Колишній командувач ССО Галаган призначений першим заступником Центру спеціальних операцій "А" СБУ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський призначив Григорія Галагана, якого сьогодні звільнив з посади командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ, на посаду першого заступника керівника Центру спеціальних операцій "А" СБУ.

Про це Зеленський повідомив у своєму відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Новим командувачем Сил спеціальних операцій ЗСУ призначено бойового генерала Віктора Хоренка. Генерал Григорій Галаган переводиться на інший напрям і з метою оновлення Служби Безпеки України його призначено першим заступником Центру спеціальних операцій "А" СБУ", - сказав Зеленський.

Генерал-майор Галаган перебував на посаді командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ з 25 серпня 2020 року.

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