РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13641 посетитель онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине
16 290 54
НАТО (8949) оружие (9393) Украина (44303) Столтенберг (1415)

НАТО собирается перевооружить Украину современным оружием, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

нато

Украина нуждается в современном оружии для борьбы с российской агрессией, и НАТО предоставит ей помощь в переходе от постсоветского вооружения на современные образцы оружия.

Об этом сегодня в Мадриде во время итоговой пресс-конференции сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о возможных поставках боевых танков западного образца в Украину, заявил, что у государств Альянса нет списка с видами вооружения, поставки которого в Украину исключены.

Генсек отметил, что государства НАТО поддерживают идею передачи более современного вооружения, в частности, западного, Украине.

Читайте: Греция готова предоставить корабли для перевозки зерна из Украины, - Столтенберг

По его словам, объявления о поставке новых партий вооружения были сделаны и на саммите в Мадриде. При этом Столтенберг заверил, что ни о каких исключениях в поставках речь не идет.

"У НАТО сейчас есть задача помочь Украине с переходом на современное вооружение натовского образца. И конечно, у нас нет списка оборудования, которое мы исключаем из этого", - сказал он.

По его словам, государства НАТО рассматривают широкий список вооружения натовского образца и "это и есть месседж этого саммита".

Также читайте: Столтенберг подтвердил, что следующий саммит НАТО состоится в Литве
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+27
НАТО-респект...
показать весь комментарий
30.06.2022 16:11
+24
Украинцы, помощь запада будет во много раз больше, если шапито 95, будет быстро переводить страну на военные рельсы и проводить необходимые реформы, а не заниматься разборками с Порошенко во время войны.
показать весь комментарий
30.06.2022 16:19
+19
конечно спровоцируют, уйти по "акту доброй воли".....
показать весь комментарий
30.06.2022 17:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
НАТО-респект...
показать весь комментарий
30.06.2022 16:11 Ответить
Респект однозначно👍А этим они не справоцируют ***** на эскалацию❓
показать весь комментарий
30.06.2022 16:42 Ответить
конечно спровоцируют, уйти по "акту доброй воли".....
показать весь комментарий
30.06.2022 17:05 Ответить
Ну так правильно, давно пора. Потім русня не зможе кидати радянське гімно і казати, це не ми, а ви. Стрільба собі в ногу закінчиться.
показать весь комментарий
30.06.2022 16:14 Ответить
Так вот ты какая, шпанская мушка...
показать весь комментарий
30.06.2022 16:15 Ответить
кацапи вам PeaceДа
показать весь комментарий
30.06.2022 16:15 Ответить
Атомну бомбу давайте. І ракети з ядерними боєголівками.
показать весь комментарий
30.06.2022 16:16 Ответить
Тобі б нормальну голівку, щоб у ній між вухами щось було.
показать весь комментарий
01.07.2022 07:02 Ответить
Та давайте уже перевооружайте , сколько можно звиздеть...
показать весь комментарий
30.06.2022 16:18 Ответить
А тепер задачка. Поряд з НАТО буде країна, озброєна при допомозі НАТО. Питання - як швидко така країна стане членом НАТО?
показать весь комментарий
30.06.2022 16:19 Ответить
Швидше швидкого👍
показать весь комментарий
30.06.2022 16:34 Ответить
залежить від того, наскільки швидно вона буде озброєна... покишо вони ледве чухаються..
показать весь комментарий
30.06.2022 17:26 Ответить
Як тільки , так і відразу 😠
показать весь комментарий
30.06.2022 20:13 Ответить
Джонсон натякнув, що після війни
показать весь комментарий
30.06.2022 20:18 Ответить
Украинцы, помощь запада будет во много раз больше, если шапито 95, будет быстро переводить страну на военные рельсы и проводить необходимые реформы, а не заниматься разборками с Порошенко во время войны.
показать весь комментарий
30.06.2022 16:19 Ответить
что ж твоё зелёное недоразумение постоянно у него под ногами лает?
показать весь комментарий
30.06.2022 16:34 Ответить
Меньше слов - больше поставок оружия.
показать весь комментарий
30.06.2022 16:20 Ответить
Это пока слова, а наступательное вооружение( танки, штурмовики) НАТО
давать не будет, как они заявили, что бы не провоцировать росию.
Так чем атаковать ? Пусть покажут как они могут выполнять эти опирации, а Украина им поможет- выделит БСЛ-110 и Максимы из схронов Махна и Бендеры.
показать весь комментарий
30.06.2022 16:20 Ответить
Кацап, Махно и Бандеры, иди за русским корабле, то есть на} {¥й.
показать весь комментарий
30.06.2022 16:31 Ответить
А я збираюся бросити курити. То між мною і НАТО є щось спільне.
показать весь комментарий
30.06.2022 16:21 Ответить
Ще треба, щоб НАТО допомогло перейти на керівництво натівських стандартів!
показать весь комментарий
30.06.2022 16:22 Ответить
Свій ВПК просрали за 3 роки правління найогиднішого лідора **********; замість ******** тактичних ракет будували дороги, бо комусь дуже хотілось побачити мір в очкє путіна. Тепер перетворилися на країну третього світу, яка не здатна сама себе забезпечити.
показать весь комментарий
30.06.2022 16:23 Ответить
Боюсь здивувати, військова промисловість у нас була зруйнована ще задовго до 2014, не кажучи вже про 2019. От як уперше війна прийшла в Україну, лише тоді почали щось змінювати. Як вас послухати, до 2019 Україна була передовою країною світу з супер-армією. Вже ж краще ніж було, але насправді ВПК у нас залишився поганенький
показать весь комментарий
30.06.2022 16:36 Ответить
вообще-то, наша Армия 2019 года была на 23 месте в рейтинге найсильнейших армий мира
показать весь комментарий
30.06.2022 17:37 Ответить
А русня на втором и толку с того списка.
показать весь комментарий
30.06.2022 22:25 Ответить
А зараз на якому? До того ж Росія там взагалі другою була, а щось не видно
показать весь комментарий
30.06.2022 23:23 Ответить
Пнх
показать весь комментарий
01.07.2022 06:46 Ответить
НАТО збирається. 127 -ма доба війни...
показать весь комментарий
30.06.2022 16:27 Ответить
Jami❗Если ты так думаешь, то ты беспросветный ЛОХ Не обижайся☝
показать весь комментарий
30.06.2022 16:37 Ответить
Ты всё *******... и почему ты ещё здесь, или вслед за своим кораблем 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
показать весь комментарий
30.06.2022 16:57 Ответить
І щоб зелені гніди не сували свої смердючи пики в цю справу
показать весь комментарий
30.06.2022 16:36 Ответить
кацо ти вообще заткнись - і до тебе очерідь прийде
показать весь комментарий
30.06.2022 16:48 Ответить
Чурка тупорила, якщо я тебе заткну, то ти з Васі станеш Василиной.
показать весь комментарий
01.07.2022 00:29 Ответить
Ну, шо, Пынька, демилитаризация Украины идет по плану?
показать весь комментарий
30.06.2022 17:01 Ответить
может куйло имеело ввиду демилитаризацию от САВЕЦКАЙ военной техники?
показать весь комментарий
30.06.2022 17:38 Ответить
после того, как ВСУ разобьёт сброд расейско-марадёрско-воровско-насильницкой салдатни, а московия развалится на десятки государств, никакое НАТО уже не нужно будет
показать весь комментарий
30.06.2022 17:40 Ответить
Мокші та мокшиці, у вас під боком буде найзліша і найозброєнішв армія світу. Запасайтесь вазеліном!!!
показать весь комментарий
30.06.2022 17:27 Ответить
Американские власти собираются объявить о передаче Украине усовершенствованной системы противоракетной обороны класса «земля-воздух» средней и большой дальности NASAMS.Эта система ПРО защищает небо над Белым домом и способна поражать цели на расстоянии в 100 миль (160 километров), сообщает CNN.
показать весь комментарий
30.06.2022 17:51 Ответить
И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет.(с)
Тактико-технічні характеристики NASAMS Дальність: від 2.5 до 40 км Висота цілі: від 30 м до 16 км.
показать весь комментарий
30.06.2022 18:43 Ответить
та й про "защищает Белый дом", тоже сомнительно) Ибо как гласит Вики - таки да, защищала в 2005 году во время инаугурации президента США. И вряд ли военные доложили CNN о том, что сейчас там стоит)
показать весь комментарий
01.07.2022 02:14 Ответить
собираются объявить...
показать весь комментарий
30.06.2022 19:27 Ответить
це що такий насамс з спеками краще петріота))) насамс завжди був ппо ну максимум малої-середньої дальності))) це ж не астер)
показать весь комментарий
01.07.2022 01:57 Ответить
Це дуже гарна новина , що зброя може бути поставлена будь яка. Без усяких виключень. Ранiше такого не було.
I все це заявдяки нашим мужнiм хлопцям, якi боронять Батькiвщину.
показать весь комментарий
30.06.2022 18:09 Ответить
Ну ти то до нас яким боком, ботяра тупорила?
показать весь комментарий
30.06.2022 18:53 Ответить
Давайте дружбаны, поддерживайте нас, чтоб быстрее выгнать эту нечисть с Украины.
показать весь комментарий
30.06.2022 18:30 Ответить
600 танків і 500 артсистем: Байден оголосив пакет допомоги Україні від 50 країн

"США об'єднують світ, щоб підтримати Україну, союзники і партнери по всьому світу вносять значний внесок. Міністр оборони Остін щойно зібрав понад 50 країн, які взяли на себе нові зобов'язання, і це глобальні зусилля з підтримки України", - зазначив Джо Байден.

За словами Байдена, до нового пакету військової допомоги увійдуть:

140 000 протитанкових систем

понад 600 танків

близько 500 артилерійських систем

понад 600 тисяч артилерійських ***********

Крім того, Україні будуть поставлені додаткові реактивні системи залпового вогню (HIMARS), протикорабельні комплекси і системи ППО.
показать весь комментарий
30.06.2022 19:13 Ответить
угу і все це коштує 800 лямів зелені,самому не смішно а дурнику?на кий *** нам 140 ТИСЯЧ протитанкових систем?кацапи за все життя напевно стільки танків не наклепали,в твоїй довбешці дисонанс не викликає 500 "артсистем" і 600 тисяч снарядів? це по умовній тисячі на ствол,ти дурень ? більше не пость ***НІ
показать весь комментарий
01.07.2022 02:01 Ответить
Літачки давай, а за танчики - спасибі
показать весь комментарий
30.06.2022 20:50 Ответить
 
 