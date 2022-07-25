Статус внутренне перемещенных лиц получили уже 4,5 миллиона украинцев

4,5 миллиона граждан Украины зарегистрировались как внутренне перемещенные лица. Это самый большой объем перемещения со времен Второй мировой войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире общенационального марафона сообщил заместитель министра реинтеграции, уполномоченный по ВПО Павел Козырев.

"4.5 миллиона человек зарегистрировались как ВПЛ разным образом — или с помощью приложения "Дия", или физически приходят в органы местного самоуправления. Это большой объем, самое большое перемещение со времен Второй мировой. Это происходило и происходит в очень сжатые сроки. И поэтому администрировать в условиях войны такие объемы проблем трудно. Две основные потребности ВПЛ: жилье и деньги", - отметил Козырев.

Также он отметил, что более миллиона человек получили временное убежище в различных объектах коммунальной инфраструктуры. Более полумиллиона человек воспользовались программой "Убежище". 55 тысяч жителей Украины живут в 1200 школах. Это ставит под угрозу начало учебы в сентябре.

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"По состоянию на сегодняшний день примерно по 25 тысячам есть понимание, куда можно их переместить до начала сентября, но по 30 тысячам есть вопросы", — отметил замминистра. Еще одной проблемой может стать тот факт, что часть людей живут в объектах, где отсутствует отопление. Кроме того, на временно неподконтрольных территориях существует достаточно большая проблема с разрушением инфраструктуры предоставления услуг, в первую очередь отопления", - отметил Козырев.

Он отметил, что на помощь переселенцам государство выделило 22 миллиарда гривен.