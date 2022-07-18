Внаслідок обстрілу Торецька зруйновано двоповерхівку. 6 людей загинули, - ДСНС. ФОТО

Сьогодні з самого ранку місто Торецьк зазнало обстрілу, внаслідок влучення снаряда зруйнована двоповерхова будівля в якій перебували люди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, під час проведення пошуково-рятувальних робіт співробітниками Служби порятунку було виявлено та вилучено тіла 5 загиблих осіб, врятовано з під завалу 3 особи, 1-на з яких померла в лікарні.

Станом на 08 годин 20 хвилин пошукові роботи завершено.











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