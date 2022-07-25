УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11165 відвідувачів онлайн
Новини
4 757 25

Суд у Росії вперше оштрафував за лайки під антивоєнними дописами

суд

Суд у Барнаулі оштрафував викладача філософії та історії Олексія Аргунова за лайки під антивоєнними постами та відео.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє проєкт Радіо Свобода "Сибирь.Реалии".

Зазначається, що це перший випадок, коли адміністративну статтю про дискредитацію російської армії застосували не за публікацію чи репост, а лише за сумний емодзі, поставлений під постом проти війни в Україні, опублікованим іншим користувачем.

Аргунов розповів, що його запросили до поліції та зачитали протокол, створений за матеріалами ФСБ. Він був упевнений, що після перевірки справу закриють, оскільки несерйозність звинувачення, за його словами, розуміли й поліцейські. Пізніше ті самі поліцейські сказали йому: "Вам не пощастило".

Також читайте: За заклики до сепаратизму в соцмережах чоловіку в Одесі присудили прочитати 10-томну монографію Грушевського

Раніше Аргунов, викладач медичного коледжу, поставив сумний смайлик під дописом одного з користувачів соцмережі про те, що лідера алтайського "Яблока" засудили за цією ж статтею про дискредитацію. Також він поставив "клас" (емодзі, який висловлює схвалення) під відео актора Арнольда Шварценеггера із засудженням дій Росії.

Суд відбувся 15 липня. За словами викладача, він намагався пояснити судді, що лайки та інші реакції на записи користувачів соцмереж не є репостами, тобто поширенням "дискредитаційної" інформації. Суд, однак, не взяв аргументи до уваги й оштрафував Аргунова на 30 тис. рублів. При цьому його місячна зарплата – 17 тис. рублів.

Читайте: Білоруса засудили до 1,5 років колонії за образливий коментар в соцмережах щодо Лукашенка

Нагадаємо, штрафи за "дискредитацію збройних сил РФ" з'явилися в Адміністративному кодексі Росії в березні з початком російської військової агресії в Україні, яку влада називає "спецоперацією".

Крім того, в Кримінальному кодексі з'явилася стаття про поширення недостовірних даних про російську армію в ході "спецоперації". З того часу росіян регулярно штрафують за антивоєнні пости або навіть висловлювання в приватних бесідах. Найчастіше приводом для переслідування стає донос знайомих протестувальника проти війни до поліції.

Автор: 

вирок (1070) росія (65191) суд (11683) пост (8)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+19
Вам ще 37 рік за щастя стане.
показати весь коментар
25.07.2022 20:00
+15
согласно решению суда, выражение «фашизм не пройдет» является «публичным призывом воспрепятствованию использования ВС РФ в указанных целях, которые проводят специальную операцию на основании решения Верховного главнокомандующего ВС РФ».

показати весь коментар
25.07.2022 20:27
+9
вести из дурдома))
///
В мацкве неизвестный назвал точку Wi-Fi "Слава Украине",

В столице страны-агрессора России неизвестный назвал точку доступа к Wi-Fi "Слава Украине". мацквичи, обнаружившие сигнал, сообщили об этом в полицию.
примечательно, что женщина баба, которая "поймала" Wi-Fi с названием "Слава Украине", назвала его "вражеским".
Об этом сообщает Telegram-канал https://t.me/breakingmash/36787 Mash.
показати весь коментар
25.07.2022 20:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вам ще 37 рік за щастя стане.
показати весь коментар
25.07.2022 20:00 Відповісти
37 год это нам как стимул к борьбе, или мы их сейчас или нас и детей в 37 год. А рабсеяне, такие рабсеяне - вечные.
показати весь коментар
25.07.2022 20:40 Відповісти
Да пох это говно их всех вместе,новость для кого???
показати весь коментар
25.07.2022 20:01 Відповісти
Для 73%.
показати весь коментар
25.07.2022 20:03 Відповісти
Мне кажется даже Нечисть сбежала из дурдома Рашки такие финты и зашквар просто в никакой голове логике и восприятии не уклыдываются осталось в Рашке судить за слезы на похоронах военных *****дискредитация *****..... за смех когда какой то чиновник отморозит галиматью ..просто за молчание ибо истолкуют как несогласие или согласие в зависимости от постановки вопроса....
показати весь коментар
25.07.2022 20:03 Відповісти
родина научит вас, суки, как актора Арнольда Шварценеггера любить !

"прыжок на месте лайк - провокация"
показати весь коментар
25.07.2022 20:06 Відповісти
показати весь коментар
25.07.2022 20:23 Відповісти
Вперше? Здається точно ні. І не тільки штрафували, а також садили.
показати весь коментар
25.07.2022 20:11 Відповісти
Суд у Барнаулі оштрафував викладача філософії та історії Олексія Аргунова за лайки під антивоєнними постами та відео.
===========================
"суддю"-під ніж або сокиру в довбешку! Рабсіянці довбані...
показати весь коментар
25.07.2022 20:16 Відповісти
Фиолетово
показати весь коментар
25.07.2022 20:19 Відповісти
согласно решению суда, выражение «фашизм не пройдет» является «публичным призывом воспрепятствованию использования ВС РФ в указанных целях, которые проводят специальную операцию на основании решения Верховного главнокомандующего ВС РФ».

показати весь коментар
25.07.2022 20:27 Відповісти
А нечего тут... Надо выходить с плакатом "Фашизм пройдет!" Это будет верная поддержка ВС РФ
показати весь коментар
26.07.2022 16:34 Відповісти
А шо ви думали, то є "русіш демократіш".Тявкнув не те - на нари.
показати весь коментар
25.07.2022 20:31 Відповісти
Штраф-хкрня. Лоб зелёнкой мазать
показати весь коментар
25.07.2022 20:32 Відповісти
вести из дурдома))
///
В мацкве неизвестный назвал точку Wi-Fi "Слава Украине",

В столице страны-агрессора России неизвестный назвал точку доступа к Wi-Fi "Слава Украине". мацквичи, обнаружившие сигнал, сообщили об этом в полицию.
примечательно, что женщина баба, которая "поймала" Wi-Fi с названием "Слава Украине", назвала его "вражеским".
Об этом сообщает Telegram-канал https://t.me/breakingmash/36787 Mash.
показати весь коментар
25.07.2022 20:37 Відповісти
???!
показати весь коментар
25.07.2022 20:41 Відповісти
Нічого, мине кілька місяців, там всі поголівно почнуть свої радіоточки ΠYT№H ХY№ΛO називати

Але їм це не допоможе. "горці з кавказу" різатимуть горлянки всім.
показати весь коментар
25.07.2022 21:17 Відповісти
Скоро пиво по 40 гривен на красной площади будет
показати весь коментар
25.07.2022 21:35 Відповісти
агония режима
показати весь коментар
25.07.2022 20:42 Відповісти
показати весь коментар
25.07.2022 20:42 Відповісти
Россиянина Ваню Лаптева оштрафовали за подозрительное отсутствие штрафов в его жизни.
показати весь коментар
25.07.2022 20:49 Відповісти
Прыжок на месте - провокация, шаг в сторону - попытка к бегству. Тюремное КБ, берия, очереди за колбасой и туалетной бумагой... Скот, безропотный потомственный скот посылаемый на убой.
показати весь коментар
25.07.2022 20:50 Відповісти
СТРАНА РАБОВ.
показати весь коментар
25.07.2022 21:07 Відповісти
это вам не в Украине что хочу то говорю и делаю, хочу проголосую за отделение части территории и ничего с этого не будет. Хочу сдам предам, и только стихотворение прочитаю и отпустят.
показати весь коментар
25.07.2022 21:14 Відповісти
Платня 17 000 ржублів, викладач історії та філософії, ось справжня причина війни, як бидлу пояснити чому з газом і нафтою у нього платня менше ніж у викладача в Крижополі.
показати весь коментар
25.07.2022 22:34 Відповісти
 
 