Біженці з України втратили право на державне медстрахування в Чехії

У тисяч українських біженців в Чехії 25 липня закінчилося право на медичну страховку, яку сплачувала держава за замовчуванням.

Як зазначає Цензор.НЕТ із посиланнячм на "Європейську правду", про це повідомило Radio Prague International.

Через 150 днів після надання статусу тимчасового захисту в Чехії біженці віком від 18 до 65 років зобов'язані повідомити, хто оплачуватиме медстрахування після 25 липня.

Вони повинні повідомити про це страхову компанію, в якій були зареєстровані, на спеціальному веб-сайті протягом восьми днів після закінчення строку попередньої оплати полісу.

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Як зазначається, це торкнеться приблизно 215 тисяч біженців, застрахованих у найбільшій компанії країни - Загальній медичній страховій компанії (VZP).

Спочатку передбачалося, що держава автоматично оплачуватиме медстрахування за біженців протягом одного року, але парламент скоротив цей термін до 150 днів.

Нагадаємо, Чехія видала українським біженцям, які рятуються від російської агресії, вже понад 399 тисяч віз тимчасового захисту.