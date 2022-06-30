НАТО собирается перевооружить Украину современным оружием, - Столтенберг

Украина нуждается в современном оружии для борьбы с российской агрессией, и НАТО предоставит ей помощь в переходе от постсоветского вооружения на современные образцы оружия.

Об этом сегодня в Мадриде во время итоговой пресс-конференции сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о возможных поставках боевых танков западного образца в Украину, заявил, что у государств Альянса нет списка с видами вооружения, поставки которого в Украину исключены.

Генсек отметил, что государства НАТО поддерживают идею передачи более современного вооружения, в частности, западного, Украине.

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По его словам, объявления о поставке новых партий вооружения были сделаны и на саммите в Мадриде. При этом Столтенберг заверил, что ни о каких исключениях в поставках речь не идет.

"У НАТО сейчас есть задача помочь Украине с переходом на современное вооружение натовского образца. И конечно, у нас нет списка оборудования, которое мы исключаем из этого", - сказал он.

По его словам, государства НАТО рассматривают широкий список вооружения натовского образца и "это и есть месседж этого саммита".

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