Всі сторони підтвердили свої зобов'язання щодо зернової угоди, - ООН

Всі сторони підтвердили свої зобов'язання за зерновою угодою після ракетного удару Росії по порту в Одесі.

За словами заступника прессекретаря ООН Фархана Хака, перші партії українського зерна можуть покинути порти Чорного моря протягом декількох днів в рамках угоди за посередництва ООН, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Центр у співпраці з представниками судноплавної галузі розробляє детальний протокол цих поїздок.

"Протокол буде опублікований найближчим часом", - заявив заступник прессекретаря ООН.

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Координаційний центр розміщений у стамбульському центрі військових ігор та культури імені Ататюрка.

Найближчим часом, як зазначив Хак, буде оголошено ім'я людини, яка очолить команду ООН, що працює в центрі. Що стосується інспектування українських судів, то це питання обговорюється, але на цей час в ООН не готові розкрити деталі остаточного плану.