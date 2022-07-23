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обстріл (27076) Одеса (5321) Ніколенко Олег (365)

Речник МЗС Ніколенко про обстріл Одеси: Це плювок Путіна в обличчя Гутеррішу та Ердогану

одесса,порт

Україна закликає ООН та Туреччину забезпечити дотримання Росією своїх зобов‘язань в рамках угоди про зерно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка.

"Менше 24 годин знадобилося Російській Федерації, щоб ракетним ударом по території порту міста Одеса поставити під сумнів домовленості та обіцянки, дані нею ООН та Туреччині у підписаному вчора в Стамбулі документі.

Російська ракета - це плювок Володимира Путіна в обличчя Генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррішу та Президентові Туреччини Реджепу Ердогану, які доклали величезних зусиль для досягнення угоди, і яким Україна вдячна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти атакували Одеський морський торговий порт крилатими ракетами "Калібр"

Україна наголошує на необхідності неухильного виконання домовленостей щодо відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.

Закликаємо ООН та Туреччину забезпечити дотримання Росією своїх зобов‘язань в рамках безпечного функціонування зернового коридору.

У разі невиконання досягнутих домовленостей, Росія нестиме повну відповідальність за поглиблення глобальної продовольчої кризи", - йдеться у повідомленні.

Речник МЗС Ніколенко про обстріл Одеси: Це плювок Путіна в обличчя Гутеррішу та Ердогану 01

Також дивіться: В Одесі пролунали вибухи, - місцеві ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна. Документом передбачено відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, розблокування морських портів - це питання на мільярди доларів для економіки України.

23 липня російські окупаційні війська вдарили ракетами "Калібр" по Одесі. Зафіксовано влучання в морський торговий порт.

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Топ коментарі
+38
Да какой там плевок. Путин в лицо Эрдогану поссал
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23.07.2022 12:49
+30
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23.07.2022 12:52
+30
кацапи - не словяни і ніколи ними не були (і не будуть), а росіяни - це взагалі не національність, а місце проживання
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23.07.2022 12:56
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Да какой там плевок. Путин в лицо Эрдогану поссал
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23.07.2022 12:49 Відповісти
для этого ему на стремянку лезть пришлось
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23.07.2022 13:01 Відповісти
І зеленському-Арахамії... короче-усім, ніколи не було і тут знову!
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23.07.2022 13:01 Відповісти
Головне що нігри були ситі.😥😪😢
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23.07.2022 13:02 Відповісти
Кстати, нашему, пока еще, тоже!!!
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23.07.2022 13:04 Відповісти
скорее жидкая диарея и обильная как ООН так и Анкере...
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23.07.2022 13:43 Відповісти
Пу може хіба своїм холопам ссати в ліцо, сподіваюсь ти не один з них.
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23.07.2022 13:45 Відповісти
Ну помнится Эрдоган опоздал на 50секунд и заставил карлика ждать. В его понятиях это жесткое опускание, за которое нужно отомстить. И я изначально был уверен, что он отомстит
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23.07.2022 14:22 Відповісти
Это не плевок в лицо, а откровенный х...й на рыло от раzzки 😡
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23.07.2022 14:30 Відповісти
Da,zerno,no i Odessa. Kak bi putin nenarvalsja na Israel.
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23.07.2022 12:50 Відповісти
Ізраїль авіаударом знищив завод із виробництва іранських безпілотників
https://glavcom.ua/world/observe/izrajil-aviaudarom-znishchiv-zavod-iz-virobnictva-iranskih-bezpilotnikiv--862472.html
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23.07.2022 12:56 Відповісти
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23.07.2022 12:52 Відповісти
кацапи - не словяни і ніколи ними не були (і не будуть), а росіяни - це взагалі не національність, а місце проживання
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23.07.2022 12:56 Відповісти
А ще кацап- це спосіб життя
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23.07.2022 12:58 Відповісти
теж хотів дописати, але коментарі виправляти не можна
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23.07.2022 12:59 Відповісти
именно
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23.07.2022 13:19 Відповісти
Красивая попытка причислить их к славянам. Но среди славян не было *********.
Ps самая большая ошибка, путающая всю историю, это то, что славян воспринимают как этническую группу, а это лингвистическая группа. Т.н. русские это славянизированная группа фино-угорских племен. Это тоже самое, как причислять жителей новой Гвинеи к галлам и называть французов братским народом, только из за того, что они говорят на французком...
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23.07.2022 14:31 Відповісти
На кукан плешивого❗Хватит сохранять ему ипло. Пора Херсонскую группировку в окружение брать💥💥
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23.07.2022 12:52 Відповісти
якщо після цього кацапів не виженуть з ООН то цю шарашкину контору можно закривати ! Україні там точно робити нічого .
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23.07.2022 12:52 Відповісти
Вже не раз парша і плювала і харкала в морди оон та інших ,і нічого ,обтерлися і далі з москалями ведуть шури-мури !!!
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23.07.2022 13:12 Відповісти
що не зробиш заради рублів та доларів газпрому !
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23.07.2022 13:19 Відповісти
Ржубли то нах никому не сдались. А вот газик да.
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23.07.2022 15:15 Відповісти
Хєр з ООН вони вже соснули не раз, тепер рашисти залишили в лохах турків
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23.07.2022 12:52 Відповісти
Хто там лососнув ще треба розбиратись. ООН отримала зняття санкцій з рос. продовольства і добрив, а те що українське зерно лишилось заблокованим, так воно видно їх не сильно й цікавило...
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23.07.2022 13:08 Відповісти
А ідеологу вивозу зерна через порти Ермаку ЦЕ НЕ ПЛЮВОК ?
Скільки писали про цей договір - що це дурня і предательство - ТАК ДЕЛЕГАЦІЯ УКРАЇНИ. ДЕРЖАВНІ КОШТИ В СТАМБУЛІ ТРИНКАЛА
ПРОСТО ЇМ ПОДОБАЕТСЯ ЇЗДИТИ ДО СТАМБУЛУ
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23.07.2022 12:53 Відповісти
Цікаве, шо ЕС пропонує свій шлях вивозу зерна , але Ермаку і мацкві це не підходе ‼️‼️
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23.07.2022 12:54 Відповісти
Тут же і козломордим хочуть догодити, любі друзі б.....,ть
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23.07.2022 13:16 Відповісти
Ермак очень мутный чувак, и скорее всего враг. Но в данном случае зрады нет, если получится вывозить зерно - мы в профите. Не получится из за действий орков - мы не получаем профит, орки в очередной раз показывают свое лицо. И думаю что ***** Реджепович очень обидится что его держат за лоха и может Пуйлу в очередной раз ятаган пониже спины засунуть
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23.07.2022 12:55 Відповісти
В чем наш профит? В том что под шумок сняли санкции з рос. удобрений и ремонта самолетов? А наше зерно все равно осталось в портах?
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23.07.2022 13:13 Відповісти
Никто никаких санкций с них не снимал, и в договорах с Турцией такого не было. Санкции на запчасти наложили конкретно Боинг и Аирбас. Им и снимать. А после того как рашка украла несколько сотен самолетов - то этого не будет никогда.
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23.07.2022 14:05 Відповісти
Помоем ты бот ермака - кто в профите?Кучка зернотрейдеров?ОПа откаты получит?
С орков начали снимать санкции, под угрозой освобождение юга...
Кого парит имидж рашии?Они будут брехать как брехали.Зелень будет брехать о своих успехах.
Пока факты - орки в Херсоне,подписано мутное "соглашение" с агрессором, которое тот выполнять не собирается
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23.07.2022 13:20 Відповісти
Зерно садит кто? Зернотрейдеры или фермеры и агрохолдинги? Если его не удастся вывести и его негде хранить - его даже не будут убирать, просто бросят в полях. И в следующем году его никто садить не будет. Продавцы зерна не платят налоги?
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23.07.2022 14:06 Відповісти
може зара зрозуміють, що плешивий на всі домовленность завжди розкладає скульптури великого якутського перфомансера...
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23.07.2022 12:54 Відповісти
***** мокшанским с Одессы привет и пожелание"Киш мири ин тухес унд зай гезунд,шлимазлы!"..и ещё помните,нет вам прощения во веки веков...ВОЗМЕЗДИЕ неотвратимо!!!
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23.07.2022 12:54 Відповісти
олодимира путіна в обличчя Генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррішу та Президентові Туреччини Реджепу Ердогану, які доклали величезних зусиль для досягнення угоди, говорили Ишакам тупым что подпись роисси не стоит того листка бумаги-не поверили.
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23.07.2022 12:55 Відповісти
Не забыть спросить гутиерриша о его мнении после того, как рэфия начнет уже загруженные баржи топить. Ну так, чисто поржать (сарказм, если что)
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23.07.2022 12:56 Відповісти
что там спрашивать, и так все понятно - выразит озабоченность
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23.07.2022 12:58 Відповісти
И сочувствие африканским детям. Типа я сделал все, что мог и теперь умываю руки
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23.07.2022 13:04 Відповісти
Та по*уй на цю *уйлівську підстилку. З цього оон толку, як з ліги націй. Тепер крок за Ердоганом, якщо попустить це - пиня далі буде нагліти, так що подивимось. А у нас є шанс спригнути з тої угоди, зваливши все на *уйлостан.
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23.07.2022 13:08 Відповісти
Ліга Націй була нормальніша. Виключила сересере з свого складу за напад на Фінляндію
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23.07.2022 13:17 Відповісти
***** не только плюнул в рожу, он давно жопу вытер вашим ООН. Давно было когда ***** представителя ООН в Киеве ракетами обстрелял? когда же до вас придурков дойдет. И кто будет за все отвечать хоть раз?
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23.07.2022 12:58 Відповісти
А Зелі ні ? Чи Зеля вже звик ?
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23.07.2022 12:59 Відповісти
***** своего добился. Он благодаря договору и снятым санкциям теперь через разблокированные счета может продавать зерно и удобрения, которые он уже вывез оставалось только загвоздка провести оплату. А Украина будет пускать слюни и призывать...
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23.07.2022 13:02 Відповісти
Це просто жах...немає слів..
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23.07.2022 13:05 Відповісти
А хто сказав, що санкції не повернуть після зриву договору? Хватить зраду розводити.
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23.07.2022 13:09 Відповісти
А хто сказав, що повернуть?
До того ж, про зрив договору всі мовчать, і, перш за все, дєрьмаки!
І будуть мовчати!
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23.07.2022 13:23 Відповісти
І що? Як можна вивозити зерно в такій ситуації? Чи не зрозуміло,що ***** збожеволів?
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23.07.2022 13:03 Відповісти
чому це збожеволів ? він просто цинічно глузує над імпотентами ! а що ви мені зробите слабаки . я вас мав , маю і буду мати бо ви базікали і стікуну оонівські !
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23.07.2022 13:14 Відповісти
Вчора якась хериня з Германії приїхала до Одеси перевірити заповненість зерносховищ, зібрала прес-конференцію і розказала що зерносховища повні. А сьогодні кацапи знищують порт Одеси.
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23.07.2022 13:07 Відповісти
грушная разведщица
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23.07.2022 13:10 Відповісти
А в обличчя Зеленського, Єрмака та Кулеби що - ПРОМАЗАВ?!!
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23.07.2022 13:10 Відповісти
в Зеленського повний рот , не встигає навіть ковтати !
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23.07.2022 13:16 Відповісти
Ну й що, висловлять стурбованість і обітрутся.
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23.07.2022 13:12 Відповісти
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23.07.2022 13:15 Відповісти
Йдіть ви вже на#уй зі своєю угодою зелена наволоч.
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23.07.2022 13:15 Відповісти
****, невже не час виключити росію з ООН? Якого біса країна-терорист сидить в одному залі з нормальними країнами? Ще й має право вето.
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23.07.2022 13:17 Відповісти
Я просто офігіваю! Свиноруси дали защоку та анал зехохлам, а вони роблять невинну пику та заявляють, що це щойно не їх відтрахали, а Гуттейріша з Ердоганом, і мало чого як с,уки просять світ змусити виконувати свинорусів якусь там угоду, це ж безхребетні зехохлопітеки, - курва! - яка ж це ганьба. Доречі, коли свиноруси на прутні вертіли мінські домовленості недолюди так само скіглили: стурбуйтесь, занепокойтесь поганий цапа не виконує маляву на туалетному папері й так тривало аж допоки орда напала у відкриту, тепер знову скиглять, плач кацапів лише заохочує до звірств.
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23.07.2022 13:21 Відповісти
А вам ***** не плюнуло в морду?
Чи ви вже «нє прі дєлах»?
Тупі барани!
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23.07.2022 13:22 Відповісти
Необучаемые идиоты, что ещё должен сделать Куйло, чтобы понять, что никакие договоры с федерастами не имеют смысла и не стоят бумаги на которой их подписали? Ну вот, что? Насрать на стол в этом вашем импотентном ООН?
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23.07.2022 13:22 Відповісти
Гуттерішу, а тим більше Пердогамну НАСРАТИ на Україну...
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23.07.2022 13:27 Відповісти
сколько еще раз будете получать плевки от кацапо-глистов???
сколько еще раз надо умыться кровью чтобы перестать тварям верить??
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23.07.2022 13:27 Відповісти
но умываются то кровью не они. они плевки вытирают.
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23.07.2022 13:31 Відповісти
Шо вы ожидали от маньяка, его только изолировать надо.
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23.07.2022 13:36 Відповісти
Російська ракета - це плювок Володимира Путіна в обличчя в першу чергу "зеленої квартальної шобли".котра по вказівці дєрмака приймала участь в цій прорашистські клоунаді,
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23.07.2022 13:43 Відповісти
Изначально неверный подход привёл к ожидаемому результату. С подонком нех договариваться, его душить надо!
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23.07.2022 13:47 Відповісти
Речник, який ботає на фєні, як російська консерва, це плювок в обличчя нашому МЗС.
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23.07.2022 13:58 Відповісти
А що Ґутеерешу?В нього ставка.
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23.07.2022 13:59 Відповісти
Ну шо Ердоган, ты там как? Поиграл в крутого с яйцами?
******* нас второй раз как с азово
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23.07.2022 14:18 Відповісти
А чому тепер виставляють якусь шістку замість бравого Кулєби?
Як тільки вилазить Ніколенко, то це явна ознака того, що в МЗС щось накосячили!
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23.07.2022 14:33 Відповісти
Туреччина може відповісти просто.Скидкою 50 відсотків Україні на "Байрактари"
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23.07.2022 14:54 Відповісти
☄️

Джон Сміт

Замість опублікувати "зерновий договір" повністю, зелені викидають в ЗМІ якісь "деталі". Це пряма ознака, що єрмачок з клоуном повісили Україні чергове ярмо.

1. Право на свій експорт ми маємо на основі міжнародного морського права. Ні з ким нічого узгоджувати ми не мали і не маємо.

Тепер це право ми узгоджуємо з Туреччиною і Москвою.

2. Ми маємо повне право на експорт/імпорт зброї. Жодного міжнародного ембарго на нас не накладено. Ніякі кораблі, які йдуть в наші порти, перевіряти нікому на наявність зброї ми дозволяти не мали і не маємо теж.

Тепер завдяки зеленим маємо.

3. Шойга має висіти на мотузці, яку ми йому подаруємо.

Зелені допомогли Шойзі більше не бути невиїздним злочинцем, а стати шанованою стороною-підписантом якихось договорів.

4. "Договір також відкриє шлях для Росії експортувати як харчові продукти, зерно, так і добрива, які потрібні світові. Хоча ці продукти не входять до санкційного списку, існують санкції для суден, які перевозитимуть ці продукти. Це питання логістики, не всюди доступне обслуговування, страховка важлива.", - Чавушоглу.

За 7 днів до цього, коли стало відомо, що зелені погодились на підписання цього, США зняли санкції з російського зерна.

Без зняття санкцій з свого зерна путін не погоджувався на підписання договору.

Зелені допомогли Путіну вийти з-під санкцій.

5. В умовах коли наші ВМС втопили флагман флоту РФ і вигнали її з Зміїного, а її флот змусили шхеритися під берегами Криму і боятись Нептунів і Гарпунів, Рашка і так не мала змоги продовжувати блокаду наших портів. Фактично вона мала змогу лише обстрілювати цивільні судна. Але це тероризм і піратство по типу іранських нападів в Перській затоці. Йти на це рашка і так боялася, бо можна нарватися на міжнародну відповідь, коли прийде один Дефендер і розвалить весь її флот нафіг.

Блокаду, яку рашка не могла підтримувати військовими засобами, зелені допомогли їй встановити за допомогою дипломатії. І її агентури, звісно.

6. Дозвіл на експорт з морських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" є, а згоди не обстрілювати їх Калібрами рашка не давала.

Фантік.

7. Судячи зі слів Подоляка, перевірка наших суден буде проводитися орками в "спільних групах". Спочатку зелені зливали в ЗМІ, що перевірятимуть лише турки. І тут збрехали.

8. Перевірки будуть в турецьких водах "в разі необхідності". Тобто єрмачок дав Рашці законний механізм будь-коли штучно затримувати нам час доставки.

9. Немає повідомлень про строк дії договору. Отже це навіть не на період бойових дій. Нова ситуація фіксується назавжди.

Ось таке "зробимо їх разом". Спершу нові ліца зупиняють програму ПКР Нептун, щоб Україні нічим було оборонятись з моря, потім зливають наші торгові комунікації ворогу, коли ПКР з'являється, а у ворога можливості зникають, дають йому відпетляти дипломатичними засобами.

Ось таке - "не підпишемо треті Мінські, наші прізвища не Порошенко".

Доповнення і уточнення.

Отже, виклали підписане в Туреччині.

1. В 1-у ж і 2-у пункті спростовується брехня зелених, що "з росією нічого не підписується".

"Сторонами Ініціативи є Туреччина, Росія та Україна", "Ініціатива є багатосторонньою угодою".

Тобто брехали, щоб приховати факт підписання з Рашкою чергових угод, яких обіцяли не підписувати, бо вони не Порошенко.

2. Орки входять в СКЦ і тепер контролюють наш експорт. Вітаю нас.

3. "Судна здійснюють транзит до портів згідно графіку затвердженого в СКЦ" - тобто не дають орки в СКЦ згоди на графік і ніякі судна більше нікуди не заходять.

4. "після перевірки інспекційними групами", "в які входять представники всіх сторін"... - Тобто підтвреджується, що не турки перевірятимуть наші судна, як брехали зелені 7 днів тому, а орки також.

5. Всупереч сказаному мною в попередньому пості, рашку змусили взяти на себе зобов'язання не обстрілювати портові споруди.

6. Нашим кораблям, літакам, БПЛА заборонено наближатися до нашого ж коридору без дозволу орків в СКЦ (пункт Е)

7. Всупереч сказаному мною в попередньому пості строк Договору - 120 днів з автоматичним продовженням.

Ось таку красу підписали зелені з орками.
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23.07.2022 14:59 Відповісти
Це той ніколенко що вякав щось проти Вікторії Спартц. Яке ж воно гнівне недолуге !Так як полюють в обличчя Українцям зечмоні останні три роки можна порівняти з плювками ***** міжнародній демократичній спільноті.
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23.07.2022 15:46 Відповісти
Ніколенко ротяку закрий свою зрадницьку! Це не плювок в них, це стрілка в усю київську центральну владу з надписом ЗРАДНИКИ! Немає в тому договорі нічого про портову інфраструктуру, є лише про кораблі!!! І ви суки такий договір підписали!!! Це ви тварюки плюєте в обличчя всім українцям і срати ви хотіли на всю Україну!!!!
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23.07.2022 16:08 Відповісти
Та чи в перший раз? Їм не звикати. Проковтнуть, обітруться і поповзуть знову "домовлятися".
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23.07.2022 16:59 Відповісти
а ердоган ще й обіймався з х@йлом,
а воно підісрало як завжди
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23.07.2022 17:15 Відповісти
таким чином пуйло помстилося ердоганчику за те, шо чекав його у коридорі під камерами (в ірані). скажу так: вони одне одного варті.
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23.07.2022 17:19 Відповісти
 
 