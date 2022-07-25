Нацполиция разоблачила сеть корректировщиков российских ракет в Торецке
Преступную группу обнаружили оперативники криминальной полиции Торецка совместно с сотрудниками управления по борьбе с наркопреступностью Донецкой области. В результате масштабной работы правоохранители разоблачили всю цепь пособников оккупантов, которые собирали информацию для врага с помощью телеграммы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Все они - местные жители, администраторы телеграмм-чата. Женщина и двое мужчин передавали оккупантам координаты дислокации ВСУ и мест попадания снарядов. В частности, вражеские агенты направили ракету на жилой дом, убив целую семью - бабушку, маму и 17-летнюю внучку", - говорится в сообщении.
Установлено, что 29-летняя жительница Торецка за денежное вознаграждение получала и передавала информацию о расположении военных ВСУ. Геолокацию отсылала главному администратору телеграмм-канала, проживающему на территории РФ.
Однако под огнем оказывалось и гражданское население. Полицейские собрали доказательства, что злоумышленница причастна к ударам по школе, магазинам, жилым домам. Так, российской ракетой было полностью уничтожено жилье вместе с тремя людьми.
Как отмечается, в аналогичных действиях разоблачены мужчины 25 и 32 лет. Трое участников группы разоблачены, их кураторы идентифицированы.
Материалы переданы в СБУ для дальнейшего расследования.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Страшно подумати, що таким лайном може виявитися будь-хто, про кого й не подумаєш!
Як можна знайти злочинця, якщо поліція навіть не розуміє суті злочину!
Та й корегувальники з опи самі справляються, навіщо зайві рти?
Чому не розстріляли ?
Чому ці вбивці досі живі ?