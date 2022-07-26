Всі сторони підтвердили свої зобов'язання щодо зернової угоди, - ООН
Всі сторони підтвердили свої зобов'язання за зерновою угодою після ракетного удару Росії по порту в Одесі.
За словами заступника прессекретаря ООН Фархана Хака, перші партії українського зерна можуть покинути порти Чорного моря протягом декількох днів в рамках угоди за посередництва ООН, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Центр у співпраці з представниками судноплавної галузі розробляє детальний протокол цих поїздок.
"Протокол буде опублікований найближчим часом", - заявив заступник прессекретаря ООН.
Координаційний центр розміщений у стамбульському центрі військових ігор та культури імені Ататюрка.
Найближчим часом, як зазначив Хак, буде оголошено ім'я людини, яка очолить команду ООН, що працює в центрі. Що стосується інспектування українських судів, то це питання обговорюється, але на цей час в ООН не готові розкрити деталі остаточного плану.
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теперь, с нетерпением, ждем продолжения банкета!
послушайте вот это: https://youtu.be/MRsV_xg_01U&t=1204
это какой-то лютый ******, ребятки!
Ця зернова угода-така х@йня.Одне ***** розважається та робить що йому заманеться,а всі інші підписанти виглядають як обісцяні.Майте повагу до себе-розірвіть цей договір.
Схемка отработана.
а Україна не зробила симетричне підтвердження аналогічними ракетними ударами
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23 февраля 2022