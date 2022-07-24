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Одеса (5322) ООН (3273) Ніколенко Олег (365) New York Times (54)

ООН не повідомляла, що обстріл порту Одеси Росією не є технічним порушенням "зернової угоди", лише заява Гутерріша відображає позицію організації, - МЗС

одесса,порт

В Організації Об’єднаних Націй спростували коментар неназваного джерела для видання The New York Times про обстріл Одеського порту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку спикера Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Вчора The New York Times опублікувала провокативну новину, українські ЗМІ її передрукували. Нібито неназване джерело в ООН стверджує, що ракетним ударом по порту Одеси РФ технічно не порушила зернову угоду, підписану в Стамбулі. Мовляв, Росія не обіцяла не обстрілювати ті частини українських портів, які напряму не задіяні в експорті зерна. М’яко кажучи, нас така позиція здивувала. По-перше, вона дисонує із заявою генерального секретаря Антоніу Гутерріша, який беззастережно засудив обстріл Одеського порту. По-друге, одностайною була і міжнародна спільнота, яка чітко вказала на порушення Росією своїх зобов’язань в рамках забезпечення безпечного функціонування портової інфраструктури для експорту зернових. Ми одразу звернулися до керівництва ООН за роз’ясненнями. Сьогодні ми отримали запевнення, що неофіційний коментар "неназваного джерела" для The New York Times не відображає позицію ООН. Лише заява генсекретаря Гутерріша відображає позицію організації", - повідомив речник.

Він зазначив, що через такі "неназвані джерела" був запущений "провокативний наратив".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія підтвердила удар по порту в Одесі наступного дня після "зернової угоди"

"Це було зроблено зумисно або незумисно - питання відкрите", - додав Ніколенко.

Напередодні у мережі активно ширився коментар "неназваного посадовця ООН" виданню The New York Times, зауважує Радіо Свобода. Він буцімто сказав, що Росія своїм ракетним ударом по порту Одеси "можливо технічно не порушила" підписані у Стамбулі домовленості щодо розблокування експорту зерна з України морським шляхом. Вказувалась теза про те, що РФ начебто не зобов’язувалась утриматися від ударів по тих частинах українських портів, які напряму не залучаються для експорту зерна.

Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна. Документом передбачено відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.

Також читайте: Речник МЗС Ніколенко про обстріл Одеси: Це плювок Путіна в обличчя Гутеррішу та Ердогану

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, розблокування морських портів - це питання на мільярди доларів для економіки України.

23 липня російські окупаційні війська вдарили ракетами "Калібр" по Одесі. Зафіксовано влучання в морський торговий порт. Ударною хвилею пошкодило будинки навколо, але сховище зерна не постраждало.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш засудив обстріл одеського порту та наголосив на важливості подолання продовольчої кризи.

Автор: 
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Топ коментарі
+37
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24.07.2022 14:53
+24
Основна ціль афери з вивозом зерна це зняття санкцій з параші і вона виконана. Тепер немита буде свободно продавати украдене в України зерно. Думаю, за цю операцію наш "Паханат" отримає щедру нагороду від ФСБ, хто грошима, хто підвищення в званні отримає.

Украина,со слов Жданова,стала инициатором снятия санкций с россии.Сторонники зелеского,ваш кумир имеет вас в виду.
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24.07.2022 14:48
+20
ООН й надалі просто лайНОО...
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24.07.2022 14:48
Коментувати
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сумне......
https://youtu.be/bYxj_mLV-Yg
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24.07.2022 14:47 Відповісти
ищите рога и копыта русни у этого "неназванного джерела"
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24.07.2022 14:47 Відповісти
Головна мета основної маси ЗМІ - прибуток Прибуток буде, коли ними будуть більше цікавиться (до появи Інтернет та телебачення і радіо - продаж друкованої продукції) Що більше всього притягує людей в новинах? "Жарена" інформація (скандальна) Чим більше ЗМІ висвітлює скандальної інформвції - тим більше він притягує до себе уваги От і все!!!
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24.07.2022 15:18 Відповісти
ООН й надалі просто лайНОО...
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24.07.2022 14:48 Відповісти
Ліга Націй II
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24.07.2022 15:38 Відповісти
Давно пора разогнать этот бесполезный гаюшник!
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24.07.2022 15:53 Відповісти
ООН если им нужно зерно, пусть плывут сами и загружают свои трюмы
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24.07.2022 17:27 Відповісти
Основна ціль афери з вивозом зерна це зняття санкцій з параші і вона виконана. Тепер немита буде свободно продавати украдене в України зерно. Думаю, за цю операцію наш "Паханат" отримає щедру нагороду від ФСБ, хто грошима, хто підвищення в званні отримає.

Украина,со слов Жданова,стала инициатором снятия санкций с россии.Сторонники зелеского,ваш кумир имеет вас в виду.
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24.07.2022 14:48 Відповісти
Ніяких санкцій на продаж російського зерна не було, а вкрадене в України зерно як покупала тільки Сирія, так і продовжить.
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24.07.2022 14:50 Відповісти
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24.07.2022 14:53 Відповісти
Звісно, тільки Сирія. А далі це зерно вже буде продаватися, як вирощене роботящими сирійськими феллахами.
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24.07.2022 15:01 Відповісти
Так, у КНДР та Іран. Це вже давно зрозуміло.
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24.07.2022 15:02 Відповісти
Ты о чем ? Есть сторонники Украины и ее враги. Ты не похож на сторонника Украины. Зеленский отработает свой президентский срок и уйдет. Кто ты? Позитива от тебя не читал. Гадишь как обычный рос .тролль под прокси.
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24.07.2022 15:30 Відповісти
Тампон підбери, істеричка. Зеленський дурник на платні. Україною керує російський агент.
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24.07.2022 15:34 Відповісти
Истерично ответил ты. Дурник на платнi похоже ты. Прямо таки рос. агент. Ты ид.от?)))
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24.07.2022 15:40 Відповісти
Или твоя зелупа сдохнет ,или Украина погибнет -мы выбираем первое,а то что 80% боевых офицеров против зелупы -нам только на руку
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24.07.2022 15:36 Відповісти
...Як тільки наші ЗСУ вийдуть на Чонгар і Перекоп, почнеться наступне. Дехто в ОП і хтось у Європі на камери дружно кричатимуть: "Крим - це Україна!". А в кулуарах шепотітимуть: "А воно нам треба? А Що з тим Кримом робити? А з Маріуполем? А вдруг Путін жахне ядеркою у три кілотони?"

І почнеться битва за перемир'я. І буде вона по методичці Стамбула. От вчора ми всі побачили Стамбул-1. Лєвого міністра (чомусь не міністра закордонних справ) відправили підписувати мир з ООН і Туреччиною. А Туреччина і ООН підписують мир з РФ. І ми з росіянцями навіть не перетнулися. Красиво?

Це для картинки в обох країнах. Щоб піпл схавав: "Наш лідер в домікє і з ворогам не тойво. Зради немає".

Так ось. Перемир'я напишуть у такому ж форматі. Може, навіть війська ООН введуть на лінію розмежування. На Чонгарі/Перекопі це взагалі легко зробити. На сході важче, але теж можливо. І піде собі Путін зализувати рани. А ми - готувати дітей до нової війни. Але ні Єрмак, ні САМ - перемир'я підписувати не поїдуть. Бо це палєвно перед виборами. А Єрмак згадає, що він власне ніхто. Так, каву президентові заносить.

От тільки б у Стамбул-2 не послали підписувати перемир'я Валерія Залужного. А схочуть. Щоб наївні в ньому розчарувалися. Бо головні герої війни вже визначені. Це Зеленський, Єрмак і Арестович.

Отакі справи, малята.

Методичка роботи з наївними зєфанами вчора написана.
https://gazeta.ua/blog/57551/zyavilasya-metodichka-majbutnogo-peremirya-z-rf
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24.07.2022 21:09 Відповісти
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24.07.2022 14:48 Відповісти
Вітаю, денеерівська шлюшка. Скоро будеш і за ложку води.
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24.07.2022 15:31 Відповісти
керівництво оон корумповане кодло
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24.07.2022 14:48 Відповісти
оон
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24.07.2022 14:51 Відповісти
Вот такие вам гарантии безопасности и договорняки с придурками. Будут тыкать пальцами друг на друга и разводить руками. А мы как всегда кровь вытирать
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24.07.2022 14:53 Відповісти
Очередной договорняк России и ОПГ Ермака/ Зеленского:
1. Стамбульский движ, который не стоит и туалетной бумаги.
2. Обстрел одесского порта
3. Заявление России, что украинские порты опасны
4. Снятое с России эмбарго на вывоз их зерна и удобрений
Полный Профит для Москвы. © мережа
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24.07.2022 14:53 Відповісти
4. Мифическое эмбарго, которое никто никогда нв рашку не накладывал.
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24.07.2022 14:54 Відповісти
Боря, киш мири ин тухес унд зай гезунд!
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24.07.2022 15:05 Відповісти
Санкції зняли на експорт до раші запчастин і технологій для авіації, зняли блокування банків, які обслуговують експорт російського зерна, добрив. Прочитайте статтю на укрправді там все детально розписано. Кацапи спрацювали ідеально, а наша зелена влада їм добряче допомогла на рівні ООН ввести збройне ембарго морськими шляхами для України.
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24.07.2022 15:07 Відповісти
Ти посилання забув додати на свою маячню. Про запчастини і технології для авіації і про банки такий самий рашистський фейк, як про те, що немов у оон хтось там казав про "відсутність технічного порушення зернової угоди" - банки тільки додаються до санкційних списків і це ніяк не пов'язано із зерновою угодою.

Кацапам і було дозволено торгувати добривами а також зерном, більше того: кацапи неодноразово вже робили вкиди про "санкції проти Росії спричинили продовольчу кризу" і їх неодноразово вже тикали пикою у те, що саме санкцій на торгівлю добривами і зерном ніхто не вводив і проблема у блокуванні рашистами портів.
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24.07.2022 15:13 Відповісти
Кацапи отримали значно більшу економічну вигоду, а відповідно збільшать фінансування своєї оборонки.
Якщо такі "компроміси" вважати "перемогою", коли ми сприяємо зростанню економіки рашки, тоді як має виглядати наша перемога у війні.
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24.07.2022 15:32 Відповісти
З чого вигоду? З зняття міфичного ембарго, який ніхто не накладував? Чи може з статусу держави-спонсору тероризму, який вона скоро отримає?
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24.07.2022 15:34 Відповісти
Продаж зерна і добрив з можливістю виставляти на біржах світових, цього мало?
В Україні рашка не є визнана країною терористом, тому вимагати це зробити від США якось звучить не дуже...
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24.07.2022 15:45 Відповісти
А пам'ятаєте, що зробили німці у ГДР з російськомовним солдатом, який крав яблука?
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24.07.2022 15:00 Відповісти
то ще такі німці повинні були трапитись...
Згадай меркель
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24.07.2022 15:10 Відповісти
Наше МЗС тепер працює як прес-секретар ООН
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24.07.2022 15:02 Відповісти
ВСУ получили 6 зенитно-ракетных комплексов Stormer HVM. Военные впервые показали британский ЗРК на фронте
Stormer HVM - это самоходная зенитная британского производства. Первые комплексы поступили на вооружение в конце 90-х годов прошлого века.
Stormer HVM может обнаруживать самолеты и вертолеты на расстоянии 18 км и 8 км соответственно. Запуск ракеты выполняется менее чем через 5 секунд после захвата цели. Скорость ракеты Starstreak составляет 1 км/с.
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24.07.2022 15:15 Відповісти
А іранські БПЛА цікаво знайдуть?
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24.07.2022 15:24 Відповісти
Єдине що там дійсно хорошого - висота враження цілі - до 7 км і надзвукова швидкість снаряду Орлани легше збивать можна буде Та іранські ударні безпілотники - якщо вони дійсно з"являться в Україні!
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24.07.2022 15:25 Відповісти
Хай тогда обиззян без хлеба едят
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24.07.2022 15:21 Відповісти
Якщо на папері договір дірявий і вже трактувати можна як забажаєш, то в реальності будуть обстріли рашкою, які не будуть визначатися як порушення.
Верховний Юрист з Кривого Рогу схоже не аналізував цей договір, бо відразу б враховуючи "колосальний досвід" в КВН помітив би це, тому винен тільки Кубраков.
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24.07.2022 15:22 Відповісти
Всі там гандони в тому ООН.
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24.07.2022 15:22 Відповісти
Дивився фільм по мемуарах директора ФБР Комі про вибори Трампа. Історія проста, відома. Клінтониха працювала вдома на службовому компі. ГРУ перехопило, І злило перед виборами через Асанжа. А до того від ФБР Клінтониха вимагала не проводити перевірки, а трампісти тільки цього чекали. Після другої спроби витоку Комі спитав у підлеглих,які розділилися, хто ж там диригує. Йому красномовно показали фото Руді. Комі відповів, шкода, що немає до виборів часу взяти цьго прохвоста. А коли делегація від Трампа приїхала в Москву то Путін після довгих затяжок їх прийняв саме в момент інтервю Асанжа. полпред Трампа, зять одеського мафіозі, так і зрозумів, набиває собі ціну, понтує.
І шо? А після обрання випливла свістопляска Єрмак,Руді, плівки. Дійшло до імпічменту. А після цього вже Зеля 20 травня 20 оголосив, що Байдену покажуть. І знову Руді,Єрмак,Деркач. навіть фоткатись прибіг Сашко. А після початку війни, ще в березні стало відомо,що Деркач не агент, а резидент ГРУ, а не ФСБ. і тривалий час створював і керував підрозділами ГРУ в України. І до цього часу не затриманий. Він друг Ермака чи що ?
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24.07.2022 15:27 Відповісти
А челобака де?
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24.07.2022 15:42 Відповісти
Більший ідіотизм важко вигадати))) змішали все до купи!))) Руді Джуліані, був найкращим мером Ню-Йорку, при якому повністю звели нанівець злочинність в метрополії! До того, він був прокурором дистрикту в Манхетені і пересаджав всю італійську мафію. Тільки за це називати його «прихвостем» є повне невігластво. Ви тут обсмокчуєте історію, котру вам вклали в голову як готовий елемент. Ви, особисто, нічого не вивчали і не цікавились нічим. Ось так і працює ******* фабрика по промивці мізків.
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24.07.2022 15:42 Відповісти
Єдина вина Трампа перед Україною це те, що він «ізоляціоніст», що далеко не нове в американській політиці. Все. Все решта -це вигадані історійки від соціалістів, а кацапстан, також як завжди сотні років ло цього, грає на дві сторони, створюючи конфлікти, вишукуючи для себе вигоди.
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24.07.2022 15:47 Відповісти
- организация озабоченных наций. Ну,наши зеленые переговорники завхоз Ермак и предводитель партии брехунов Арахамия сделали очередной сюрприз россии и затихли. В обращениях Зеленского нет ничего нового,одни лозунги,от которых оскома,Шмигаль в очередной раз обещает миллиарды.На счет миллиардов как-то сомнительно,а пока орки как крали зерно,так и крадут.
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24.07.2022 15:34 Відповісти
"шановні" ооновські гуталіни!
У вас країна-терорист, постійний член вашої контори, захопила в Україні атомну станцію (!) та веде звідти обстріл території Нікополя реактивними снарядами, а вам більше нічим зайнятися, як інтрижки плести? Де, б-дь, спецвійська під егідою ООН, щоб вибити терористів? Де хоч одна заява від вас? Війна йде вже 8 років! Тупоголові дебіли!
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24.07.2022 15:39 Відповісти
"Лише заява генсекретаря Гутерріша відображає позицію організації"

Ой, заспокоїв. Яка заява? https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2022-07-23/statement-attributable-the-spokesperson-for-the-secretary-general-ukraine%C2%A0 Оця ? Де жодного слова, що це кацапи поцілили у порт? Де жодного засудження саме кацапів, а не сферичого коня у вакуумі? Де те лайно в один ряд Україну і рашку ставить, мовляв, ану імплементуйте усі? Та шоб та уміратварітєльная гутерешня жаба луснула і ті мільйони голодуючих його з'їли. Бодай якась користь
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24.07.2022 15:53 Відповісти
ООН не повідомляла, що обстріл порту Одеси Росією не є технічним порушенням "зернової угоди", лише заява Гутерріша відображає позицію організації

Моє віншування автору!
Не гірше, ніж славетне: "А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать"
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24.07.2022 15:54 Відповісти
Наше МЗС таке ж лайно, як і ООН!
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24.07.2022 16:01 Відповісти
ОДЕСА-СХАМЕНИСЯ!
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24.07.2022 16:03 Відповісти
Эта ООН поламалась, несите новую.
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24.07.2022 19:43 Відповісти
 
 