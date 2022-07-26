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Одесская область (3372) ракеты (3468) атака (349) Братчук (105)

Рашисты совершили ракетную атаку по Одесщине с применением самолетов стратегической авиации, - Братчук

ракета

Одесская область подверглась ракетной атаке с применением самолетов стратегической авиации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Telegram спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

"Одесщина. Ракетная атака с применением самолетов стратегической авиации. Подробности – позже", – говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+26
Після таємних переговорів арахамії в тандемі з абрамовичем по зерну щось по Одесі зачастили. Хто його туди послав?
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26.07.2022 06:52
+17
З цим зерном розвернули бурхливу діяльність у всьому світі . Начебто щось роблять . Лише щоб відтягнути час , коли все одно прийдеться знищувати росію . Це єдиний спосіб вивозити зерно і займатися іншими мирними справами .
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26.07.2022 07:00
+17
Непишить дурниць, при чому тут призвище, куди влучають ракети тут завжди пишуть це не таємниця.,я як раз не вдавалася у подробиці.І де син служить я не казала, невже ви думаєте ,що в Одеській області усього одна військова частина? Не шукайте зради де ії немає, тим більш що я за цю ніч посивіла, не думаю ,що вам мій син дорожче за мене.
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26.07.2022 07:38
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Після таємних переговорів арахамії в тандемі з абрамовичем по зерну щось по Одесі зачастили. Хто його туди послав?
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26.07.2022 06:52 Ответить
Про гаманця путлєра і ахарамію рекомендую подивитись останнє відео Юрія Швеця (вчорашнє). Зеленський провертає аферу з Абрамовичем як у свій час це робив Порошенко з Мертвечуком
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26.07.2022 07:12 Ответить
як у свій час це робив Порошенко з Мертвечуком

а фсбешний Швець там був присутній і своїми вухами бачив ?
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26.07.2022 08:16 Ответить
Когда этого озабоченного шимпанзе с домиком из шерсти на башке за коки возьмут? вместе с начальником
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26.07.2022 09:21 Ответить
Этого проходимца Арахамию никто не тронет, пока у власти Ермак. Зеленский - запухшая, небритая и как будто немытая витрина. Боже, спаси и сохрани несчастную Украину и вразуми ее доверчивый и временами наивный народ, позволяющий такое вытворять с их страной.
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26.07.2022 10:05 Ответить
Зачем задавать тупые вопросы , естественно ,чтоZEиуда , отрабатывает сдачу "ПО-СЕРЕДИНЕ", как в Омане обещал ‼️Кто мог послать и дать дерективы -СНЯТЬ САНКЦИИ С АБРАМОВИЧА "кошелька" ***** И НАЦИСТОВ РАШИСТОВ ,чтобы они ремонтировали свои самолеты и ………
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26.07.2022 09:44 Ответить
Та краще б не виходив ! А то в 6.00 хотів новини подивитися - а там ця харя :"нічне звернення".
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26.07.2022 07:02 Ответить
Зелю -геть !
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26.07.2022 07:20 Ответить
З цим зерном розвернули бурхливу діяльність у всьому світі . Начебто щось роблять . Лише щоб відтягнути час , коли все одно прийдеться знищувати росію . Це єдиний спосіб вивозити зерно і займатися іншими мирними справами .
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26.07.2022 07:00 Ответить
Син мій там служить , та каже що було два прильоти по мосту.Ніч була без сна, сирени лунали майже усю ніч.
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26.07.2022 07:24 Ответить
вы молодец, фамилию свою указали и рассказали где служит сын, и наверняка тоже с такой фамилией , браво !!!!
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26.07.2022 07:32 Ответить
Непишить дурниць, при чому тут призвище, куди влучають ракети тут завжди пишуть це не таємниця.,я як раз не вдавалася у подробиці.І де син служить я не казала, невже ви думаєте ,що в Одеській області усього одна військова частина? Не шукайте зради де ії немає, тим більш що я за цю ніч посивіла, не думаю ,що вам мій син дорожче за мене.
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26.07.2022 07:38 Ответить
Пусть Бог бережет вашего сына и удачи ему.
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26.07.2022 10:08 Ответить
Дякую!
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26.07.2022 20:44 Ответить
Чтобы , только все было хорошо 🙏с нашими Героями с Вашим сынулей‼️🙏🍀🍀🍀❤️💙💛
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26.07.2022 09:48 Ответить
Молимося!Дякую!
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26.07.2022 20:45 Ответить
Кацапы - трусливые шакалы, они атакуют. когда имеют численное 5-10кратное превосходство на поле боя. А в других ситуациях атакуют издалека артилерией и ракетами или прячется, как кукарекал их фюрер, срущий в чемодан, членоголовое *****, за спинами детей и женщин.
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26.07.2022 07:28 Ответить
А з Ким вони воювали пiсля другоi свiтовоi? Тiльки малоозброеннi та економiчно вiдсталi краiни.... З рiвними , як вони вважають, вони навiть не рипаються. Жрдрогану помiдори чавив пiсля лiтака збитого
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26.07.2022 07:39 Ответить
Ну что идиоты, договорились с ******? Лучше бы потихоньку возили зерно ж/д. А так дорого вылезут нам ваши договоренности.
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26.07.2022 07:40 Ответить
А Зе хвилюе? Всi кричать Ермак,Татаров.... Зеля такий самий, як вони.... Кого вiн поставив на ключовi мiсця? Його оточення показуе його самого. Просто грае дурника.
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26.07.2022 07:44 Ответить
Ты такая наивная, если думаешь, что это Зеленский "ставит на ключевые места". Его самого поставили и дурника он не играет. Послушать его, когда он говорит без подготовленного для него текста, то становится ясно, кто он есть.
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26.07.2022 10:15 Ответить
Зеля не Зеля ставить .... Його оточення й вiдношення були образу зрозумiлим. Всi знали, що ставленник Бенi й зрiвнював Украiну з проституткою... Ось його патриотизм. Це фiшка така -вiн нi причому, а бояри поганi. Його вiдношення до вiйни й те, що вiн малорос в душi ,були вiдомi до виборiв. Люди голосували за Голобородька, а не за Зелю.
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26.07.2022 13:34 Ответить
Дорого вилезуть ,на жаль нам, а цім тільки гроші у кішеню
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26.07.2022 07:50 Ответить
ОП буде зраджувати поки ворожі літаки не почнуть Львів бомбити.
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26.07.2022 07:48 Ответить
Ото и все договорённости с рашкой. Не успели высохнуть чернила под договором, а кацапы уже начали бомбить Одессу. А если мы разминируем порты, кацапы тут же кинуться атаковать. И шо будет делать сраное ООН? Опять пришлёт озабоченность с засудженнямы? Про Эрдоган молчу, бо турки играют за рашку
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26.07.2022 07:59 Ответить
Почему Мы , ПРОКЛЯТЫХ ВЫРОДКОВ ГНИД ЗЕДЕРЬМАЧЬЕ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ ВСЕ‼️НО ПЛЕВАТЬ МЕГАБАРЫГАМ НА КРОВИ УКРАИНСКИХ ДЕТЕЙ ‼️ВСЕ ВОЕННЫЕ ЭКСПЕРТЫ ГОВОРИЛИ ,что не в коем случае нельзя разминировать порты
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26.07.2022 10:24 Ответить
ЗЕ!плесень работает на *****. Другого объяснения нет
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26.07.2022 11:36 Ответить
якщо не можна збити ту стратегічну авіацію
то прибрати пілотів
чи може щось станеться з інфраструктурою аеропорту
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26.07.2022 08:49 Ответить
он там щось Христо Грозєв знов нарозказував про операцію української розвідки проти рашистських пілотов. так знов хтось злив все в останній момент(.
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26.07.2022 09:48 Ответить
почему не сбили кацапские самолеты.....
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26.07.2022 14:47 Ответить
 
 