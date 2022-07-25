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Новости
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Нацполиция разоблачила сеть корректировщиков российских ракет в Торецке

торецьк,корегувальники

Преступную группу обнаружили оперативники криминальной полиции Торецка совместно с сотрудниками управления по борьбе с наркопреступностью Донецкой области. В результате масштабной работы правоохранители разоблачили всю цепь пособников оккупантов, которые собирали информацию для врага с помощью телеграммы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Все они - местные жители, администраторы телеграмм-чата. Женщина и двое мужчин передавали оккупантам координаты дислокации ВСУ и мест попадания снарядов. В частности, вражеские агенты направили ракету на жилой дом, убив целую семью - бабушку, маму и 17-летнюю внучку", - говорится в сообщении.

Установлено, что 29-летняя жительница Торецка за денежное вознаграждение получала и передавала информацию о расположении военных ВСУ. Геолокацию отсылала главному администратору телеграмм-канала, проживающему на территории РФ.

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Однако под огнем оказывалось и гражданское население. Полицейские собрали доказательства, что злоумышленница причастна к ударам по школе, магазинам, жилым домам. Так, российской ракетой было полностью уничтожено жилье вместе с тремя людьми.

Как отмечается, в аналогичных действиях разоблачены мужчины 25 и 32 лет. Трое участников группы разоблачены, их кураторы идентифицированы.

Материалы переданы в СБУ для дальнейшего расследования.

Автор: 

обстрел (27165) Торецк (455) военные преступления (1436)


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Топ комментарии
+21
І навіщо "світить"? В Україні дерева не ростуть? Чи мотузки закінчилися? Тихо "без шуму" "підвісили" - та й по тому А поліція "прикладатиме максимум зусиль для пошуку зловмисників" (як у нас зараз на Чернігівщині - вже "ноги до колін стерли" )
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25.07.2022 17:43
+11
Ну падлюки... розстрiляти по закону военного часу!
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25.07.2022 17:42
+7
нє, надо с шумом...а взагалі заїбала ця демокритична беспорадність!
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25.07.2022 17:48
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собаки бешенные
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25.07.2022 17:41 Ответить
Скільки людей було вбито, через цих потвор? Вони не коригувальники, вони вбивці.
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25.07.2022 18:21 Ответить
Собаки! Повесить всех прилюдно, с плакатами: "Я - предатель! Предал свою Родину!"
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25.07.2022 19:17 Ответить
Ну падлюки... розстрiляти по закону военного часу!
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25.07.2022 17:42 Ответить
І навіщо "світить"? В Україні дерева не ростуть? Чи мотузки закінчилися? Тихо "без шуму" "підвісили" - та й по тому А поліція "прикладатиме максимум зусиль для пошуку зловмисників" (як у нас зараз на Чернігівщині - вже "ноги до колін стерли" )
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25.07.2022 17:43 Ответить
нє, надо с шумом...а взагалі заїбала ця демокритична беспорадність!
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25.07.2022 17:48 Ответить
Згоден з Вами. Не світити, а гранату в дупу, або пристрелити на місці. Нехай потім родичі подають позови в ЕСПЧ. Ніхто нічого не доведе. На жаль відсторонили Генерального прокурора, яка вміла ідеально відморозитись від будь звернень.
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25.07.2022 18:09 Ответить
Краще дати мотузок і хай самі вішаються... Таке прикре самогубство... Правда я сумніваюся що вони такі рішучі... Інші запроданці знатимуть і подумають...
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25.07.2022 20:09 Ответить
фтопку....
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25.07.2022 17:44 Ответить
Сжечь ватный мусор и забыть!
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25.07.2022 17:44 Ответить
растрелять и видео в сеть!
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25.07.2022 17:47 Ответить
Видео в сеть не нужно. Оно будет использовано для антиукраинской пропаганды на западе. Просто по-тихому расстрелять.
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25.07.2022 18:02 Ответить
Правильно. Тихенько. Але так, щоб всі інші "закладчікі" знали.
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25.07.2022 18:10 Ответить
Кінчені ублюдки...
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25.07.2022 17:48 Ответить
Да хорош эти морды замазывать...
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25.07.2022 17:51 Ответить
Це, місцеві депутати від Слуг Народу...
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25.07.2022 17:56 Ответить
На вигляд - шляхетні люди.
Страшно подумати, що таким лайном може виявитися будь-хто, про кого й не подумаєш!
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25.07.2022 17:59 Ответить
Зачем их ***** скрывают, нужно прилюдно вешать таких что б другим тварям не повадно было
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25.07.2022 18:07 Ответить
Якби таких публічно розстріляли ,то це ,можливо,настрашило інших.А так((якісь мешканці з прихованими обличчями(Що ховаєте?Боїтеся,що їх можуть просто задушити в під'їзді родичі тих,на котрих вони навели рашиські ракети?А впрочєм,какая разніца.
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25.07.2022 18:12 Ответить
2 пацани з Азов Київ загинули,щоб ці тварини призивного віку зраджували Україну
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25.07.2022 18:22 Ответить
Треба, щоб було так: нацполіція знищила членів мережі..нах їх затримувати???!!!
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25.07.2022 18:27 Ответить
Через цих тварюк загинули люди. Їхній злочин має прирівнюватися до вбивства, а значить садити їх треба на 15 років не менше, а ще краще - довічно
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25.07.2022 18:36 Ответить
Дивне завдання - корегувати ракети. Нацполііянти нічого не переплутали? може артилерію корегували?! Або збирали дані про розташування об'єктів?
Як можна знайти злочинця, якщо поліція навіть не розуміє суті злочину!
Та й корегувальники з опи самі справляються, навіщо зайві рти?
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25.07.2022 18:36 Ответить
Кал Інін ти реально такий тупий, хоча що я кацапа питаю.
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25.07.2022 19:39 Ответить
Викрили, ну й що ? Хоч одного покарали ?
Чому не розстріляли ?
Чому ці вбивці досі живі ?
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25.07.2022 18:40 Ответить
три полуватника-с гормонами-красаучег и ихняя жона полевая..у какие всех на пельмени пустить )
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25.07.2022 19:16 Ответить
Все родились после 91г. Даже октябрятами не были. Вот что такое донбалласт. И не имеет значения что разоблачили, как, кто, сколько и прочее. Сколько растреляно! Имеет значение. По закону военного времени. Трибунал. Неужели не ясно, что у нас война за свободу и независимость Родины?
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25.07.2022 19:37 Ответить
В 44м, когда гнали немцев, везде таких коллаборантов вешали без суда и следствия. Моя мама рассказывала как и в их посёлке соседей вешали за сотрудничество с немцами.
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25.07.2022 20:35 Ответить
невже було шкода 6 м мотузка і 20 гр мила?
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25.07.2022 22:35 Ответить
 
 