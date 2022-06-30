НАТО збирається переозброїти Україну сучасною зброєю, - Столтенберг
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Україна потребує сучасної зброї для боротьби з російською агресією, і НАТО надасть їй допомогу у переході від пострадянського озброєння на сучасні зразки зброї.
Про це сьогодні у Мадриді під час підсумкової пресконференції сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Генсек НАТО Єнс Столтенберг, відповідаючи на запитання щодо можливих поставок бойових танків західного зразка до України, заявив, що у держав Альянсу немає списку з видами озброєння, поставки якого в Україну виключені.
Генсек зазначив, що держави НАТО підтримують ідею передачі більш сучасного озброєння, зокрема західного, Україні.
За його словами, оголошення про поставку нових партій озброєння були зроблені і на саміті в Мадриді. При цьому Столтенберг запевнив, що про жодні винятки у поставках не йдеться.
"НАТО зараз має завдання допомогти Україні з переходом на сучасне озброєння натівського зразка. І звичайно, у нас немає списку обладнання, яке ми виключаємо з цього", - сказав він.
За його словами, держави НАТО розглядають широкий список озброєння натівського зразка і "це і є меседжем цього саміту".
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давать не будет, как они заявили, что бы не провоцировать росию.
Так чем атаковать ? Пусть покажут как они могут выполнять эти опирации, а Украина им поможет- выделит БСЛ-110 и Максимы из схронов Махна и Бендеры.
Тактико-технічні характеристики NASAMS Дальність: від 2.5 до 40 км Висота цілі: від 30 м до 16 км.
I все це заявдяки нашим мужнiм хлопцям, якi боронять Батькiвщину.
"США об'єднують світ, щоб підтримати Україну, союзники і партнери по всьому світу вносять значний внесок. Міністр оборони Остін щойно зібрав понад 50 країн, які взяли на себе нові зобов'язання, і це глобальні зусилля з підтримки України", - зазначив Джо Байден.
За словами Байдена, до нового пакету військової допомоги увійдуть:
140 000 протитанкових систем
понад 600 танків
близько 500 артилерійських систем
понад 600 тисяч артилерійських ***********
Крім того, Україні будуть поставлені додаткові реактивні системи залпового вогню (HIMARS), протикорабельні комплекси і системи ППО.