НАТО собирается перевооружить Украину современным оружием, - Столтенберг
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Украина нуждается в современном оружии для борьбы с российской агрессией, и НАТО предоставит ей помощь в переходе от постсоветского вооружения на современные образцы оружия.
Об этом сегодня в Мадриде во время итоговой пресс-конференции сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о возможных поставках боевых танков западного образца в Украину, заявил, что у государств Альянса нет списка с видами вооружения, поставки которого в Украину исключены.
Генсек отметил, что государства НАТО поддерживают идею передачи более современного вооружения, в частности, западного, Украине.
По его словам, объявления о поставке новых партий вооружения были сделаны и на саммите в Мадриде. При этом Столтенберг заверил, что ни о каких исключениях в поставках речь не идет.
"У НАТО сейчас есть задача помочь Украине с переходом на современное вооружение натовского образца. И конечно, у нас нет списка оборудования, которое мы исключаем из этого", - сказал он.
По его словам, государства НАТО рассматривают широкий список вооружения натовского образца и "это и есть месседж этого саммита".
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давать не будет, как они заявили, что бы не провоцировать росию.
Так чем атаковать ? Пусть покажут как они могут выполнять эти опирации, а Украина им поможет- выделит БСЛ-110 и Максимы из схронов Махна и Бендеры.
Тактико-технічні характеристики NASAMS Дальність: від 2.5 до 40 км Висота цілі: від 30 м до 16 км.
I все це заявдяки нашим мужнiм хлопцям, якi боронять Батькiвщину.
"США об'єднують світ, щоб підтримати Україну, союзники і партнери по всьому світу вносять значний внесок. Міністр оборони Остін щойно зібрав понад 50 країн, які взяли на себе нові зобов'язання, і це глобальні зусилля з підтримки України", - зазначив Джо Байден.
За словами Байдена, до нового пакету військової допомоги увійдуть:
140 000 протитанкових систем
понад 600 танків
близько 500 артилерійських систем
понад 600 тисяч артилерійських ***********
Крім того, Україні будуть поставлені додаткові реактивні системи залпового вогню (HIMARS), протикорабельні комплекси і системи ППО.