Біженці з України втратили право на державне медстрахування в Чехії
У тисяч українських біженців в Чехії 25 липня закінчилося право на медичну страховку, яку сплачувала держава за замовчуванням.
Як зазначає Цензор.НЕТ із посиланнячм на "Європейську правду", про це повідомило Radio Prague International.
Через 150 днів після надання статусу тимчасового захисту в Чехії біженці віком від 18 до 65 років зобов'язані повідомити, хто оплачуватиме медстрахування після 25 липня.
Вони повинні повідомити про це страхову компанію, в якій були зареєстровані, на спеціальному веб-сайті протягом восьми днів після закінчення строку попередньої оплати полісу.
Як зазначається, це торкнеться приблизно 215 тисяч біженців, застрахованих у найбільшій компанії країни - Загальній медичній страховій компанії (VZP).
Спочатку передбачалося, що держава автоматично оплачуватиме медстрахування за біженців протягом одного року, але парламент скоротив цей термін до 150 днів.
Нагадаємо, Чехія видала українським біженцям, які рятуються від російської агресії, вже понад 399 тисяч віз тимчасового захисту.
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Зампред ЕК Маргаритис Схинас отметил, что Еврокомиссия идет на этот беспрецедентный шаг, чтобы незамедлительно предоставить временную защиту https://www.dw.com/ru/kak-polsha-spravljaetsja-s-naplyvom-bezhencev-iz-ukrainy/a-60949471 беженцам из Украины . "Все спасающиеся от войны получат временные виды на жительство, доступ к школам, жилью, медицинскому обслуживанию и рынку труда", - сказал он. По словам Схинаса, принимаются меры с целью облегчить пограничные формальности для беженцев из Украины, не пренебрегая при этом мерами безопасности.
По оценкам ЕС, со времени российского вторжения неделю тому назад из Украины в соседние страны ЕС бежали уже более 650 тысяч человек. Директива о временной защите позволит https://www.dw.com/ru/kak-pomoch-ukrainzam/a-60971192 украинцам , нуждающимся в убежище, получить временную защиту в обход европейского законодательства о беженцах. В пресс-релизе ЕК подчеркивается, что нуждающиеся в убежище украинцы будут иметь право на временную защиту во всех странах Евросоюза.
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