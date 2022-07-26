Рашисты совершили ракетную атаку по Одесщине с применением самолетов стратегической авиации, - Братчук
Одесская область подверглась ракетной атаке с применением самолетов стратегической авиации.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Telegram спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.
"Одесщина. Ракетная атака с применением самолетов стратегической авиации. Подробности – позже", – говорится в сообщении.
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а фсбешний Швець там був присутній і своїми вухами бачив ?
то прибрати пілотів
чи може щось станеться з інфраструктурою аеропорту