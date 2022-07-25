Нацполіція викрила мережу коригувальників російських ракет у Торецьку
Злочинну групу виявили оперативники кримінальної поліції Торецька спільно зі співробітниками управління боротьби з наркозлочинністю Донецької області. В результаті масштабної роботи правоохоронці викрили весь ланцюг пособників окупантів, які збирали інформацію для ворога за допомогою телеграму.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
"Усі вони – місцеві мешканці, адміністратори телеграм-чату. Жінка та двоє чоловіків передавали окупантам координати дислокації ЗСУ та місць влучення снарядів. Зокрема ворожі агенти спрямували ракету на житловий будинок, вбивши цілу родину - бабусю, маму та 17-річну онучку", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що 29-річна мешканка Торецька за грошову винагороду здобувала та передавала інформацію про розташування військових ЗСУ. Геолокації відсилала головній адміністраторці телеграм-каналу, що мешкає на території РФ.
Проте під вогнем опинялося й цивільне населення. Поліцейські зібрали докази, що зловмисниця причетна до ударів по школі, крамниці, житловим будинкам. Так, російською ракетою було повністю знищено оселю разом із трьома людьми.
Як зазначається, в аналогічних діях викрито чоловіків 25 і 32 років. Трьох учасників групи викрито, їхніх кураторів ідентифіковано.
Матеріали передано до СБУ для подальшого розслідування.
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Страшно подумати, що таким лайном може виявитися будь-хто, про кого й не подумаєш!
Як можна знайти злочинця, якщо поліція навіть не розуміє суті злочину!
Та й корегувальники з опи самі справляються, навіщо зайві рти?
Чому не розстріляли ?
Чому ці вбивці досі живі ?