Влучання у сховище зерна в Одеському порту не було, - Сили оборони Півдня
Внаслідок ракетного удару по Одеському морському торговому порту виникла пожежа.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявила начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк.
"Очевидно, що метою ворога було влучання саме в Одеський морський торговий порт. Чотири ракети типу "Калібр" були спрямовані саме в цьому напрямку. Дві з них було збито силами ППО, дві влучили в об'єкти інфраструктури самого порту. Поранених наразі немає. ... Значних руйнувань в портовій інфраструктурі не було, було влучання в насосну станцію", - пояснила вона.
Водночас, зазначила Гуменюк, під час влучання ракет виникла незначна пожежа, яку невдовзі загасити рятувальники. Ударною хвилею пошкодило будинки навколо порту. В саме сховище зерна, за її словами, влучання не було.
Раніше повідомлялось, що в Одесі пролунала серія вибухів під час оголошеної повітряної тривоги.
В ОК "Південь" заявили, що росіяни поцілили в торговий порт ракетами "Калібр".
Будь ласка, зачекайте...
▪️Соглашение предусматривает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного;
▪️Срок действия соглашения составляет 120 дней с возможностью продления;
▪️Разминирование в рамках соглашения…
попадьот - не попадьот....
но в данном случае - що маємо, то маємо.....
Це ж не ху@йло йому дарує мільярди, а Зєля із Шмигалем.
Укрнафта продала фірмам з орбіти Коломойського автогаз вдвічі дешевше ринку
https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/30/686463/
Російські окупаційні війська вдарили ракетами "Калібр" по Одесі.
Зафіксовано влучання в морський торговий порт.
Як інформує , про це https://t.me/Bratchuk_Sergey/16040 повідомив речник глави ОВА Сергій Братчук із посиланням на дані ОК "Південь".
"Ворог атакував Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу "Калібр".
2 ракети збито силами протиповітряної оборони.
2 влучили в об'єкти інфраструктури порту", - йдеться в повідомленні.
Джерело:
ото ж!
ждіть кораблі в Одесу....
В моєму коменті немає жодного слова про склади.
Я спитала, якщо впало поруч, а не в самі склади, то можна вважати, що все Ок?
Я написала саме те, що хотіла написати, а не те, що ви мені приписуєте.
https://youtu.be/RrrBj0R509g?t=80
Яка все таки наша влада "успішна" в домовленостях, коли щось продати чи придбати, Добре, що громадяни нічого не коштують, можна сказати безкоштовні, бо наші зелені ділки і їх би продали.
https://www.youtube.com/watch?v=yzCZyBT7FJI