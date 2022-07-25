Суд в России впервые оштрафовал за лайки под антивоенными сообщениями

Суд в Барнауле оштрафовал преподавателя философии и истории Алексея Аргунова за лайки под антивоенными постами и видео.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает проект Радио Свобода "Сибирь.Реалии".

Отмечается, что это первый случай, когда административную статью о дискредитации российской армии применили не за публикацию или репост, а только за печальный смайлик, поставленный под постом против войны в Украине, опубликованный другим пользователем.

Аргунов рассказал, что его пригласили в полицию и зачитали протокол, созданный по материалам ФСБ. Он был уверен, что после проверки дело будет закрыто, поскольку несерьезность обвинения, по его словам, понимали и полицейские. Позже те же полицейские сказали ему: "Вам не повезло".

Ранее Аргунов, преподаватель медицинского колледжа, поставил печальный смайлик под сообщением одного из пользователей соцсети о том, что лидера алтайского "Яблока" осудили по этой же статье о дискредитации. Также он поставил "класс" (эмодзи, выражающий одобрение) под видео актера Арнольда Шварценеггера с осуждением действий России.

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Суд прошел 15 июля. По словам преподавателя, он пытался объяснить судье, что лайки и другие реакции на записи пользователей соцсетей не являются репостами, то есть распространением "дискредитационной" информации. Суд, однако, не принял это во внимание и оштрафовал Аргунова на 30 тыс. рублей. При этом его месячная зарплата – 17 тыс. рублей.

Напомним, штрафы за "дискредитацию вооруженных сил РФ" появились в Административном кодексе России в марте с началом российской военной агрессии в Украине, которую власти называют "спецоперацией".

Кроме того, в Уголовном кодексе появилась статья о распространении недостоверных данных о российской армии в ходе "спецоперации". С этого времени россиян регулярно штрафуют за антивоенные посты или даже высказывания в частных беседах. Чаще всего поводом для преследования становится донос знакомых протестующего против войны в полицию.