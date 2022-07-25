Суд у Росії вперше оштрафував за лайки під антивоєнними дописами

Суд у Барнаулі оштрафував викладача філософії та історії Олексія Аргунова за лайки під антивоєнними постами та відео.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє проєкт Радіо Свобода "Сибирь.Реалии".

Зазначається, що це перший випадок, коли адміністративну статтю про дискредитацію російської армії застосували не за публікацію чи репост, а лише за сумний емодзі, поставлений під постом проти війни в Україні, опублікованим іншим користувачем.

Аргунов розповів, що його запросили до поліції та зачитали протокол, створений за матеріалами ФСБ. Він був упевнений, що після перевірки справу закриють, оскільки несерйозність звинувачення, за його словами, розуміли й поліцейські. Пізніше ті самі поліцейські сказали йому: "Вам не пощастило".

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Раніше Аргунов, викладач медичного коледжу, поставив сумний смайлик під дописом одного з користувачів соцмережі про те, що лідера алтайського "Яблока" засудили за цією ж статтею про дискредитацію. Також він поставив "клас" (емодзі, який висловлює схвалення) під відео актора Арнольда Шварценеггера із засудженням дій Росії.

Суд відбувся 15 липня. За словами викладача, він намагався пояснити судді, що лайки та інші реакції на записи користувачів соцмереж не є репостами, тобто поширенням "дискредитаційної" інформації. Суд, однак, не взяв аргументи до уваги й оштрафував Аргунова на 30 тис. рублів. При цьому його місячна зарплата – 17 тис. рублів.

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Нагадаємо, штрафи за "дискредитацію збройних сил РФ" з'явилися в Адміністративному кодексі Росії в березні з початком російської військової агресії в Україні, яку влада називає "спецоперацією".

Крім того, в Кримінальному кодексі з'явилася стаття про поширення недостовірних даних про російську армію в ході "спецоперації". З того часу росіян регулярно штрафують за антивоєнні пости або навіть висловлювання в приватних бесідах. Найчастіше приводом для переслідування стає донос знайомих протестувальника проти війни до поліції.