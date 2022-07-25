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Из-за падения обломков вражеских беспилотников на Волыни пострадали трое детей, - ОВА

безпілотник

В результате падения обломков вражеского БПЛА в с.Дубово на Волыни пострадали двое взрослых и трое детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Телеграмме начальник Волынской ОВА Юрий Погуляйко.

"Госпитализировано было пять человек: двое взрослых и трое детей. Всем была оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает. Сейчас в медучреждении находятся двое взрослых", - отметил глава ОВА.

По его словам, сейчас на месте происшествия продолжаются следственные действия.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 25 июля на Волыни украинские военные сбили два вражеских беспилотных аппарата, которые были направлены из Беларуси и осуществляли разведку. Обломки одной из зенитных ракет упали на жилой дом. Один человек погиб, несколько раненых находятся в больнице. Все происшествия устанавливаются.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Волыни были слышны взрывы, ПВО сбила 2 беспилотника. Обломки повредили частные дома, есть жертвы, - ОВА (обновлено)

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беспилотник (3601) дети (6493) Волынская область (996)


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Походу там не бпла-шпигун впав (або ж то був Глобал Ховк, що не можливо), а ракета....https://t.me/belaruski_gajun/1564
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25.07.2022 19:21 Ответить
Уламки однієї із зенітних ракет впали на житловий будинок. Джерело:
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25.07.2022 20:14 Ответить
Брехня! Від безпілотника таких руйнувань не може бути!. Напишіть правду, якою гіркою вона б не була.
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25.07.2022 20:34 Ответить
Мабуть цілили по безпілотнику і якась ракета мимо нього,зате в будинок.
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25.07.2022 21:01 Ответить
Жертви і руйнування від уламків зенітної ракети БУКа (мабуть вибухнуло ракетне паливо двигуна). Хто бачив цей ЗРК, той зрозуміє. Інший безпілотник збив винищувач, впав у полі. Розвідку вели вздовж траси Брест-Ковель.
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25.07.2022 21:33 Ответить
 
 