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Новини Війна
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Статус внутрішньо переміщених осіб отримали вже 4,5 мільйона українців

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4,5 мільйона громадян України зареєструвалися як внутрішньо переміщені особи. Це найбільший обсяг переміщення з часів Другої світової війни.

Як повідомляє Цензор,НЕТ, про це в ефірі загальнонаціонального марафону повідомив заступник міністра реінтеграції, уповноважений з питань ВПО Павло Козирєв.

"4.5 мільйона людей зареєструвалися як ВПО різним чином — чи за допомогою застосунку "Дія", чи фізично приходять до органів місцевого самоврядування. Це великий обсяг, найбільше переміщення з часів Другої світової. Це відбувалося і відбувається в дуже стислі терміни. І тому адмініструвати в умовах війни такі обсяги проблем важко. Дві основні потреби ВПО: житло та гроші", - зазначив  Козирєв.

Також він зазначив, що понад мільйон людей отримали тимчасовий прихисток у різних об’єктах комунальної інфраструктури. Понад пів мільйона людей скористалися програмою "Прихисток". 55 тисяч українців живуть у 1200 школах. Це ставить під загрозу початок навчання у вересні.

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"Станом на зараз приблизно по 25 тисячах є розуміння, куди можна їх перемістити до початку вересня, то по 30 тисячах є питання", — зазначив заступник міністра. Ще однією проблемою в майбутньому може стати той факт, що частина людей живуть в об’єктах, де відсутнє опалення. Крім того, на тимчасово непідконтрольних територіях існує досить велика проблема з руйнуванням інфраструктури надання послуг, в першу чергу, опалення", - зауважив Козирєв.

Він зазначив, що на допомогу переселенцям держава виділила 22 мільярди гривень.

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Чому ці зелені дебіли не будують тимчасові модульні містечка для переселенців? Скільки можна знущатися над людьми?! У мене таке враження, що Zелені виродки хочуть щоб з України звалило якомога більше людей.
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25.07.2022 18:42 Відповісти
Схоже на тактику путіна завалити Європу біженцями.
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25.07.2022 19:13 Відповісти
ВПО це в межах України.
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25.07.2022 19:27 Відповісти
Цэ типа пэрэмога?
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25.07.2022 20:49 Відповісти
 
 