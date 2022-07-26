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зерно (1039) ООН (4053)

Все стороны подтвердили свои обязательства по зерновому соглашению, - ООН

зерно

Все стороны подтвердили свои обязательства по зерновому соглашению после ракетного удара России по порту в Одессе.

По словам заместителя пресс-секретаря ООН Фархана Хака, первые партии украинского зерна могут покинуть порты Черного моря в течение нескольких дней в рамках соглашения при посредничестве ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Центр в сотрудничестве с представителями судоходной отрасли разрабатывает детальный протокол этих поездок.

"Протокол будет опубликован в самое ближайшее время", – заявил заместитель пресс-секретаря ООН.

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Координационный центр размещен в стамбульском Центре военных игр и культуры имени Ататюрка.

В ближайшее время, как отметил Хак, будет объявлено имя человека, который возглавит команду ООН, работающую в Центре. Что касается инспектирования украинских судов, то этот вопрос обсуждается, но на данный момент в ООН не готовы раскрыть детали окончательного плана.
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Топ комментарии
+18
Який сором
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26.07.2022 00:27
+12
Я так понял, теперь согласятся что росийские нацисты будут лазить по Одессе инспектировать наши суда, а потом надавят на Украину мол сделали шаг, сделайте и другой подпишите прекращение огня и перемирие. Кстати, подозреваю что негласно о чем то таком договорились, так как наступление на Херсон ВСУ и уничтожение мостов застопорилось.
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26.07.2022 00:39
+10
да-да! все збс! это мы уже на следующий день поняли!
теперь, с нетерпением, ждем продолжения банкета!
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26.07.2022 00:31
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Срали кацапи на ООН...
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26.07.2022 00:27 Ответить
ZЕиуда- мразь ‼️СДАЕТ ОДЕССУ РАШИСТАМ ‼️
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26.07.2022 09:32 Ответить
Який сором
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26.07.2022 00:27 Ответить
ні, це сорОм (с)
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26.07.2022 01:06 Ответить
Сором це коли від України переговори веде абрамович напару з арахімією.
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26.07.2022 07:20 Ответить
да-да! все збс! это мы уже на следующий день поняли!
теперь, с нетерпением, ждем продолжения банкета!
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26.07.2022 00:31 Ответить
и еще: зерновые переговоры - Арахамия и Абрамович.....
послушайте вот это: https://youtu.be/MRsV_xg_01U&t=1204
это какой-то лютый ******, ребятки!
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26.07.2022 01:26 Ответить
Зверніть увагу: до цього підписання Україна НЕ потребувала ніякої інспекції кораблів для будь-якого товарного/вантажного трафіку через свої морські порти.
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26.07.2022 00:33 Ответить
пздц югу. москали уже переоборудуют транспортный корабль для доставки десанта с оружием
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26.07.2022 00:33 Ответить
Делают "троянского коня"?
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26.07.2022 07:28 Ответить
***** цирк.
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26.07.2022 00:34 Ответить
Я так понял, теперь согласятся что росийские нацисты будут лазить по Одессе инспектировать наши суда, а потом надавят на Украину мол сделали шаг, сделайте и другой подпишите прекращение огня и перемирие. Кстати, подозреваю что негласно о чем то таком договорились, так как наступление на Херсон ВСУ и уничтожение мостов застопорилось.
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26.07.2022 00:39 Ответить
Только силовое смещение Зе. и настоящая военная хунта по примеру Турецких переворотов спасет эту страну!
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26.07.2022 00:59 Ответить
Пожалуйста, зайдите на ютуб,послушайте последний выпуск Ю Швеца ! Это очередная грязная возня предателей во власти Украины! Просто война в войне!
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26.07.2022 01:25 Ответить
оон-гондон,не?...
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26.07.2022 00:45 Ответить
Штопаний.
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26.07.2022 00:48 Ответить
апендикс, бальзам звездочка, ковер на стене, оон... продолжите ряд.
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26.07.2022 00:47 Ответить
Інтрігу держат. Не раскривают дєталі. інтєрєсний подход.
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26.07.2022 00:54 Ответить
Росіяни усі таємниці нашого ОП розкажуть.
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26.07.2022 10:41 Ответить
******** немає спокою.
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26.07.2022 00:57 Ответить
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26.07.2022 01:19 Ответить
Які зобов'язання?Що підтвердили?Росія зобов'язалася і надалі стріляти по портам?
Ця зернова угода-така х@йня.Одне ***** розважається та робить що йому заманеться,а всі інші підписанти виглядають як обісцяні.Майте повагу до себе-розірвіть цей договір.
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26.07.2022 01:29 Ответить
А ви думаєте чому США видізвали своїх горожан із України тільки зараз ?
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26.07.2022 10:39 Ответить
Євробачення 2023 з України перенесли в Великобританію.Вважаю,що пояснення,що проводити це дійство у нас є небезпечно-є абсолютно логічним.Так,до концерту є ще купа часу.Але.Вся територія України бомбардується і ніхто не знає,коли це все закінчиться.Україна воює,тому вона повинна витрачати кошти на війну за свою незалежність,а не на розваги для закордонних гостей.Ну,і що дуже важливо наголосити-Україна воює з ядерною державою і ніхто не знає,що кацапський уйобок надумав робити з тими своїми ядрьоними бомбами.Тому Євробачення,яке відповідально ставиться до безпеки своїх учасників і гостей-перенесли в Британь.Євробачення-це просто шоу,яке чи буде,чи не буде-в світі абсолютно нічого не зміниться.А тепер подивіться на історію з ООН і українським зерном.ООН на всіх трибунах заявляє,що якщо українське зерно не буде в авральному порядку вивезене з України,то світ западеться в бездну голоду-одна половина Африки вимре,а друга половина-емігрує в Європу.І це би можна було б повірити,якби не питання:а що ти,таке африколюбне ООН,будеш робити на другий рік?Звідки,така впевненість,що Україна на слідуючий рік зможе виростити і зібрати урожай,щоб прогодувати себе і пів Африки?То Євробачення,нікому не потрібне,боїться щось планувати на території України на слідуючий рік,а ООН,яке ніби то, відповідає за благополуччя сотні мільйонів чоловік-не боїться?Чому європейські держави,які так жахаються еміграції голодних африканців,навіть і не думають розширювати свої посівні території?Якщо на другий рік,придурошний *****,не перестане пуляти по Україні всім що під руку попадеться,ви де собі запланували зерно брати?Відівчите негрів їсти,чи заставите Україну капітулювати,щоб не порушувати свій налагоджений побут?
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26.07.2022 03:20 Ответить
Потом ещё раз по Одессе и опять подтвердят....
Схемка отработана.
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26.07.2022 04:13 Ответить
Таки так, сьогодня, 5 годин ранку, берегова лінія узбережжя східніше одеси вибух, слідом другий вже ближче до Одеси....
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26.07.2022 06:02 Ответить
Після кожного раза коли літаки Московії будуть бомбити Одесу, Чорноморськ, та Південний, ОП буде підтверджувати свою згоду на операцію.
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26.07.2022 08:32 Ответить
зеленский и арохамия гниды абрамовича
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26.07.2022 05:53 Ответить
Дерьмак теж там
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26.07.2022 07:23 Ответить
А чаво очередной меморандум про меморандум не состряпали. Рашка любит меморандумами подтираться
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26.07.2022 06:34 Ответить
Ніхто ніколи не перемога в війні під кирівництвом зрадників.
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26.07.2022 08:29 Ответить
Не получилось у Арахама пропихнуть ,,Будапештский меморандум" 2.0, так он замутил для кацапов ,,зерновые коридоры". Всё для капитуляции Украины. Слуги урода должны уйти в отставку всей ОПой и кабмином. Они продали страну кацапам
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26.07.2022 08:40 Ответить
москалі підтвердили ракетними ударами,

а Україна не зробила симетричне підтвердження аналогічними ракетними ударами
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26.07.2022 08:54 Ответить
Підтвердили. Ракетами по Одесі. А що пліснява? Як завжди, нічого.

"Торговля Украины с РФ: Гетманцев предложил выбрать не патриотизм, а математику"

23 февраля 2022
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26.07.2022 10:11 Ответить
 
 