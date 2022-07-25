Рада Європейського інвестиційного банку затвердила виділення Україні 1,59 млрд євро допомоги

Рада директорів Європейського інвестиційного банку за підтримки Єврокомісії затвердила додаткову фінансову допомогу для України в розмірі 1,59 млрд євро для фінансування інфраструктури та нагальних потреб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Цей пакет допомоги є частиною Екстрених заходів солідарності з Україною від ЄІБ, підготовлений у співпраці з Європейською комісією. Фінансування гарантується ЄС у межах Мандату на зовнішнє кредитування та доповнює екстрену фінансову підтримку для України у розмірі 668 млн євро, яка була надана Україні від ЄІБ на початку березня 2022 року", - ідеться в повідомленні.

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"Для відбудови України, нам потрібна потужна глобальна підтримка та фінансова допомога. Я вдячний ЄІБ та Європейському Союзу за тривалу співпрацю, фінансову підтримку та солідарність з Україною. Ці 1,59 млрд євро є черговим вагомим внеском у фінансування невідкладних потреб нашої країни, яка перебуває під безпрецедентним тиском через повномасштабне вторгнення росії. Завдяки цій фінансовій підтримці ми продовжимо працювати над відбудовою пошкодженої інфраструктури, відновленням надання комунальних послуг, зокрема транспортних, та підготовкою до наступного опалювального сезону", - повідомив Міністр фінансів Сергій Марченко.

Як зазначається, залучена частина фінансової допомоги у розмірі 1,05 млрд євро буде надана Україні вже найближчим часом для фінансування першочергових потреб: заходи з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства до опалювального сезону, відновлення та модернізації постраждалих внаслідок бойових дій об'єктів залізничної інфраструктури, електропостачання, теплопостачання і водопостачання та об’єктів житлово-комунальної інфраструктури, забезпечення енергоефективності та енергозбереження.

Інша частина виділеної фінансової допомоги (540 млн євро) в подальшому буде спрямована на відновлення реалізації фінансованих проєктів ЄІБ в Україні. Відібрані проєкти стосуватимуться енергетики, енергоефективності, доріг, транспорту, освіти та інфраструктури, а також програм реконструкції та відновлення.

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