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Новости Война
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Беженцы из Украины потеряли право на государственное медстрахование в Чехии

біженці

У тысяч украинских беженцев в Чехии 25 июля закончилось право на медицинскую страховку, которую оплачивало государство по умолчанию.

Как отмечает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщило Radio Prague International.

Через 150 дней после предоставления статуса временной защиты в Чехии беженцы от 18 до 65 лет обязаны сообщить, кто будет оплачивать медстрахование после 25 июля.

Они должны сообщить об этом страховой компании, в которой были зарегистрированы, на специальном веб-сайте в течение восьми дней после окончания срока предварительной оплаты полиса.

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Как отмечается, это коснется примерно 215 тысяч беженцев, застрахованных в крупнейшей компании страны – Общей медицинской страховой компании (VZP).

Сначала предполагалось, что государство будет автоматически оплачивать медстрахование за беженцев в течение одного года, но парламент сократил этот срок до 150 дней.

Напомним, Чехия выдала украинским беженцам, спасающимся от российской агрессии, уже более 399 тысяч виз временной защиты.

Автор: 

беженцы (1642) страхование (196) Чехия (1705)


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Топ комментарии
+16
Це робиться для того, щоб спонукати людей працювати. Праці є багато, так що про нормальну людину це не проблема. А от наприклад циганам це не підходить. Та і з тих 400 тисяч, що сюди приїхали, можна половина, це не біженці, а ,,хитрожопі" які скористалися пригодою.
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25.07.2022 15:27
+6
Нічого дивного. Людей і на території України вже давно позбавили всіх прав.
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25.07.2022 15:18
+6
Так и не удивительно, в Ужгороде тысячи таких кто быстренько оббегал Чехию, Словакию, Венгрию и Польшу, всюду зарегистрировался как беженец а сидит себе сейчас в Ужгороде и деньги получает. Сейчас уже началась вторая волна беженцев, если первая была обусловлена военными действиями то вторая это уже хитрожопые ребята кто хочет нажиться на выплатах для беженцев в разных странах.
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25.07.2022 15:42
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Правила форума Совет форумчан
А как же правила ЕС, парграф 29и т.п. ??? Специальная процедура, которая біла задействована???
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25.07.2022 15:15 Ответить
Текст приведете чи хоч на що зсилатися
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25.07.2022 15:18 Ответить
что-то ты намешал всё в кучу. Параграф 24 может? Так то параграф немецкого закона о пребывании. В Чехии регуляции другие и общих правил ЕС по предоставлению мед. страховки нет
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25.07.2022 15:22 Ответить
Нічого дивного. Людей і на території України вже давно позбавили всіх прав.
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25.07.2022 15:18 Ответить
Дякуємо Чехії за підтримку та допомогу.
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25.07.2022 15:24 Ответить
На фоне российского вторжения в Украину Еврокомиссия (ЕК) предложила задействовать https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1469 директиву о временной защите , чтобы предоставить быструю и эффективную помощь людям, спасающимся от https://www.dw.com/ru/kommentarij-putin-uzhe-proigral-vojnu-obediniv-protiv-sebja-ukraincev/a-60959802 войны в Украине . "Европа стоит на стороне тех, кто нуждается в защите. Мы готовы принять в Европе всех, спасающихся от путинских бомб. Мы обеспечим защитой тех, кто нуждается в убежище, и мы поможем тем, кому нужна безопасная дорога домой", - заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der *****) в среду, 2 марта.

Зампред ЕК Маргаритис Схинас отметил, что Еврокомиссия идет на этот беспрецедентный шаг, чтобы незамедлительно предоставить временную защиту https://www.dw.com/ru/kak-polsha-spravljaetsja-s-naplyvom-bezhencev-iz-ukrainy/a-60949471 беженцам из Украины . "Все спасающиеся от войны получат временные виды на жительство, доступ к школам, жилью, медицинскому обслуживанию и рынку труда", - сказал он. По словам Схинаса, принимаются меры с целью облегчить пограничные формальности для беженцев из Украины, не пренебрегая при этом мерами безопасности.

По оценкам ЕС, со времени российского вторжения неделю тому назад из Украины в соседние страны ЕС бежали уже более 650 тысяч человек. Директива о временной защите позволит https://www.dw.com/ru/kak-pomoch-ukrainzam/a-60971192 украинцам , нуждающимся в убежище, получить временную защиту в обход европейского законодательства о беженцах. В пресс-релизе ЕК подчеркивается, что нуждающиеся в убежище украинцы будут иметь право на временную защиту во всех странах Евросоюза.
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25.07.2022 15:24 Ответить
Или Чехия уже не Евросоюз???
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25.07.2022 15:25 Ответить
Це робиться для того, щоб спонукати людей працювати. Праці є багато, так що про нормальну людину це не проблема. А от наприклад циганам це не підходить. Та і з тих 400 тисяч, що сюди приїхали, можна половина, це не біженці, а ,,хитрожопі" які скористалися пригодою.
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25.07.2022 15:27 Ответить
Угу. У Німеччині тако ж цих циган як собак нерізаних і працювати вони не збираються
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25.07.2022 16:18 Ответить
Так и не удивительно, в Ужгороде тысячи таких кто быстренько оббегал Чехию, Словакию, Венгрию и Польшу, всюду зарегистрировался как беженец а сидит себе сейчас в Ужгороде и деньги получает. Сейчас уже началась вторая волна беженцев, если первая была обусловлена военными действиями то вторая это уже хитрожопые ребята кто хочет нажиться на выплатах для беженцев в разных странах.
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25.07.2022 15:42 Ответить
Не неси хєрню. В Євросоюзі є єдина база біженців, і отримувати пособіє у декількох країнах неможливо
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25.07.2022 18:18 Ответить
а беженцы из Сирии получают все выплаты?
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25.07.2022 15:42 Ответить
В Чехии почти нет сирийцев, они в основном бежали в Германию. А почему собственно Чехия должна бесплатно лечит беженцев? Хочешь полное обеспечение найди работу, плати налоги и будет тебе счастье, а если работать не хочешь то плати за себя сам. Чехия не такая богатая страна что бы забесплатно лечит пол миллиона беженцев.
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25.07.2022 15:49 Ответить
Время поддержания штанишек от государства вышло, теперь начинается самостоятельная жизнь. По-моему всё справедливо.
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25.07.2022 16:00 Ответить
Якби не українці, то напевно б рашистські Zондер-карателі вже стояли б під "ісконноросійським" містом Ревелем, а ви гадаю так само б писали про справедливе позбавлення "допомоги" естонських жінок і дітей, евакуйованих від обстрілів і окупації.
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25.07.2022 18:42 Ответить
В Чехии и выплаты украинским беженцам прекратили. Раньше по 5 тысяч крон в месяц, сейчас один раз и гуляй... Работу и жилье найти очень трудно
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25.07.2022 16:10 Ответить
999.md - тут работы в Европе хоть жопой жуй.
Или Вы имели ввиду, что сложно устроиться директором банка ? Тогда да, верю
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25.07.2022 16:34 Ответить
так сирійці і інщі африканці працюють чи сидять на соціалі? я розумію що важко працевлаштуватися якщо не знаєш мови. Але ж більщість за всі роки незалежності українську не вивчити, то тепер за кілька місяців най вивчають мову тієї країни де перебувають. Це така справедлива кара за непатріотичність і голосування по приколу.
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25.07.2022 17:46 Ответить
Проте, сирійцям і іншим біженцям з Близького Сходу все сплачується...
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25.07.2022 18:21 Ответить
это- святое
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25.07.2022 22:48 Ответить
короче всем нашим хитрожопым - вас ждут дома
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25.07.2022 22:47 Ответить
 
 