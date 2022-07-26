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зерно (3091) ООН (3272)

Всі сторони підтвердили свої зобов'язання щодо зернової угоди, - ООН

зерно

Всі сторони підтвердили свої зобов'язання за зерновою угодою після ракетного удару Росії по порту в Одесі.

За словами заступника прессекретаря ООН Фархана Хака, перші партії українського зерна можуть покинути порти Чорного моря протягом декількох днів в рамках угоди за посередництва ООН, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Центр у співпраці з представниками судноплавної галузі розробляє детальний протокол цих поїздок.

"Протокол буде опублікований найближчим часом", - заявив заступник прессекретаря ООН.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ООН не повідомляла, що обстріл порту Одеси Росією не є технічним порушенням "зернової угоди", лише заява Гутерріша відображає позицію організації, - МЗС

Координаційний центр розміщений у стамбульському центрі військових ігор та культури імені Ататюрка.

Найближчим часом, як зазначив Хак, буде оголошено ім'я людини, яка очолить команду ООН, що працює в центрі. Що стосується інспектування українських судів, то це питання обговорюється, але на цей час в ООН не готові розкрити деталі остаточного плану.

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Топ коментарі
+18
Який сором
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26.07.2022 00:27
+12
Я так понял, теперь согласятся что росийские нацисты будут лазить по Одессе инспектировать наши суда, а потом надавят на Украину мол сделали шаг, сделайте и другой подпишите прекращение огня и перемирие. Кстати, подозреваю что негласно о чем то таком договорились, так как наступление на Херсон ВСУ и уничтожение мостов застопорилось.
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26.07.2022 00:39
+10
да-да! все збс! это мы уже на следующий день поняли!
теперь, с нетерпением, ждем продолжения банкета!
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26.07.2022 00:31
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Срали кацапи на ООН...
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26.07.2022 00:27 Відповісти
ZЕиуда- мразь ‼️СДАЕТ ОДЕССУ РАШИСТАМ ‼️
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26.07.2022 09:32 Відповісти
Який сором
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26.07.2022 00:27 Відповісти
ні, це сорОм (с)
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26.07.2022 01:06 Відповісти
Сором це коли від України переговори веде абрамович напару з арахімією.
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26.07.2022 07:20 Відповісти
да-да! все збс! это мы уже на следующий день поняли!
теперь, с нетерпением, ждем продолжения банкета!
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26.07.2022 00:31 Відповісти
и еще: зерновые переговоры - Арахамия и Абрамович.....
послушайте вот это: https://youtu.be/MRsV_xg_01U&t=1204
это какой-то лютый ******, ребятки!
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26.07.2022 01:26 Відповісти
Зверніть увагу: до цього підписання Україна НЕ потребувала ніякої інспекції кораблів для будь-якого товарного/вантажного трафіку через свої морські порти.
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26.07.2022 00:33 Відповісти
пздц югу. москали уже переоборудуют транспортный корабль для доставки десанта с оружием
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26.07.2022 00:33 Відповісти
Делают "троянского коня"?
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26.07.2022 07:28 Відповісти
***** цирк.
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26.07.2022 00:34 Відповісти
Я так понял, теперь согласятся что росийские нацисты будут лазить по Одессе инспектировать наши суда, а потом надавят на Украину мол сделали шаг, сделайте и другой подпишите прекращение огня и перемирие. Кстати, подозреваю что негласно о чем то таком договорились, так как наступление на Херсон ВСУ и уничтожение мостов застопорилось.
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26.07.2022 00:39 Відповісти
Только силовое смещение Зе. и настоящая военная хунта по примеру Турецких переворотов спасет эту страну!
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26.07.2022 00:59 Відповісти
Пожалуйста, зайдите на ютуб,послушайте последний выпуск Ю Швеца ! Это очередная грязная возня предателей во власти Украины! Просто война в войне!
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26.07.2022 01:25 Відповісти
оон-гондон,не?...
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26.07.2022 00:45 Відповісти
Штопаний.
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26.07.2022 00:48 Відповісти
апендикс, бальзам звездочка, ковер на стене, оон... продолжите ряд.
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26.07.2022 00:47 Відповісти
Інтрігу держат. Не раскривают дєталі. інтєрєсний подход.
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26.07.2022 00:54 Відповісти
Росіяни усі таємниці нашого ОП розкажуть.
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26.07.2022 10:41 Відповісти
******** немає спокою.
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26.07.2022 00:57 Відповісти
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26.07.2022 01:19 Відповісти
Які зобов'язання?Що підтвердили?Росія зобов'язалася і надалі стріляти по портам?
Ця зернова угода-така х@йня.Одне ***** розважається та робить що йому заманеться,а всі інші підписанти виглядають як обісцяні.Майте повагу до себе-розірвіть цей договір.
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26.07.2022 01:29 Відповісти
А ви думаєте чому США видізвали своїх горожан із України тільки зараз ?
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26.07.2022 10:39 Відповісти
Євробачення 2023 з України перенесли в Великобританію.Вважаю,що пояснення,що проводити це дійство у нас є небезпечно-є абсолютно логічним.Так,до концерту є ще купа часу.Але.Вся територія України бомбардується і ніхто не знає,коли це все закінчиться.Україна воює,тому вона повинна витрачати кошти на війну за свою незалежність,а не на розваги для закордонних гостей.Ну,і що дуже важливо наголосити-Україна воює з ядерною державою і ніхто не знає,що кацапський уйобок надумав робити з тими своїми ядрьоними бомбами.Тому Євробачення,яке відповідально ставиться до безпеки своїх учасників і гостей-перенесли в Британь.Євробачення-це просто шоу,яке чи буде,чи не буде-в світі абсолютно нічого не зміниться.А тепер подивіться на історію з ООН і українським зерном.ООН на всіх трибунах заявляє,що якщо українське зерно не буде в авральному порядку вивезене з України,то світ западеться в бездну голоду-одна половина Африки вимре,а друга половина-емігрує в Європу.І це би можна було б повірити,якби не питання:а що ти,таке африколюбне ООН,будеш робити на другий рік?Звідки,така впевненість,що Україна на слідуючий рік зможе виростити і зібрати урожай,щоб прогодувати себе і пів Африки?То Євробачення,нікому не потрібне,боїться щось планувати на території України на слідуючий рік,а ООН,яке ніби то, відповідає за благополуччя сотні мільйонів чоловік-не боїться?Чому європейські держави,які так жахаються еміграції голодних африканців,навіть і не думають розширювати свої посівні території?Якщо на другий рік,придурошний *****,не перестане пуляти по Україні всім що під руку попадеться,ви де собі запланували зерно брати?Відівчите негрів їсти,чи заставите Україну капітулювати,щоб не порушувати свій налагоджений побут?
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26.07.2022 03:20 Відповісти
Потом ещё раз по Одессе и опять подтвердят....
Схемка отработана.
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26.07.2022 04:13 Відповісти
Таки так, сьогодня, 5 годин ранку, берегова лінія узбережжя східніше одеси вибух, слідом другий вже ближче до Одеси....
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26.07.2022 06:02 Відповісти
Після кожного раза коли літаки Московії будуть бомбити Одесу, Чорноморськ, та Південний, ОП буде підтверджувати свою згоду на операцію.
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26.07.2022 08:32 Відповісти
зеленский и арохамия гниды абрамовича
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26.07.2022 05:53 Відповісти
Дерьмак теж там
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26.07.2022 07:23 Відповісти
А чаво очередной меморандум про меморандум не состряпали. Рашка любит меморандумами подтираться
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26.07.2022 06:34 Відповісти
Ніхто ніколи не перемога в війні під кирівництвом зрадників.
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26.07.2022 08:29 Відповісти
Не получилось у Арахама пропихнуть ,,Будапештский меморандум" 2.0, так он замутил для кацапов ,,зерновые коридоры". Всё для капитуляции Украины. Слуги урода должны уйти в отставку всей ОПой и кабмином. Они продали страну кацапам
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26.07.2022 08:40 Відповісти
москалі підтвердили ракетними ударами,

а Україна не зробила симетричне підтвердження аналогічними ракетними ударами
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26.07.2022 08:54 Відповісти
Підтвердили. Ракетами по Одесі. А що пліснява? Як завжди, нічого.

"Торговля Украины с РФ: Гетманцев предложил выбрать не патриотизм, а математику"

23 февраля 2022
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26.07.2022 10:11 Відповісти
 
 