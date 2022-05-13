РУС
Страны G7 планируют предоставить Украине помощь в размере 30 миллиардов евро

Западные страны намерены поддержать Украину в больших масштабах.

Об этом пишет издание Spiegel, передает Цензор.НЕТ.

По информации SPIEGEL на встрече министров финансов G7 в Германии на следующей неделе планируют инициировать бюджетную поддержку Украине на сумму почти 30 миллиардов евро.

"По словам участников переговоров, Украина просчитала финансовую потребность до конца года. Более пяти миллиардов евро ежемесячно тратилось, например, на оплату зарплаты госслужащим или выплат пенсионерам, которые Украина, по информации из Киева, не может выплатить самостоятельно. Международный валютный фонд считает расчеты понятны.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что помощь планируют оказать в форме ссуд и грантов.

Читайте: Кулеба призывает страны G7 передать Украине замороженные российские активы: Речь идет о сотнях миллиардов долларов

"Сумма в 30 миллиардов евро рассчитана при условии, что военные действия в Украине завершатся в течение года. Западные страны неделями интенсивно ведут переговоры. Великобритания и США идут более смелыми шагами. Они предлагают конфисковать активы олигархов и использовать их для финансирования помощи Украине", - пишет SPIEGEL.

Соглашение, возможно, будет подписано на следующей неделе. В G7 входят Германия, США, Великобритания, Япония, Франция, Италия и Канада.

Перед тим як давати такі кошти зе-мародерам, g7 потрібно призначити смотрящего за цим баблом. Бо щось нам всім підказує - частина цих коштів опиниться на катарських і оманських офшорах кварталу95. До речі, гроші олігарха каломойше також можна конфіскувати у західних банках і направити їх на відновлення України
13.05.2022 16:29 Ответить
А в США уже спохватились - думаю будут смотрящие.
13.05.2022 16:57 Ответить
Разворуют , это сто процентов !
13.05.2022 16:52 Ответить
Ещё бы пару С-300 дали и пару десятков самолётов с ракетами и цены бы им не было и НАТО бы не пришлось просчитывать как воевать в Литве, Латвии, Польше, Финляндии...
13.05.2022 17:20 Ответить
Смотрящим буде каломойша
13.05.2022 17:27 Ответить
 
 