Внаслідок обстрілу Торецька зруйновано двоповерхівку. 6 людей загинули, - ДСНС. ФОТО
Сьогодні з самого ранку місто Торецьк зазнало обстрілу, внаслідок влучення снаряда зруйнована двоповерхова будівля в якій перебували люди.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, під час проведення пошуково-рятувальних робіт співробітниками Служби порятунку було виявлено та вилучено тіла 5 загиблих осіб, врятовано з під завалу 3 особи, 1-на з яких померла в лікарні.
Станом на 08 годин 20 хвилин пошукові роботи завершено.
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