РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12210 посетителей онлайн
Новости
15 005 31

Бывший командующий ССО Галаган назначен первым заместителем Центра специальных операций "А" СБУ, - Зеленский

галаган

Президент Владимир Зеленский назначил Григория Галагана, которого сегодня уволил с должности командующего Силами специальных операций ВСУ, на должность первого заместителя руководителя Центра специальных операций "А" СБУ.

Об этом Зеленский сообщил в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Новым командующим Силами специальных операций ВСУ назначен боевой генерал Виктор Хоренко. Генерал Григорий Галаган переводится на другое направление и с целью обновления Службы Безопасности Украины он назначен первым заместителем Центра специальных операций "А" СБУ", - сказал Зеленский.

Генерал-майор Галаган состоял в должности командующего Силами специальных операций ВСУ с 25 августа 2020 года.

Читайте также: Зеленский назначил Хоренко вместо Галагана командующим Сил специальных операций ВСУ

Автор: 

Зеленский Владимир (20365) СБУ (19901) ССО (526) Галаган (6)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+43
наумов, кулинич, дємченко, баканов, татаров, дєрьмак - вся ця рашистська агентура була призначена на держ посади особисто Ze. Ще багато років Україна буде відхаркувати кров'ю кадрові рішення найогиднішого лідора **********.
показать весь комментарий
25.07.2022 22:27
+17
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZWANnowagHEJfMKPzv4tgrNG6PBMeZ3nDr2PUxMwYJFYFMQu2Hsa98dNN565Aw43846dLAkEt3YxyrLoiu__K46kSxM6v-PYceJb2vLX7A4WSYSbQJm_ohmIDS-81tqpDQDfvBqbz3s8PaULgbq6RfZO9U9EMP-akqiMnoHtAFuAg&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil

Цікаво, а скільки сотень тисяч українців урятував путінсько-зеленський олігарх Абрамовічь своєю присутністю на переговорах і при підписання так званої "хлібної угоди"? Треба буде в Арахамії запитатися. Чи там уже лік на мільйони (як і доларів у заповітному чемоданчику) пішов?

До речі, у нас же тепер питання громадянства строго засекретили й щодо публічних осіб. Якраз найперше щодо них. То не виявиться раптом, що Абрамовічь, Фрідман, Усманов, Дерипаска - наші нові співгромадяни? Бо реальні санкції проти них укрсучвлада вводити не поспішає.

Фото Абрамовіча на підписанні в Стамбулі, здається, від Reuters.





показать весь комментарий
25.07.2022 22:21
+10
Швец выложил интересное видео, как предатель Зеленский шестерит на Путина. "Абрамович и тайные переговоры в Стамбуле по снятию Путина с санкций// №277 - Юрий Швец"
показать весь комментарий
25.07.2022 22:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZWANnowagHEJfMKPzv4tgrNG6PBMeZ3nDr2PUxMwYJFYFMQu2Hsa98dNN565Aw43846dLAkEt3YxyrLoiu__K46kSxM6v-PYceJb2vLX7A4WSYSbQJm_ohmIDS-81tqpDQDfvBqbz3s8PaULgbq6RfZO9U9EMP-akqiMnoHtAFuAg&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil

Цікаво, а скільки сотень тисяч українців урятував путінсько-зеленський олігарх Абрамовічь своєю присутністю на переговорах і при підписання так званої "хлібної угоди"? Треба буде в Арахамії запитатися. Чи там уже лік на мільйони (як і доларів у заповітному чемоданчику) пішов?

До речі, у нас же тепер питання громадянства строго засекретили й щодо публічних осіб. Якраз найперше щодо них. То не виявиться раптом, що Абрамовічь, Фрідман, Усманов, Дерипаска - наші нові співгромадяни? Бо реальні санкції проти них укрсучвлада вводити не поспішає.

Фото Абрамовіча на підписанні в Стамбулі, здається, від Reuters.





показать весь комментарий
25.07.2022 22:21 Ответить
нулі і активи в тому обличчі, не села й райцентри не борщ і не дітки в вишиванках
показать весь комментарий
25.07.2022 22:49 Ответить
Не надо приплетать какого-то Абрахамию. Абрахамия-фунт, ходячая тумбочка для купюр. Абрамович- партнер президента Ермака и Зеленского. Именно Ермак дал указание Абрахамиии писать письма.
показать весь комментарий
25.07.2022 23:17 Ответить
В Украине всем и всеми руководит Ермак, а Арахамия шустрый проходимец.
показать весь комментарий
26.07.2022 10:21 Ответить
наумов, кулинич, дємченко, баканов, татаров, дєрьмак - вся ця рашистська агентура була призначена на держ посади особисто Ze. Ще багато років Україна буде відхаркувати кров'ю кадрові рішення найогиднішого лідора **********.
показать весь комментарий
25.07.2022 22:27 Ответить
Тож най чемно й гідно відстріляється по повній на своїй посаді.
показать весь комментарий
25.07.2022 22:32 Ответить
Швец выложил интересное видео, как предатель Зеленский шестерит на Путина. "Абрамович и тайные переговоры в Стамбуле по снятию Путина с санкций// №277 - Юрий Швец"
показать весь комментарий
25.07.2022 22:47 Ответить
ви ще довго на того швеця будете фапати? Знайшли собі ***** кумира гебнявого.
показать весь комментарий
25.07.2022 22:55 Ответить
sШвец сам гебнявый агент.
показать весь комментарий
25.07.2022 23:33 Ответить
Швеца в отличие от вас, балаболов, полезно послушать.

А вы слушайте гундосики ZE
показать весь комментарий
26.07.2022 00:10 Ответить
Юрій Швець народився і виріс в Україні в сім'ї військового лікаря. Дитинство і юність провів у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD Херсоні .

Як йому вдалося встановити за документами, всі його предки до 5-го коліна були https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українцями .

У https://uk.wikipedia.org/wiki/1990 1990 році, на знак протесту проти політики керівництва КДБ, Швець подав рапорт про свою відставку

Восени https://uk.wikipedia.org/wiki/1993 1993 він, купивши туристичну https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%8F латвійську візу на кордоні, приїхав до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0 Риги і вже там отримавши візу в американському посольстві, переїхав до США, де в цей час проживає.

- Чому я переїхав до Сполучених Штатів? - Відверто кажучи набридло бути керованим ідіотами, яких я спостерігав протягом всієї моєї роботи у зовнішній розвідці
показать весь комментарий
26.07.2022 00:23 Ответить
У 2006 Швець виступав ключовим свідком на судовому процесі в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD Лондоні у справі вбивства (отруєнння) колишнього офіцера ФСБ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександра Литвиненка агентами російських спецслужб.

У https://uk.wikipedia.org/wiki/2002 2002 керівництво тимчасової комісії Верховної Ради України з розслідування вбивства Гонгадзе замовило Юрію Швецю проаналізувати та зробити https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0) транскрипт записів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB «плівок майора Мельниченко» - прослуховування колишнього президента України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%BC%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леоніда Кучми , об'ємом багато сот годин, в рамках розслідування справи про вбивство журналіста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Георгія Гонгадзе

Швець стверджує, що відповідно до акустичної якості записів та деяким технічним особливостям, вони зроблені не майором Мельниченко, як той стверджував, а https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%A1%D0%91_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97 ФСБ Росії на стаціонарній апаратурі підслуховування, вмонтованій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%94%D0%91_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 КДБ ще у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 радянський час , коли кабінет нинішнього президента України належав першому секретарю https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A3 ЦК КПУ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 В.Щербицькому .
показать весь комментарий
26.07.2022 00:25 Ответить
За твердженням Швеця він має чотири дипломи про вищу освіту,

зокрема фах правника з міжнародного права та перекладача з англійської, французької та іспанської мов,
а також досвід роботи журналістом.
показать весь комментарий
26.07.2022 00:26 Ответить
Так, це дуже допомагає йому ******* подібним до тебе тупарям і спотворювати інформацію.
показать весь комментарий
26.07.2022 00:43 Ответить


Aleks Sun, судя по тому как вы отвечаете -"*******" ,"тупарям" - вас "интересно " послушать. Куда там Швецу до вас
Так поведайте нам свое мнение, что не так говорит Швец?.
У вас есть другие аргументы и факты кроме матюков?
Давайте, выкладывайте. Интересно почитать

Вам интереснее информация от Ермака или Арестовича?
Или от таких же матюкливых дописувачів, от которых ни фактов, ни аргументов - одни "выражения"
показать весь комментарий
26.07.2022 01:10 Ответить
Ще раз, для особливо твердолобих даю лінку. Там все є.
https://www.youtube.com/watch?v=GWrGO9WO-u4&lc=UgzVqM0yQf-wtMt_Vlp4AaABAg.9dsJP4I0zqC9dsgwMc5WTl
показать весь комментарий
26.07.2022 10:49 Ответить
Алекс, ти якийсь дурнуватий.
показать весь комментарий
26.07.2022 10:25 Ответить
Ну звісно ж. Це ж я продовжую збирати навколо себе "хароших рускіх" і вірю в їх казочки.
показать весь комментарий
26.07.2022 10:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=GWrGO9WO-u4&lc=UgzVqM0yQf-wtMt_Vlp4AaABAg.9dsJP4I0zqC9dsgwMc5WTl Не будь овощем!
показать весь комментарий
26.07.2022 00:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=GWrGO9WO-u4&lc=UgzVqM0yQf-wtMt_Vlp4AaABAg.9dsJP4I0zqC9dsgwMc5WTl Не будь овощем! Допис

ермаку привет!
5ое ноября 2021 свобода слова прямой эфир.

Швец убеждал Резникова и представителя ген штаба, что риск нападения очень серйозный. а те из кожи вон лезли и доказывали, что все нормально, ничего не поменялось, то россияне назад в казармы идут
. **ну зачем далеко ходить февраль 2022,

Зеленский призывает готовится к шашлыкам, а не рыть окопы, и это после визитов представитель ЦРУ в Киев с презентацией детальных планов нападения. а Швец в это время говорит, что нужно быть готовым к худшему и надеяться на лучшее. *
** на счет воровству гуманитарки, дайте запрос в полицию, в СБУ. пусть покажут вам сводки, скольких ворюг они арестовали с начала войны, если вас эти новости обошли стороной.

Ну что не так,? Что не так сказал Швец? Что против этого можно сказать? Вся Украина слышала про шашлычки
показать весь комментарий
26.07.2022 01:36 Ответить
Відео №140 від 22.02.2022. Інтервал таймкода з https://youtu.be/YVelkF7Uyws?t=951 15:50
Відео №141 від 23.02.2022. Інтервал таймкода з https://youtu.be/Ozvbp1JhvzE?t=2551 42:30

Тобі все розжовувати і в рот класти, чи може піднімеш свою сраку і почнеш сам перевіряти?
показать весь комментарий
26.07.2022 10:40 Ответить
ото вже бреше "відповідно до акустичної якостіта деяким технічним особливостям", а воно чуло записи зроблені кигиби раніше, а воно експерт, воно фоноскопічну експертизу проводило?
показать весь комментарий
26.07.2022 07:35 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=MRsV_xg_01U

https://www.youtube.com/watch?v=MRsV_xg_01U "Абрамович и тайные переговоры в Стамбуле по снятию Путина с санкций// №277 - Юрий Швец"

https://www.youtube.com/watch?v=MRsV_xg_01U
https://www.youtube.com/watch?v=MRsV_xg_01U

показать весь комментарий
26.07.2022 00:57 Ответить
Якісь вони опухлі чи вагітні ці призаченці, аж гидко дивитися, з такими кендюхами, як Стефанчук!! Мо хворі…, неправеди Боже!!,
показать весь комментарий
25.07.2022 22:52 Ответить
Опухлi вiд голоду, треба зарплату пiдвищити
,
показать весь комментарий
25.07.2022 23:52 Ответить
А по сути имеете что сказать про Галагана?
Кендюх, конечно не украшает, но некоторые стройные личности без кендюхов и зачастую и без мозгов.

Смотрите не на кендюхи а на профессионализм.

А то поныкались-поныкались, и поняли что среди молодых бестолковых литс типа Безуглой и прочей зеленой поросли спецалистов нет. НЕТ!
Так себе болтунишки с гонором на ровном месте.И где они во время войны пригодились?
А нигде. Нигде не видно и не слышно их. Не они воюют, ни они защищают Украину.
показать весь комментарий
26.07.2022 00:52 Ответить
Коли лівобережна старшина зрадила Мазепу, то саме зрада полковника Галагана призвела до захоплення Січі кацапами. Цікаво, чи цей новопризначений не є нащадком того Галагана?
показать весь комментарий
25.07.2022 23:13 Ответить
Неважно чей он нащадок, важно то, что он представляет из себя сейчас.

А то так можно начать разбираться от Адама и Евы
показать весь комментарий
26.07.2022 01:12 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=MRsV_xg_01U "Абрамович и тайные переговоры в Стамбуле по снятию Путина с санкций// №277 - Юрий Швец"

https://www.youtube.com/watch?v=MRsV_xg_01U
показать весь комментарий
26.07.2022 01:38 Ответить
Мені здається поганою ідеєю міняти високе керівництво під час війни якщо нема явних провалів. Та ще й в таких важливих підрозділах. Це дезорганізуе війскою
показать весь комментарий
26.07.2022 08:34 Ответить
війско*
показать весь комментарий
26.07.2022 08:35 Ответить
 
 