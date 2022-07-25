Беженцы из Украины потеряли право на государственное медстрахование в Чехии

У тысяч украинских беженцев в Чехии 25 июля закончилось право на медицинскую страховку, которую оплачивало государство по умолчанию.

Как отмечает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщило Radio Prague International.

Через 150 дней после предоставления статуса временной защиты в Чехии беженцы от 18 до 65 лет обязаны сообщить, кто будет оплачивать медстрахование после 25 июля.

Они должны сообщить об этом страховой компании, в которой были зарегистрированы, на специальном веб-сайте в течение восьми дней после окончания срока предварительной оплаты полиса.

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Как отмечается, это коснется примерно 215 тысяч беженцев, застрахованных в крупнейшей компании страны – Общей медицинской страховой компании (VZP).

Сначала предполагалось, что государство будет автоматически оплачивать медстрахование за беженцев в течение одного года, но парламент сократил этот срок до 150 дней.

Напомним, Чехия выдала украинским беженцам, спасающимся от российской агрессии, уже более 399 тысяч виз временной защиты.