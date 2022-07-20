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біженці (1762) Польща (8257) притулок (51)

Українські біженці зможуть отримати "карту поляка" за спрощеною процедурою

польша,польща

Уряд Польщі ухвалив рішення щодо запровадження спрощеної процедури для отримання "карти поляка" біженцями з України, що отримали притулок в країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Нові правила для отримання "карти поляка" почнуть діяти з 29 липня. Українці зможуть подати відповідну заяву в будь-якому управлінні воєводства, там же й видаватимуть "картку". Відповідно до нових правил, заяви можуть подавати ті, хто раніше оформлював таку картку та ті, хто робить це вперше. Раніше потрібно було оформлювати "картку поляка" через польське консульство за межами країни.

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"Завдяки цьому буде виконано встановлений законом обов'язок щодо надання правомочним особам можливості подати заяву на отримання "карти поляка", незважаючи на призупинення діяльності більшості консульств Республіки Польща в Україні через агресію Російської Федерації проти цієї країни", - йдеться в тексті заяви на сайті уряду Польщі.

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Топ коментарі
+5
Отримання Карти поляка можливе лише за наявності документального підтверження в роді польського коріння (батьки або дід/баба). Або активна участь не менше 3-х років з розвитку польської мови та культури або польської меншини в складі польської організації в Україні або Польші.
Отримання карти поляка для етнічних поляків не є польським громадянством і можлива була і до того.
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20.07.2022 13:04
+4
боже, яке кончене
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20.07.2022 12:30
+4
Не однакові. Але я хочу щоб українці лишались українцями. Це погано ?
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20.07.2022 12:32
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В п'ятницю їду до біженців з Сумської області. Зібрала усе необхідне, хочу запропонувати робоче місце, після розмови з директором. Якщо німцям не все одно, то як вам може бути так,як ви написали.
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20.07.2022 12:46 Відповісти
Ну да.. кацапи тулять нам своє громадянство, а поляки карту поляка - теж певний вид громадянства.
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20.07.2022 12:21 Відповісти
Для вас що кацап, що поляк однакові?
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20.07.2022 12:28 Відповісти
Не однакові. Але я хочу щоб українці лишались українцями. Це погано ?
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20.07.2022 12:32 Відповісти
це тільки для етнічних поляків і це не дає громадянства.
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20.07.2022 13:07 Відповісти
Але надає права. Чи не так. Тобто наших громадян забирають.
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20.07.2022 14:19 Відповісти
боже, яке кончене
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20.07.2022 12:30 Відповісти
Во, дурак... Даже не круглый, - квадратный. Или зарплатный. Серун.
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20.07.2022 12:38 Відповісти
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20.07.2022 12:54 Відповісти
Причом тут раб Ермака? Вы пацак? Гнилой вброс!
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20.07.2022 12:30 Відповісти
В мене покійна бабуся була полька то я як житель Західної України маю змогу отримати громадянство Польші бо маю свідоцтва ще 1923 року польські...
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20.07.2022 12:58 Відповісти
Все б нічого але для отримання цього документа є певні умови які ніхто не відміняв.

Одна з них:
".....У присутності воєводи чи консула підписати декларацію причетності до польського народу документально підтвердити, що хтось із батьків, бабусь чи дідусів, або двоє з прабабусь чи прадідусів мали польську національність "
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20.07.2022 13:03 Відповісти
Отримання Карти поляка можливе лише за наявності документального підтверження в роді польського коріння (батьки або дід/баба). Або активна участь не менше 3-х років з розвитку польської мови та культури або польської меншини в складі польської організації в Україні або Польші.
Отримання карти поляка для етнічних поляків не є польським громадянством і можлива була і до того.
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20.07.2022 13:04 Відповісти
Одна з моїх тіток вже років зі 20 має таку карту. Для отримання здавала іспит зі знання базової польської мови, щось з історії і навіть співала польській гімн. На тому все і закінчилось. Тільки тепер вона цим скористалась і поїхала до Польщі як біженка. З собою повезла своїх 16 котів і 3 собаки. Тепер поляки мають клопіт.
Я теж маю право отримати таку карту (дід етнічний поляк), але мені цього ніколи не хотілось.
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20.07.2022 22:55 Відповісти
Карта поляка - звучить так само як арійська раса у третьому рейху. Огидно це все.
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20.07.2022 13:47 Відповісти
Для того, щоб потрапити до Ізраїлю - теж потрібно мати документи про єврейство. І ніхто цим не переймається.
Це у емігрантських країнах накшталт США чи Канади інші критерїї.
До речі, якщо маєте єврейство по батькові, то Німеччина (бувш. Третій рейх) - Вас прийме.
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20.07.2022 14:13 Відповісти
А якщо б запровадили на кшталт карти поляка карту українця, Ви б теж вважали це огидним? Що поганого у підтвержденні свого коріння?
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20.07.2022 22:25 Відповісти
 
 