********

Крім того, Україні будуть поставлені додаткові реактивні системи залпового вогню (HIMARS), протикорабельні комплекси і системи ППО.
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30.06.2022 19:13 Відповісти
угу і все це коштує 800 лямів зелені,самому не смішно а дурнику?на кий *** нам 140 ТИСЯЧ протитанкових систем?кацапи за все життя напевно стільки танків не наклепали,в твоїй довбешці дисонанс не викликає 500 "артсистем" і 600 тисяч снарядів? це по умовній тисячі на ствол,ти дурень ? більше не пость ***НІ
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01.07.2022 02:01 Відповісти
Літачки давай, а за танчики - спасибі
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30.06.2022 20:50 Відповісти
 
 