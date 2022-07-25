Бывший командующий ССО Галаган назначен первым заместителем Центра специальных операций "А" СБУ, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский назначил Григория Галагана, которого сегодня уволил с должности командующего Силами специальных операций ВСУ, на должность первого заместителя руководителя Центра специальных операций "А" СБУ.
Об этом Зеленский сообщил в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Новым командующим Силами специальных операций ВСУ назначен боевой генерал Виктор Хоренко. Генерал Григорий Галаган переводится на другое направление и с целью обновления Службы Безопасности Украины он назначен первым заместителем Центра специальных операций "А" СБУ", - сказал Зеленский.
Генерал-майор Галаган состоял в должности командующего Силами специальных операций ВСУ с 25 августа 2020 года.
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+43 Super Gut
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+17 Office Den Haag
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+10 Андрей Лавриненко #413115
показать весь комментарий25.07.2022 22:47
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Цікаво, а скільки сотень тисяч українців урятував путінсько-зеленський олігарх Абрамовічь своєю присутністю на переговорах і при підписання так званої "хлібної угоди"? Треба буде в Арахамії запитатися. Чи там уже лік на мільйони (як і доларів у заповітному чемоданчику) пішов?
До речі, у нас же тепер питання громадянства строго засекретили й щодо публічних осіб. Якраз найперше щодо них. То не виявиться раптом, що Абрамовічь, Фрідман, Усманов, Дерипаска - наші нові співгромадяни? Бо реальні санкції проти них укрсучвлада вводити не поспішає.
Фото Абрамовіча на підписанні в Стамбулі, здається, від Reuters.
А вы слушайте гундосики ZE
Як йому вдалося встановити за документами, всі його предки до 5-го коліна були https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українцями .
У https://uk.wikipedia.org/wiki/1990 1990 році, на знак протесту проти політики керівництва КДБ, Швець подав рапорт про свою відставку
Восени https://uk.wikipedia.org/wiki/1993 1993 він, купивши туристичну https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%8F латвійську візу на кордоні, приїхав до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0 Риги і вже там отримавши візу в американському посольстві, переїхав до США, де в цей час проживає.
- Чому я переїхав до Сполучених Штатів? - Відверто кажучи набридло бути керованим ідіотами, яких я спостерігав протягом всієї моєї роботи у зовнішній розвідці
У https://uk.wikipedia.org/wiki/2002 2002 керівництво тимчасової комісії Верховної Ради України з розслідування вбивства Гонгадзе замовило Юрію Швецю проаналізувати та зробити https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0) транскрипт записів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB «плівок майора Мельниченко» - прослуховування колишнього президента України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%BC%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леоніда Кучми , об'ємом багато сот годин, в рамках розслідування справи про вбивство журналіста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Георгія Гонгадзе
Швець стверджує, що відповідно до акустичної якості записів та деяким технічним особливостям, вони зроблені не майором Мельниченко, як той стверджував, а https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%A1%D0%91_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97 ФСБ Росії на стаціонарній апаратурі підслуховування, вмонтованій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%94%D0%91_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 КДБ ще у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 радянський час , коли кабінет нинішнього президента України належав першому секретарю https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A3 ЦК КПУ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 В.Щербицькому .
зокрема фах правника з міжнародного права та перекладача з англійської, французької та іспанської мов,
а також досвід роботи журналістом.
Aleks Sun, судя по тому как вы отвечаете -"*******" ,"тупарям" - вас "интересно " послушать. Куда там Швецу до вас
Так поведайте нам свое мнение, что не так говорит Швец?.
У вас есть другие аргументы и факты кроме матюков?
Давайте, выкладывайте. Интересно почитать
Вам интереснее информация от Ермака или Арестовича?
Или от таких же матюкливых дописувачів, от которых ни фактов, ни аргументов - одни "выражения"
https://www.youtube.com/watch?v=GWrGO9WO-u4&lc=UgzVqM0yQf-wtMt_Vlp4AaABAg.9dsJP4I0zqC9dsgwMc5WTl
ермаку привет!
5ое ноября 2021 свобода слова прямой эфир.
Швец убеждал Резникова и представителя ген штаба, что риск нападения очень серйозный. а те из кожи вон лезли и доказывали, что все нормально, ничего не поменялось, то россияне назад в казармы идут
. **ну зачем далеко ходить февраль 2022,
Зеленский призывает готовится к шашлыкам, а не рыть окопы, и это после визитов представитель ЦРУ в Киев с презентацией детальных планов нападения. а Швец в это время говорит, что нужно быть готовым к худшему и надеяться на лучшее. *
** на счет воровству гуманитарки, дайте запрос в полицию, в СБУ. пусть покажут вам сводки, скольких ворюг они арестовали с начала войны, если вас эти новости обошли стороной.
Ну что не так,? Что не так сказал Швец? Что против этого можно сказать? Вся Украина слышала про шашлычки
Відео №141 від 23.02.2022. Інтервал таймкода з https://youtu.be/Ozvbp1JhvzE?t=2551 42:30
Тобі все розжовувати і в рот класти, чи може піднімеш свою сраку і почнеш сам перевіряти?
https://www.youtube.com/watch?v=MRsV_xg_01U "Абрамович и тайные переговоры в Стамбуле по снятию Путина с санкций// №277 - Юрий Швец"
https://www.youtube.com/watch?v=MRsV_xg_01U
https://www.youtube.com/watch?v=MRsV_xg_01U
,
Кендюх, конечно не украшает, но некоторые стройные личности без кендюхов и зачастую и без мозгов.
Смотрите не на кендюхи а на профессионализм.
А то поныкались-поныкались, и поняли что среди молодых бестолковых литс типа Безуглой и прочей зеленой поросли спецалистов нет. НЕТ!
Так себе болтунишки с гонором на ровном месте.И где они во время войны пригодились?
А нигде. Нигде не видно и не слышно их. Не они воюют, ни они защищают Украину.
А то так можно начать разбираться от Адама и Евы
https://www.youtube.com/watch?v=MRsV_xg_01U