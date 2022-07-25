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Суд в России впервые оштрафовал за лайки под антивоенными сообщениями

суд

Суд в Барнауле оштрафовал преподавателя философии и истории Алексея Аргунова за лайки под антивоенными постами и видео.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает проект Радио Свобода "Сибирь.Реалии".

Отмечается, что это первый случай, когда административную статью о дискредитации российской армии применили не за публикацию или репост, а только за печальный смайлик, поставленный под постом против войны в Украине, опубликованный другим пользователем.

Аргунов рассказал, что его пригласили в полицию и зачитали протокол, созданный по материалам ФСБ. Он был уверен, что после проверки дело будет закрыто, поскольку несерьезность обвинения, по его словам, понимали и полицейские. Позже те же полицейские сказали ему: "Вам не повезло".

Ранее Аргунов, преподаватель медицинского колледжа, поставил печальный смайлик под сообщением одного из пользователей соцсети о том, что лидера алтайского "Яблока" осудили по этой же статье о дискредитации. Также он поставил "класс" (эмодзи, выражающий одобрение) под видео актера Арнольда Шварценеггера с осуждением действий России.

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Суд прошел 15 июля. По словам преподавателя, он пытался объяснить судье, что лайки и другие реакции на записи пользователей соцсетей не являются репостами, то есть распространением "дискредитационной" информации. Суд, однако, не принял это во внимание и оштрафовал Аргунова на 30 тыс. рублей. При этом его месячная зарплата – 17 тыс. рублей.

Напомним, штрафы за "дискредитацию вооруженных сил РФ" появились в Административном кодексе России в марте с началом российской военной агрессии в Украине, которую власти называют "спецоперацией".

Кроме того, в Уголовном кодексе появилась статья о распространении недостоверных данных о российской армии в ходе "спецоперации". С этого времени россиян регулярно штрафуют за антивоенные посты или даже высказывания в частных беседах. Чаще всего поводом для преследования становится донос знакомых протестующего против войны в полицию.

Автор: 

приговор (1216) россия (95546) суд (25097) пост (24)


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Топ комментарии
+19
Вам ще 37 рік за щастя стане.
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25.07.2022 20:00
+15
согласно решению суда, выражение «фашизм не пройдет» является «публичным призывом воспрепятствованию использования ВС РФ в указанных целях, которые проводят специальную операцию на основании решения Верховного главнокомандующего ВС РФ».

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25.07.2022 20:27
+9
вести из дурдома))
///
В мацкве неизвестный назвал точку Wi-Fi "Слава Украине",

В столице страны-агрессора России неизвестный назвал точку доступа к Wi-Fi "Слава Украине". мацквичи, обнаружившие сигнал, сообщили об этом в полицию.
примечательно, что женщина баба, которая "поймала" Wi-Fi с названием "Слава Украине", назвала его "вражеским".
Об этом сообщает Telegram-канал https://t.me/breakingmash/36787 Mash.
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25.07.2022 20:37
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Вам ще 37 рік за щастя стане.
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25.07.2022 20:00 Ответить
37 год это нам как стимул к борьбе, или мы их сейчас или нас и детей в 37 год. А рабсеяне, такие рабсеяне - вечные.
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25.07.2022 20:40 Ответить
Да пох это говно их всех вместе,новость для кого???
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25.07.2022 20:01 Ответить
Для 73%.
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25.07.2022 20:03 Ответить
Мне кажется даже Нечисть сбежала из дурдома Рашки такие финты и зашквар просто в никакой голове логике и восприятии не уклыдываются осталось в Рашке судить за слезы на похоронах военных *****дискредитация *****..... за смех когда какой то чиновник отморозит галиматью ..просто за молчание ибо истолкуют как несогласие или согласие в зависимости от постановки вопроса....
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25.07.2022 20:03 Ответить
родина научит вас, суки, как актора Арнольда Шварценеггера любить !

"прыжок на месте лайк - провокация"
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25.07.2022 20:06 Ответить
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25.07.2022 20:23 Ответить
Вперше? Здається точно ні. І не тільки штрафували, а також садили.
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25.07.2022 20:11 Ответить
Суд у Барнаулі оштрафував викладача філософії та історії Олексія Аргунова за лайки під антивоєнними постами та відео.
===========================
"суддю"-під ніж або сокиру в довбешку! Рабсіянці довбані...
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25.07.2022 20:16 Ответить
Фиолетово
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25.07.2022 20:19 Ответить
согласно решению суда, выражение «фашизм не пройдет» является «публичным призывом воспрепятствованию использования ВС РФ в указанных целях, которые проводят специальную операцию на основании решения Верховного главнокомандующего ВС РФ».

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25.07.2022 20:27 Ответить
А нечего тут... Надо выходить с плакатом "Фашизм пройдет!" Это будет верная поддержка ВС РФ
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26.07.2022 16:34 Ответить
А шо ви думали, то є "русіш демократіш".Тявкнув не те - на нари.
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25.07.2022 20:31 Ответить
Штраф-хкрня. Лоб зелёнкой мазать
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25.07.2022 20:32 Ответить
вести из дурдома))
///
В мацкве неизвестный назвал точку Wi-Fi "Слава Украине",

В столице страны-агрессора России неизвестный назвал точку доступа к Wi-Fi "Слава Украине". мацквичи, обнаружившие сигнал, сообщили об этом в полицию.
примечательно, что женщина баба, которая "поймала" Wi-Fi с названием "Слава Украине", назвала его "вражеским".
Об этом сообщает Telegram-канал https://t.me/breakingmash/36787 Mash.
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25.07.2022 20:37 Ответить
???!
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25.07.2022 20:41 Ответить
Нічого, мине кілька місяців, там всі поголівно почнуть свої радіоточки ΠYT№H ХY№ΛO називати

Але їм це не допоможе. "горці з кавказу" різатимуть горлянки всім.
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25.07.2022 21:17 Ответить
Скоро пиво по 40 гривен на красной площади будет
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25.07.2022 21:35 Ответить
агония режима
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25.07.2022 20:42 Ответить
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25.07.2022 20:42 Ответить
Россиянина Ваню Лаптева оштрафовали за подозрительное отсутствие штрафов в его жизни.
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25.07.2022 20:49 Ответить
Прыжок на месте - провокация, шаг в сторону - попытка к бегству. Тюремное КБ, берия, очереди за колбасой и туалетной бумагой... Скот, безропотный потомственный скот посылаемый на убой.
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25.07.2022 20:50 Ответить
СТРАНА РАБОВ.
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25.07.2022 21:07 Ответить
это вам не в Украине что хочу то говорю и делаю, хочу проголосую за отделение части территории и ничего с этого не будет. Хочу сдам предам, и только стихотворение прочитаю и отпустят.
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25.07.2022 21:14 Ответить
Платня 17 000 ржублів, викладач історії та філософії, ось справжня причина війни, як бидлу пояснити чому з газом і нафтою у нього платня менше ніж у викладача в Крижополі.
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25.07.2022 22:34 Ответить
 
 