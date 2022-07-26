Все стороны подтвердили свои обязательства по зерновому соглашению, - ООН
Все стороны подтвердили свои обязательства по зерновому соглашению после ракетного удара России по порту в Одессе.
По словам заместителя пресс-секретаря ООН Фархана Хака, первые партии украинского зерна могут покинуть порты Черного моря в течение нескольких дней в рамках соглашения при посредничестве ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Центр в сотрудничестве с представителями судоходной отрасли разрабатывает детальный протокол этих поездок.
"Протокол будет опубликован в самое ближайшее время", – заявил заместитель пресс-секретаря ООН.
Координационный центр размещен в стамбульском Центре военных игр и культуры имени Ататюрка.
В ближайшее время, как отметил Хак, будет объявлено имя человека, который возглавит команду ООН, работающую в Центре. Что касается инспектирования украинских судов, то этот вопрос обсуждается, но на данный момент в ООН не готовы раскрыть детали окончательного плана.
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теперь, с нетерпением, ждем продолжения банкета!
послушайте вот это: https://youtu.be/MRsV_xg_01U&t=1204
это какой-то лютый ******, ребятки!
Ця зернова угода-така х@йня.Одне ***** розважається та робить що йому заманеться,а всі інші підписанти виглядають як обісцяні.Майте повагу до себе-розірвіть цей договір.
Схемка отработана.
а Україна не зробила симетричне підтвердження аналогічними ракетними ударами
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23 февраля 2022