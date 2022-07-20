Українські біженці зможуть отримати "карту поляка" за спрощеною процедурою
Уряд Польщі ухвалив рішення щодо запровадження спрощеної процедури для отримання "карти поляка" біженцями з України, що отримали притулок в країні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Нові правила для отримання "карти поляка" почнуть діяти з 29 липня. Українці зможуть подати відповідну заяву в будь-якому управлінні воєводства, там же й видаватимуть "картку". Відповідно до нових правил, заяви можуть подавати ті, хто раніше оформлював таку картку та ті, хто робить це вперше. Раніше потрібно було оформлювати "картку поляка" через польське консульство за межами країни.
"Завдяки цьому буде виконано встановлений законом обов'язок щодо надання правомочним особам можливості подати заяву на отримання "карти поляка", незважаючи на призупинення діяльності більшості консульств Республіки Польща в Україні через агресію Російської Федерації проти цієї країни", - йдеться в тексті заяви на сайті уряду Польщі.
Будь ласка, зачекайте...
Одна з них:
".....У присутності воєводи чи консула підписати декларацію причетності до польського народу документально підтвердити, що хтось із батьків, бабусь чи дідусів, або двоє з прабабусь чи прадідусів мали польську національність "
Отримання карти поляка для етнічних поляків не є польським громадянством і можлива була і до того.
Я теж маю право отримати таку карту (дід етнічний поляк), але мені цього ніколи не хотілось.
Це у емігрантських країнах накшталт США чи Канади інші критерїї.
До речі, якщо маєте єврейство по батькові, то Німеччина (бувш. Третій рейх) - Вас прийме.