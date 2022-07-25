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Новини
15 005 31

Колишній командувач ССО Галаган призначений першим заступником Центру спеціальних операцій "А" СБУ, - Зеленський

галаган

Президент Володимир Зеленський призначив Григорія Галагана, якого сьогодні звільнив з посади командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ, на посаду першого заступника керівника Центру спеціальних операцій "А" СБУ.

Про це Зеленський повідомив у своєму відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Новим командувачем Сил спеціальних операцій ЗСУ призначено бойового генерала Віктора Хоренка. Генерал Григорій Галаган переводиться на інший напрям і з метою оновлення Служби Безпеки України його призначено першим заступником Центру спеціальних операцій "А" СБУ", - сказав Зеленський.

Генерал-майор Галаган перебував на посаді командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ з 25 серпня 2020 року.

Також читайте: Зеленський призначив Хоренка замість Галагана командувачем Сил спеціальних операцій ЗСУ

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) СБУ (12821) ССО (519) Галаган Григорій (6)


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Топ коментарі
+43
наумов, кулинич, дємченко, баканов, татаров, дєрьмак - вся ця рашистська агентура була призначена на держ посади особисто Ze. Ще багато років Україна буде відхаркувати кров'ю кадрові рішення найогиднішого лідора **********.
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25.07.2022 22:27
+17
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZWANnowagHEJfMKPzv4tgrNG6PBMeZ3nDr2PUxMwYJFYFMQu2Hsa98dNN565Aw43846dLAkEt3YxyrLoiu__K46kSxM6v-PYceJb2vLX7A4WSYSbQJm_ohmIDS-81tqpDQDfvBqbz3s8PaULgbq6RfZO9U9EMP-akqiMnoHtAFuAg&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil

Цікаво, а скільки сотень тисяч українців урятував путінсько-зеленський олігарх Абрамовічь своєю присутністю на переговорах і при підписання так званої "хлібної угоди"? Треба буде в Арахамії запитатися. Чи там уже лік на мільйони (як і доларів у заповітному чемоданчику) пішов?

До речі, у нас же тепер питання громадянства строго засекретили й щодо публічних осіб. Якраз найперше щодо них. То не виявиться раптом, що Абрамовічь, Фрідман, Усманов, Дерипаска - наші нові співгромадяни? Бо реальні санкції проти них укрсучвлада вводити не поспішає.

Фото Абрамовіча на підписанні в Стамбулі, здається, від Reuters.





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25.07.2022 22:21
+10
Швец выложил интересное видео, как предатель Зеленский шестерит на Путина. "Абрамович и тайные переговоры в Стамбуле по снятию Путина с санкций// №277 - Юрий Швец"
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25.07.2022 22:47
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZWANnowagHEJfMKPzv4tgrNG6PBMeZ3nDr2PUxMwYJFYFMQu2Hsa98dNN565Aw43846dLAkEt3YxyrLoiu__K46kSxM6v-PYceJb2vLX7A4WSYSbQJm_ohmIDS-81tqpDQDfvBqbz3s8PaULgbq6RfZO9U9EMP-akqiMnoHtAFuAg&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil

Цікаво, а скільки сотень тисяч українців урятував путінсько-зеленський олігарх Абрамовічь своєю присутністю на переговорах і при підписання так званої "хлібної угоди"? Треба буде в Арахамії запитатися. Чи там уже лік на мільйони (як і доларів у заповітному чемоданчику) пішов?

До речі, у нас же тепер питання громадянства строго засекретили й щодо публічних осіб. Якраз найперше щодо них. То не виявиться раптом, що Абрамовічь, Фрідман, Усманов, Дерипаска - наші нові співгромадяни? Бо реальні санкції проти них укрсучвлада вводити не поспішає.

Фото Абрамовіча на підписанні в Стамбулі, здається, від Reuters.





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25.07.2022 22:21 Відповісти
нулі і активи в тому обличчі, не села й райцентри не борщ і не дітки в вишиванках
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25.07.2022 22:49 Відповісти
Не надо приплетать какого-то Абрахамию. Абрахамия-фунт, ходячая тумбочка для купюр. Абрамович- партнер президента Ермака и Зеленского. Именно Ермак дал указание Абрахамиии писать письма.
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25.07.2022 23:17 Відповісти
В Украине всем и всеми руководит Ермак, а Арахамия шустрый проходимец.
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26.07.2022 10:21 Відповісти
наумов, кулинич, дємченко, баканов, татаров, дєрьмак - вся ця рашистська агентура була призначена на держ посади особисто Ze. Ще багато років Україна буде відхаркувати кров'ю кадрові рішення найогиднішого лідора **********.
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25.07.2022 22:27 Відповісти
Тож най чемно й гідно відстріляється по повній на своїй посаді.
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25.07.2022 22:32 Відповісти
Швец выложил интересное видео, как предатель Зеленский шестерит на Путина. "Абрамович и тайные переговоры в Стамбуле по снятию Путина с санкций// №277 - Юрий Швец"
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25.07.2022 22:47 Відповісти
ви ще довго на того швеця будете фапати? Знайшли собі ***** кумира гебнявого.
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25.07.2022 22:55 Відповісти
sШвец сам гебнявый агент.
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25.07.2022 23:33 Відповісти
Швеца в отличие от вас, балаболов, полезно послушать.

А вы слушайте гундосики ZE
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26.07.2022 00:10 Відповісти
Юрій Швець народився і виріс в Україні в сім'ї військового лікаря. Дитинство і юність провів у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD Херсоні .

Як йому вдалося встановити за документами, всі його предки до 5-го коліна були https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українцями .

У https://uk.wikipedia.org/wiki/1990 1990 році, на знак протесту проти політики керівництва КДБ, Швець подав рапорт про свою відставку

Восени https://uk.wikipedia.org/wiki/1993 1993 він, купивши туристичну https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%8F латвійську візу на кордоні, приїхав до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0 Риги і вже там отримавши візу в американському посольстві, переїхав до США, де в цей час проживає.

- Чому я переїхав до Сполучених Штатів? - Відверто кажучи набридло бути керованим ідіотами, яких я спостерігав протягом всієї моєї роботи у зовнішній розвідці
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26.07.2022 00:23 Відповісти
У 2006 Швець виступав ключовим свідком на судовому процесі в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD Лондоні у справі вбивства (отруєнння) колишнього офіцера ФСБ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександра Литвиненка агентами російських спецслужб.

У https://uk.wikipedia.org/wiki/2002 2002 керівництво тимчасової комісії Верховної Ради України з розслідування вбивства Гонгадзе замовило Юрію Швецю проаналізувати та зробити https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0) транскрипт записів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB «плівок майора Мельниченко» - прослуховування колишнього президента України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%BC%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леоніда Кучми , об'ємом багато сот годин, в рамках розслідування справи про вбивство журналіста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Георгія Гонгадзе

Швець стверджує, що відповідно до акустичної якості записів та деяким технічним особливостям, вони зроблені не майором Мельниченко, як той стверджував, а https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%A1%D0%91_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97 ФСБ Росії на стаціонарній апаратурі підслуховування, вмонтованій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%94%D0%91_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 КДБ ще у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 радянський час , коли кабінет нинішнього президента України належав першому секретарю https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A3 ЦК КПУ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 В.Щербицькому .
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26.07.2022 00:25 Відповісти
За твердженням Швеця він має чотири дипломи про вищу освіту,

зокрема фах правника з міжнародного права та перекладача з англійської, французької та іспанської мов,
а також досвід роботи журналістом.
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26.07.2022 00:26 Відповісти
Так, це дуже допомагає йому ******* подібним до тебе тупарям і спотворювати інформацію.
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26.07.2022 00:43 Відповісти


Aleks Sun, судя по тому как вы отвечаете -"*******" ,"тупарям" - вас "интересно " послушать. Куда там Швецу до вас
Так поведайте нам свое мнение, что не так говорит Швец?.
У вас есть другие аргументы и факты кроме матюков?
Давайте, выкладывайте. Интересно почитать

Вам интереснее информация от Ермака или Арестовича?
Или от таких же матюкливых дописувачів, от которых ни фактов, ни аргументов - одни "выражения"
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26.07.2022 01:10 Відповісти
Ще раз, для особливо твердолобих даю лінку. Там все є.
https://www.youtube.com/watch?v=GWrGO9WO-u4&lc=UgzVqM0yQf-wtMt_Vlp4AaABAg.9dsJP4I0zqC9dsgwMc5WTl
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26.07.2022 10:49 Відповісти
Алекс, ти якийсь дурнуватий.
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26.07.2022 10:25 Відповісти
Ну звісно ж. Це ж я продовжую збирати навколо себе "хароших рускіх" і вірю в їх казочки.
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26.07.2022 10:52 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=GWrGO9WO-u4&lc=UgzVqM0yQf-wtMt_Vlp4AaABAg.9dsJP4I0zqC9dsgwMc5WTl Не будь овощем!
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26.07.2022 00:46 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=GWrGO9WO-u4&lc=UgzVqM0yQf-wtMt_Vlp4AaABAg.9dsJP4I0zqC9dsgwMc5WTl Не будь овощем! Допис

ермаку привет!
5ое ноября 2021 свобода слова прямой эфир.

Швец убеждал Резникова и представителя ген штаба, что риск нападения очень серйозный. а те из кожи вон лезли и доказывали, что все нормально, ничего не поменялось, то россияне назад в казармы идут
. **ну зачем далеко ходить февраль 2022,

Зеленский призывает готовится к шашлыкам, а не рыть окопы, и это после визитов представитель ЦРУ в Киев с презентацией детальных планов нападения. а Швец в это время говорит, что нужно быть готовым к худшему и надеяться на лучшее. *
** на счет воровству гуманитарки, дайте запрос в полицию, в СБУ. пусть покажут вам сводки, скольких ворюг они арестовали с начала войны, если вас эти новости обошли стороной.

Ну что не так,? Что не так сказал Швец? Что против этого можно сказать? Вся Украина слышала про шашлычки
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26.07.2022 01:36 Відповісти
Відео №140 від 22.02.2022. Інтервал таймкода з https://youtu.be/YVelkF7Uyws?t=951 15:50
Відео №141 від 23.02.2022. Інтервал таймкода з https://youtu.be/Ozvbp1JhvzE?t=2551 42:30

Тобі все розжовувати і в рот класти, чи може піднімеш свою сраку і почнеш сам перевіряти?
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26.07.2022 10:40 Відповісти
ото вже бреше "відповідно до акустичної якостіта деяким технічним особливостям", а воно чуло записи зроблені кигиби раніше, а воно експерт, воно фоноскопічну експертизу проводило?
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26.07.2022 07:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=MRsV_xg_01U

https://www.youtube.com/watch?v=MRsV_xg_01U "Абрамович и тайные переговоры в Стамбуле по снятию Путина с санкций// №277 - Юрий Швец"

https://www.youtube.com/watch?v=MRsV_xg_01U
https://www.youtube.com/watch?v=MRsV_xg_01U

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26.07.2022 00:57 Відповісти
Якісь вони опухлі чи вагітні ці призаченці, аж гидко дивитися, з такими кендюхами, як Стефанчук!! Мо хворі…, неправеди Боже!!,
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25.07.2022 22:52 Відповісти
Опухлi вiд голоду, треба зарплату пiдвищити
,
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25.07.2022 23:52 Відповісти
А по сути имеете что сказать про Галагана?
Кендюх, конечно не украшает, но некоторые стройные личности без кендюхов и зачастую и без мозгов.

Смотрите не на кендюхи а на профессионализм.

А то поныкались-поныкались, и поняли что среди молодых бестолковых литс типа Безуглой и прочей зеленой поросли спецалистов нет. НЕТ!
Так себе болтунишки с гонором на ровном месте.И где они во время войны пригодились?
А нигде. Нигде не видно и не слышно их. Не они воюют, ни они защищают Украину.
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26.07.2022 00:52 Відповісти
Коли лівобережна старшина зрадила Мазепу, то саме зрада полковника Галагана призвела до захоплення Січі кацапами. Цікаво, чи цей новопризначений не є нащадком того Галагана?
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25.07.2022 23:13 Відповісти
Неважно чей он нащадок, важно то, что он представляет из себя сейчас.

А то так можно начать разбираться от Адама и Евы
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26.07.2022 01:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=MRsV_xg_01U "Абрамович и тайные переговоры в Стамбуле по снятию Путина с санкций// №277 - Юрий Швец"

https://www.youtube.com/watch?v=MRsV_xg_01U
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26.07.2022 01:38 Відповісти
Мені здається поганою ідеєю міняти високе керівництво під час війни якщо нема явних провалів. Та ще й в таких важливих підрозділах. Це дезорганізуе війскою
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26.07.2022 08:34 Відповісти
війско*
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26.07.2022 08:35 Відповісти
 
 