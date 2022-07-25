Из-за падения обломков вражеских беспилотников на Волыни пострадали трое детей, - ОВА

В результате падения обломков вражеского БПЛА в с.Дубово на Волыни пострадали двое взрослых и трое детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Телеграмме начальник Волынской ОВА Юрий Погуляйко.

"Госпитализировано было пять человек: двое взрослых и трое детей. Всем была оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает. Сейчас в медучреждении находятся двое взрослых", - отметил глава ОВА.

По его словам, сейчас на месте происшествия продолжаются следственные действия.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 25 июля на Волыни украинские военные сбили два вражеских беспилотных аппарата, которые были направлены из Беларуси и осуществляли разведку. Обломки одной из зенитных ракет упали на жилой дом. Один человек погиб, несколько раненых находятся в больнице. Все происшествия устанавливаются.

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