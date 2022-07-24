ООН не повідомляла, що обстріл порту Одеси Росією не є технічним порушенням "зернової угоди", лише заява Гутерріша відображає позицію організації, - МЗС
В Організації Об’єднаних Націй спростували коментар неназваного джерела для видання The New York Times про обстріл Одеського порту.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку спикера Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
"Вчора The New York Times опублікувала провокативну новину, українські ЗМІ її передрукували. Нібито неназване джерело в ООН стверджує, що ракетним ударом по порту Одеси РФ технічно не порушила зернову угоду, підписану в Стамбулі. Мовляв, Росія не обіцяла не обстрілювати ті частини українських портів, які напряму не задіяні в експорті зерна. М’яко кажучи, нас така позиція здивувала. По-перше, вона дисонує із заявою генерального секретаря Антоніу Гутерріша, який беззастережно засудив обстріл Одеського порту. По-друге, одностайною була і міжнародна спільнота, яка чітко вказала на порушення Росією своїх зобов’язань в рамках забезпечення безпечного функціонування портової інфраструктури для експорту зернових. Ми одразу звернулися до керівництва ООН за роз’ясненнями. Сьогодні ми отримали запевнення, що неофіційний коментар "неназваного джерела" для The New York Times не відображає позицію ООН. Лише заява генсекретаря Гутерріша відображає позицію організації", - повідомив речник.
Він зазначив, що через такі "неназвані джерела" був запущений "провокативний наратив".
"Це було зроблено зумисно або незумисно - питання відкрите", - додав Ніколенко.
Напередодні у мережі активно ширився коментар "неназваного посадовця ООН" виданню The New York Times, зауважує Радіо Свобода. Він буцімто сказав, що Росія своїм ракетним ударом по порту Одеси "можливо технічно не порушила" підписані у Стамбулі домовленості щодо розблокування експорту зерна з України морським шляхом. Вказувалась теза про те, що РФ начебто не зобов’язувалась утриматися від ударів по тих частинах українських портів, які напряму не залучаються для експорту зерна.
Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна. Документом передбачено відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.
За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, розблокування морських портів - це питання на мільярди доларів для економіки України.
23 липня російські окупаційні війська вдарили ракетами "Калібр" по Одесі. Зафіксовано влучання в морський торговий порт. Ударною хвилею пошкодило будинки навколо, але сховище зерна не постраждало.
Генсек ООН Антоніу Гутерріш засудив обстріл одеського порту та наголосив на важливості подолання продовольчої кризи.
Будь ласка, зачекайте...
https://youtu.be/bYxj_mLV-Yg
Украина,со слов Жданова,стала инициатором снятия санкций с россии.Сторонники зелеского,ваш кумир имеет вас в виду.
І почнеться битва за перемир'я. І буде вона по методичці Стамбула. От вчора ми всі побачили Стамбул-1. Лєвого міністра (чомусь не міністра закордонних справ) відправили підписувати мир з ООН і Туреччиною. А Туреччина і ООН підписують мир з РФ. І ми з росіянцями навіть не перетнулися. Красиво?
Це для картинки в обох країнах. Щоб піпл схавав: "Наш лідер в домікє і з ворогам не тойво. Зради немає".
Так ось. Перемир'я напишуть у такому ж форматі. Може, навіть війська ООН введуть на лінію розмежування. На Чонгарі/Перекопі це взагалі легко зробити. На сході важче, але теж можливо. І піде собі Путін зализувати рани. А ми - готувати дітей до нової війни. Але ні Єрмак, ні САМ - перемир'я підписувати не поїдуть. Бо це палєвно перед виборами. А Єрмак згадає, що він власне ніхто. Так, каву президентові заносить.
От тільки б у Стамбул-2 не послали підписувати перемир'я Валерія Залужного. А схочуть. Щоб наївні в ньому розчарувалися. Бо головні герої війни вже визначені. Це Зеленський, Єрмак і Арестович.
Отакі справи, малята.
Методичка роботи з наївними зєфанами вчора написана.
https://gazeta.ua/blog/57551/zyavilasya-metodichka-majbutnogo-peremirya-z-rf
1. Стамбульский движ, который не стоит и туалетной бумаги.
2. Обстрел одесского порта
3. Заявление России, что украинские порты опасны
4. Снятое с России эмбарго на вывоз их зерна и удобрений
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Кацапам і було дозволено торгувати добривами а також зерном, більше того: кацапи неодноразово вже робили вкиди про "санкції проти Росії спричинили продовольчу кризу" і їх неодноразово вже тикали пикою у те, що саме санкцій на торгівлю добривами і зерном ніхто не вводив і проблема у блокуванні рашистами портів.
Якщо такі "компроміси" вважати "перемогою", коли ми сприяємо зростанню економіки рашки, тоді як має виглядати наша перемога у війні.
В Україні рашка не є визнана країною терористом, тому вимагати це зробити від США якось звучить не дуже...
Згадай меркель
Stormer HVM - это самоходная зенитная британского производства. Первые комплексы поступили на вооружение в конце 90-х годов прошлого века.
Stormer HVM может обнаруживать самолеты и вертолеты на расстоянии 18 км и 8 км соответственно. Запуск ракеты выполняется менее чем через 5 секунд после захвата цели. Скорость ракеты Starstreak составляет 1 км/с.
Верховний Юрист з Кривого Рогу схоже не аналізував цей договір, бо відразу б враховуючи "колосальний досвід" в КВН помітив би це, тому винен тільки Кубраков.
І шо? А після обрання випливла свістопляска Єрмак,Руді, плівки. Дійшло до імпічменту. А після цього вже Зеля 20 травня 20 оголосив, що Байдену покажуть. І знову Руді,Єрмак,Деркач. навіть фоткатись прибіг Сашко. А після початку війни, ще в березні стало відомо,що Деркач не агент, а резидент ГРУ, а не ФСБ. і тривалий час створював і керував підрозділами ГРУ в України. І до цього часу не затриманий. Він друг Ермака чи що ?
У вас країна-терорист, постійний член вашої контори, захопила в Україні атомну станцію (!) та веде звідти обстріл території Нікополя реактивними снарядами, а вам більше нічим зайнятися, як інтрижки плести? Де, б-дь, спецвійська під егідою ООН, щоб вибити терористів? Де хоч одна заява від вас? Війна йде вже 8 років! Тупоголові дебіли!
Ой, заспокоїв. Яка заява? https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2022-07-23/statement-attributable-the-spokesperson-for-the-secretary-general-ukraine%C2%A0 Оця ? Де жодного слова, що це кацапи поцілили у порт? Де жодного засудження саме кацапів, а не сферичого коня у вакуумі? Де те лайно в один ряд Україну і рашку ставить, мовляв, ану імплементуйте усі? Та шоб та уміратварітєльная гутерешня жаба луснула і ті мільйони голодуючих його з'їли. Бодай якась користь
Моє віншування автору!
Не гірше, ніж славетне: "А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать"