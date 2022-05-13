Країни G7 планують надати Україні допомогу у розмірі 30 мільярдів євро

Західні країни мають намір підтримати Україну у великих масштабах.

Про це пише видання Spiegel, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією SPIEGEL на зустрічі міністрів фінансів G7 у Німеччині наступного тижня планують ініціювати бюджетну підтримку Україні на суму майже 30 мільярдів євро.

"За словами учасників переговорів, Україна прорахувала фінансову потребу до кінця року. Понад п'ять мільярдів євро щомісяця витрачалося, наприклад, на оплату зарплатні держслужбовцям чи виплат пенсіонерам, які Україна, за інформацією з Києва, не може виплатити самостійно. Міжнародний валютний фонд вважає розрахунки зрозумілими.", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що допомогу планують надати у формі позик та грантів.

"Сума в 30 мільярдів євро розрахована за умови, що військові дії в Україні завершаться протягом року. Західні країни тижнями інтенсивно ведуть переговори. Велика Британія та США йдуть більш сміливими кроками. Вони пропонують конфіскувати активи олігархів і використовувати їх для фінансування допомоги Україні", - пише SPIEGEL.

Угода, можливо, буде підписана вже наступного тижня. До G7 входять Німеччина, США, Великобританія, Японія, Франція, Італія та Канада.