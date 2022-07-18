УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10496 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
2 944 6

Внаслідок обстрілу Торецька зруйновано двоповерхівку. 6 людей загинули, - ДСНС. ФОТО

Сьогодні з самого ранку місто Торецьк зазнало обстрілу, внаслідок влучення снаряда зруйнована двоповерхова будівля в якій перебували люди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, під час проведення пошуково-рятувальних робіт співробітниками Служби порятунку було виявлено та вилучено тіла 5 загиблих осіб, врятовано з під завалу 3 особи, 1-на з яких померла в лікарні.

Станом на 08 годин 20 хвилин пошукові роботи завершено.

Внаслідок обстрілу Торецька зруйновано двоповерхівку. 6 людей загинули, - ДСНС 01
Внаслідок обстрілу Торецька зруйновано двоповерхівку. 6 людей загинули, - ДСНС 02
Внаслідок обстрілу Торецька зруйновано двоповерхівку. 6 людей загинули, - ДСНС 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти завдали 19 ударів по Донеччині за добу. Били з мінометів, артилерії, "Градами", "Ураганами". ФОТО

Автор: 

обстріл (28596) смерть (6756) Донецька область (8522) ДСНС (5116) Торецьк (472)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Документувати та висувати підозри можна Роками!!Треба щось інше, більш діюче!
показати весь коментар
18.07.2022 11:21 Відповісти
Так предложи.
показати весь коментар
18.07.2022 11:23 Відповісти
Кати знущаються над нами @
Ніяких перемовин про перемирря з ворогом до того, як виб'ємо його з усіх українських земель!
показати весь коментар
18.07.2022 11:30 Відповісти
людеи треба вивозити примусово -- бо там буде крошиво
показати весь коментар
18.07.2022 11:30 Відповісти
показати весь коментар
18.07.2022 11:44 Відповісти
Рашистський терор. Кати українського народу...
показати весь коментар
18.07.2022 11:55 Відповісти
 
 