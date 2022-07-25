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Новини
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Нацполіція викрила мережу коригувальників російських ракет у Торецьку

торецьк,корегувальники

Злочинну групу виявили оперативники кримінальної поліції Торецька спільно зі співробітниками управління боротьби з наркозлочинністю Донецької області. В результаті масштабної роботи правоохоронці викрили весь ланцюг пособників окупантів, які збирали інформацію для ворога за допомогою телеграму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

"Усі вони – місцеві мешканці, адміністратори телеграм-чату. Жінка та двоє чоловіків передавали окупантам координати дислокації ЗСУ та місць влучення снарядів. Зокрема ворожі агенти спрямували ракету на житловий будинок, вбивши цілу родину - бабусю, маму та 17-річну онучку", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок обстрілу Торецька зруйновано двоповерхівку. 6 людей загинули, - ДСНС. ФОТО

Встановлено, що 29-річна мешканка Торецька за грошову винагороду здобувала та передавала інформацію про розташування військових ЗСУ. Геолокації відсилала головній адміністраторці телеграм-каналу, що мешкає на території РФ.

Проте під вогнем опинялося й цивільне населення. Поліцейські зібрали докази, що зловмисниця причетна до ударів по школі, крамниці, житловим будинкам. Так, російською ракетою було повністю знищено оселю разом із трьома людьми.

Як зазначається, в аналогічних діях викрито чоловіків 25 і 32 років. Трьох учасників групи викрито, їхніх кураторів ідентифіковано.

Матеріали передано до СБУ для подальшого розслідування.

Також дивіться: Внаслідок ворожого ракетного обстрілу Торецька на Донеччині загинула родина з трьох осіб, - ОВА. ВIДЕО

Автор: 

обстріл (28486) Торецьк (464) воєнні злочини (1861)


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Топ коментарі
+21
І навіщо "світить"? В Україні дерева не ростуть? Чи мотузки закінчилися? Тихо "без шуму" "підвісили" - та й по тому А поліція "прикладатиме максимум зусиль для пошуку зловмисників" (як у нас зараз на Чернігівщині - вже "ноги до колін стерли" )
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25.07.2022 17:43
+11
Ну падлюки... розстрiляти по закону военного часу!
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25.07.2022 17:42
+7
нє, надо с шумом...а взагалі заїбала ця демокритична беспорадність!
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25.07.2022 17:48
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собаки бешенные
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25.07.2022 17:41 Відповісти
Скільки людей було вбито, через цих потвор? Вони не коригувальники, вони вбивці.
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25.07.2022 18:21 Відповісти
Собаки! Повесить всех прилюдно, с плакатами: "Я - предатель! Предал свою Родину!"
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25.07.2022 19:17 Відповісти
Ну падлюки... розстрiляти по закону военного часу!
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25.07.2022 17:42 Відповісти
І навіщо "світить"? В Україні дерева не ростуть? Чи мотузки закінчилися? Тихо "без шуму" "підвісили" - та й по тому А поліція "прикладатиме максимум зусиль для пошуку зловмисників" (як у нас зараз на Чернігівщині - вже "ноги до колін стерли" )
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25.07.2022 17:43 Відповісти
нє, надо с шумом...а взагалі заїбала ця демокритична беспорадність!
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25.07.2022 17:48 Відповісти
Згоден з Вами. Не світити, а гранату в дупу, або пристрелити на місці. Нехай потім родичі подають позови в ЕСПЧ. Ніхто нічого не доведе. На жаль відсторонили Генерального прокурора, яка вміла ідеально відморозитись від будь звернень.
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25.07.2022 18:09 Відповісти
Краще дати мотузок і хай самі вішаються... Таке прикре самогубство... Правда я сумніваюся що вони такі рішучі... Інші запроданці знатимуть і подумають...
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25.07.2022 20:09 Відповісти
фтопку....
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25.07.2022 17:44 Відповісти
Сжечь ватный мусор и забыть!
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25.07.2022 17:44 Відповісти
растрелять и видео в сеть!
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25.07.2022 17:47 Відповісти
Видео в сеть не нужно. Оно будет использовано для антиукраинской пропаганды на западе. Просто по-тихому расстрелять.
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25.07.2022 18:02 Відповісти
Правильно. Тихенько. Але так, щоб всі інші "закладчікі" знали.
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25.07.2022 18:10 Відповісти
Кінчені ублюдки...
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25.07.2022 17:48 Відповісти
Да хорош эти морды замазывать...
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25.07.2022 17:51 Відповісти
Це, місцеві депутати від Слуг Народу...
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25.07.2022 17:56 Відповісти
На вигляд - шляхетні люди.
Страшно подумати, що таким лайном може виявитися будь-хто, про кого й не подумаєш!
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25.07.2022 17:59 Відповісти
Зачем их ***** скрывают, нужно прилюдно вешать таких что б другим тварям не повадно было
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25.07.2022 18:07 Відповісти
Якби таких публічно розстріляли ,то це ,можливо,настрашило інших.А так((якісь мешканці з прихованими обличчями(Що ховаєте?Боїтеся,що їх можуть просто задушити в під'їзді родичі тих,на котрих вони навели рашиські ракети?А впрочєм,какая разніца.
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25.07.2022 18:12 Відповісти
2 пацани з Азов Київ загинули,щоб ці тварини призивного віку зраджували Україну
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25.07.2022 18:22 Відповісти
Треба, щоб було так: нацполіція знищила членів мережі..нах їх затримувати???!!!
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25.07.2022 18:27 Відповісти
Через цих тварюк загинули люди. Їхній злочин має прирівнюватися до вбивства, а значить садити їх треба на 15 років не менше, а ще краще - довічно
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25.07.2022 18:36 Відповісти
Дивне завдання - корегувати ракети. Нацполііянти нічого не переплутали? може артилерію корегували?! Або збирали дані про розташування об'єктів?
Як можна знайти злочинця, якщо поліція навіть не розуміє суті злочину!
Та й корегувальники з опи самі справляються, навіщо зайві рти?
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25.07.2022 18:36 Відповісти
Кал Інін ти реально такий тупий, хоча що я кацапа питаю.
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25.07.2022 19:39 Відповісти
Викрили, ну й що ? Хоч одного покарали ?
Чому не розстріляли ?
Чому ці вбивці досі живі ?
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25.07.2022 18:40 Відповісти
три полуватника-с гормонами-красаучег и ихняя жона полевая..у какие всех на пельмени пустить )
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25.07.2022 19:16 Відповісти
Все родились после 91г. Даже октябрятами не были. Вот что такое донбалласт. И не имеет значения что разоблачили, как, кто, сколько и прочее. Сколько растреляно! Имеет значение. По закону военного времени. Трибунал. Неужели не ясно, что у нас война за свободу и независимость Родины?
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25.07.2022 19:37 Відповісти
В 44м, когда гнали немцев, везде таких коллаборантов вешали без суда и следствия. Моя мама рассказывала как и в их посёлке соседей вешали за сотрудничество с немцами.
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25.07.2022 20:35 Відповісти
невже було шкода 6 м мотузка і 20 гр мила?
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25.07.2022 22:35 Відповісти
 
 