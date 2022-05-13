УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6686 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
2 634 7

Країни G7 планують надати Україні допомогу у розмірі 30 мільярдів євро

мзс

Західні країни мають намір підтримати Україну у великих масштабах.

Про це пише видання Spiegel, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією SPIEGEL на зустрічі міністрів фінансів G7 у Німеччині  наступного тижня планують ініціювати бюджетну підтримку Україні на суму майже 30 мільярдів євро.

"За словами учасників переговорів, Україна прорахувала фінансову потребу до кінця року. Понад п'ять мільярдів євро щомісяця витрачалося, наприклад, на оплату зарплатні держслужбовцям чи  виплат пенсіонерам, які Україна, за інформацією з Києва, не може виплатити самостійно. Міжнародний валютний фонд  вважає розрахунки зрозумілими.", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що допомогу планують надати у формі позик та грантів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба закликає країни G7 передати Україні заморожені російські активи: Йдеться про сотні мільярдів доларів і євро

"Сума в 30 мільярдів євро розрахована за умови, що військові дії в Україні  завершаться протягом року. Західні країни тижнями інтенсивно ведуть переговори. Велика Британія та США йдуть більш сміливими кроками. Вони пропонують конфіскувати  активи олігархів і використовувати їх для фінансування допомоги Україні", - пише  SPIEGEL.

Угода, можливо, буде підписана вже наступного тижня.  До G7 входять Німеччина, США, Великобританія, Японія, Франція, Італія та Канада.

G-7 G7 (1099) гроші (985) Україна (6174) допомога і підтримка (1195)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Перед тим як давати такі кошти зе-мародерам, g7 потрібно призначити смотрящего за цим баблом. Бо щось нам всім підказує - частина цих коштів опиниться на катарських і оманських офшорах кварталу95. До речі, гроші олігарха каломойше також можна конфіскувати у західних банках і направити їх на відновлення України
показати весь коментар
13.05.2022 16:29 Відповісти
А в США уже спохватились - думаю будут смотрящие.
показати весь коментар
13.05.2022 16:57 Відповісти
Разворуют , это сто процентов !
показати весь коментар
13.05.2022 16:52 Відповісти
Ещё бы пару С-300 дали и пару десятков самолётов с ракетами и цены бы им не было и НАТО бы не пришлось просчитывать как воевать в Литве, Латвии, Польше, Финляндии...
показати весь коментар
13.05.2022 17:20 Відповісти
Смотрящим буде каломойша
показати весь коментар
13.05.2022 17:27 Відповісти
 
 