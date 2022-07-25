Совет Европейского инвестиционного банка утвердил выделение Украине 1,59 млрд евро помощи

Совет директоров Европейского инвестиционного банка при поддержке Еврокомиссии утвердил дополнительную финансовую помощь для Украины в размере 1,59 млрд евро для финансирования инфраструктуры и неотложных нужд.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Этот пакет помощи является частью экстренных мер солидарности с Украиной от ЕИБ, подготовленной в сотрудничестве с Европейской комиссией. Финансирование гарантируется ЕС в рамках Мандата на внешнее кредитование и дополняет экстренную финансовую поддержку для Украины в размере 668 млн евро, которая была предоставлена ​​Украине от ЕИБ в начале марта 2022 года", - сказано в сообщении.

"Для восстановления Украины нам нужна мощная глобальная поддержка и финансовая помощь. Я благодарен ЕИБ и Европейскому Союзу за длительное сотрудничество, финансовую поддержку и солидарность с Украиной. Эти 1,59 млрд евро являются очередным весомым вкладом в финансирование неотложных потребностей нашей страны, которая находится под беспрецедентным давлением из-за полномасштабного вторжения россии. Благодаря этой финансовой поддержке мы продолжим работать над восстановлением поврежденной инфраструктуры, возобновлением предоставления коммунальных услуг, в том числе транспортных, и подготовкой к следующему отопительному сезону", - отметил министр финансов Сергей Марченко.

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Как отмечается, привлеченная часть финансовой помощи в размере 1,05 млрд евро будет предоставлена ​​Украине в ближайшее время для финансирования первоочередных потребностей: мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону, восстановлению и модернизации пострадавших в результате боевых действий объектов железнодорожной инфраструктуры, электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения и объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечения энергоэффективности и энергосбережения.

Остальные 540 млн евро в дальнейшем будут направлены на возобновление реализации финансируемых проектов ЕИБ в Украине. Отобранные проекты будут касаться энергетики, энергоэффективности, дорог, транспорта, образования и инфраструктуры, а также программ реконструкции и восстановления.