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обстріл (27076) Одеса (5321) порт (2015)

Влучання у сховище зерна в Одеському порту не було, - Сили оборони Півдня

одеса

Внаслідок ракетного удару по Одеському морському торговому порту виникла пожежа.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявила начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк.

"Очевидно, що метою ворога було влучання саме в Одеський морський торговий порт. Чотири ракети типу "Калібр" були спрямовані саме в цьому напрямку. Дві з них було збито силами ППО, дві влучили в об'єкти інфраструктури самого порту. Поранених наразі немає. ... Значних руйнувань в портовій інфраструктурі не було, було влучання в насосну станцію", - пояснила вона.

Водночас, зазначила Гуменюк, під час влучання ракет виникла незначна пожежа, яку невдовзі загасити рятувальники. Ударною хвилею пошкодило будинки навколо порту. В саме сховище зерна, за її словами, влучання не було.

Раніше повідомлялось, що в Одесі пролунала серія вибухів під час оголошеної повітряної тривоги.

В ОК "Південь" заявили, що росіяни поцілили в торговий порт ракетами "Калібр".

Читайте також: Генсек ООН Гутерріш засуджує ракетний обстріл одеського порту

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Топ коментарі
+26
ну еслі не було , значить можно смело размініровать порты и торговать зерном с неграми
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23.07.2022 16:01
+24
Во! А я все сижу и жду, когда же все об'яснят сверху. Значит все в порядке, зерно не пострадало, путен блюдет условия договора и соглашение действует. Но как то мало... Надо вообще было дать опровержение, что порт никто не трогал и это фейк)
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23.07.2022 16:02
+21
Опа як класно! Тож не по зерну, значить все заібісь, раіся друзі вивозимо зерно , да ЗЕлені ********
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23.07.2022 16:05
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В ООН раскрыли подробности соглашения по экспорту зерна с Украины:

▪️Соглашение предусматривает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного;

▪️Срок действия соглашения составляет 120 дней с возможностью продления;

▪️Разминирование в рамках соглашения…
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23.07.2022 16:01 Відповісти
до зимы вывозить будут и это при разминированых входах?зэ-****** решили таки до октября сдать неприступную Одессу
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23.07.2022 16:03 Відповісти
та никто ничего не сдаст...... разминируют только узкую полосу, лоцманы будут украинские...., а Гарпуны никто не отменял......
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23.07.2022 16:15 Відповісти
почнем із того, що під обстрілами в Одесу ніякі кораблі не попливуть
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23.07.2022 16:20 Відповісти
чи ви думаєте що команди кораблів будуть на ромашках гадати:

попадьот - не попадьот....
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23.07.2022 16:22 Відповісти
в торговом судне перевезут десант
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23.07.2022 16:47 Відповісти
а я бы начал с того, что я вообще не сторонник каких либо переговоров с рашистами...., поэтому, подобные вопросы лучше задавать ауторам этой сраной бумажки......
но в данном случае - що маємо, то маємо.....
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23.07.2022 16:35 Відповісти
на мене, простіше з сомалійськими піратами домовитись, чим з тією гебешною кодлою
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23.07.2022 17:33 Відповісти
хтось дуже бреше !
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23.07.2022 16:01 Відповісти
ну еслі не було , значить можно смело размініровать порты и торговать зерном с неграми
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23.07.2022 16:01 Відповісти
Дєрьмак хоче всьо замять, це ж його хазяйва довбанули по Одесі.
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23.07.2022 16:33 Відповісти
Всё хорошо. Всех убили, но зерно не пострадало. Всё хорошо.
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23.07.2022 18:57 Відповісти
Во! А я все сижу и жду, когда же все об'яснят сверху. Значит все в порядке, зерно не пострадало, путен блюдет условия договора и соглашение действует. Но как то мало... Надо вообще было дать опровержение, что порт никто не трогал и это фейк)
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23.07.2022 16:02 Відповісти
В РФ заявили, що не мають жодного відношення до обстрілу одеського порту, - Міноборони Туреччини Джерело:
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23.07.2022 18:49 Відповісти
Так ідіоти ж ви…
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23.07.2022 16:03 Відповісти
Та все брешить до і обстрілу не бул
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23.07.2022 16:03 Відповісти
Ясно-понятно, дЄрмак сказав небуло, значить небуло
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23.07.2022 16:04 Відповісти
Так тепер треба подякувати? Мені здається,що хтось лукавить....
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23.07.2022 16:04 Відповісти
били не по зерну...ну какой ****** может решить что 4 калибра на пару десятков тон зерна выпустили?-били по военной цели
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23.07.2022 16:05 Відповісти
ху@ловці так і кажуть.
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23.07.2022 16:09 Відповісти
Эти как вы выразились ******* стреляют по торговому центру крылатыми ракетами, по жилым домам, по заправкам. Чем склад зерна для кацапни не цель?!
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23.07.2022 16:23 Відповісти
Опа як класно! Тож не по зерну, значить все заібісь, раіся друзі вивозимо зерно , да ЗЕлені ********
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23.07.2022 16:05 Відповісти
Тобто зерно вивозити не потрібно? Нехай гниє на складах, а наша економіка і далі валиться у прірву?
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23.07.2022 16:36 Відповісти
каломоя менше потрібно задовільняти, економіка буде не так стрімко валитись у прірву.
Це ж не ху@йло йому дарує мільярди, а Зєля із Шмигалем.

Укрнафта продала фірмам з орбіти Коломойського автогаз вдвічі дешевше ринку

https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/30/686463/
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23.07.2022 16:41 Відповісти
Впало поруч? Вирішили робити вигляд що нічого не було?

Російські окупаційні війська вдарили ракетами "Калібр" по Одесі.
Зафіксовано влучання в морський торговий порт.

Як інформує , про це https://t.me/Bratchuk_Sergey/16040 повідомив речник глави ОВА Сергій Братчук із посиланням на дані ОК "Південь".

"Ворог атакував Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу "Калібр".

2 ракети збито силами протиповітряної оборони.
2 влучили в об'єкти інфраструктури порту", - йдеться в повідомленні.

Джерело:
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23.07.2022 16:06 Відповісти
Алла! Вы вообще представляете размер территории одесского морского порта?
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23.07.2022 16:21 Відповісти
а ви уявляєте БЧ протикорабельної ракети та, особливо, точність її наведення ?

ото ж!
ждіть кораблі в Одесу....
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23.07.2022 16:23 Відповісти
То есть, Вы уверены, что склады с зерном уничтожены?
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23.07.2022 17:04 Відповісти
Річ не тільки складах , а в інфраструктурі. Лопатами зерно в трюми не вантажать. По цій угоді не можна бити по інфраструктурі портів.
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23.07.2022 17:19 Відповісти
Я не о соглашении, а немного о другом. Представитель власти говорит, что склады с зерном не пострадали, а тут начинают рассказывать о высокой точности ракет "Калибр", намекая этим, что ракеты всё таки попали в склады с зерном. Кстати, о точности. Сколько этих ракет попадало в море, в огороды и даже в сельский деревянный туалет на окраине хутора, считать-не пересчитать.
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23.07.2022 17:39 Відповісти
Все норм? Нехай і далі обстрілюють?
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23.07.2022 16:36 Відповісти
Вопрос не в этом, а в том, что Вы сомневаетесь в сохранности складов с зерном. Вернее, в правдивости сообщений представителей власти. Ну, не верится Вам, что склады эти уцелели. Типа, власти нам врут. Поэтому я и спросил Вас, знаете ли Вы размеры территории порта. Ведь площадь его огромная, и если ракеты попали в порт в каком-то месте, то это не значит, что пострадали склады с зерном. Что же касается Вашего вопроса, типа, что, пусть и дальше обстреливают, то понятно, что все мы осуждаем эти обстрелы. Да и не только эти, но и по другим объектам. Выход один - побеждать! Надеюсь и верю, что так и будет, и Украина победит!
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23.07.2022 17:03 Відповісти
Все написане вами виключно ваша фантазія або свідома брехня.

В моєму коменті немає жодного слова про склади.
Я спитала, якщо впало поруч, а не в самі склади, то можна вважати, що все Ок?

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23.07.2022 18:03 Відповісти
Наше командование сообщило, что склады с зерном от ракетной атаки не пострадали. Казалось бы, что тут не ясно? Но нет, Вы решили всем сообщить, что была ракетная атака. Так все и так знали, что атака была. Для чего же Вы решили продублировать эту новость? Типа, наше командование нам врёт, и склады пострадали? Или Вы считаете, что только Вы знали о ракетной атаке одесского морского порта? Просто, своим комментарием Вы решили поставить под сомнение правдивость сообщения командования сил обороны Юга. Других версий у меня нет.
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23.07.2022 18:39 Відповісти
З першого разу не доходить?
Я написала саме те, що хотіла написати, а не те, що ви мені приписуєте.
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23.07.2022 18:59 Відповісти
Здесь никто просто так комментарии не пишет. И Вам это хорошо известно. Это же Ваш комментарий: "Впало поруч? Вирішили робити вигляд що нічого не було?" Зачем спросили? Вам же сказали, что был ракетный обстрел порта, но зерно не пострадало. А позже сообщили, что и механизмы погрузки зерна не пострадали. А Вам всё неймётся. Да, обстрелы - это ужасно. И война - это ужасно. Но какие у Вас претензии к командованию южного направления? Оно врёт? Или Вы ещё не прочитали до конца методичку?
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23.07.2022 22:06 Відповісти
Премию мира путлеру, влучання не було.
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23.07.2022 16:07 Відповісти
правильно - хай особисто отримає . В Гаазі.
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25.07.2022 12:56 Відповісти
***, влада закликає не оприлюднювати результатів обстрілів кацапами нашої інфраструктури, і відразу ж оприлюднює результати. Чи це хитрість така, щоб кацапи пульнули ще раз, раз першого разу не поцілили?!
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23.07.2022 16:08 Відповісти
Це робиться для того, щоб в історії і інтернеті залишилися лише сліди рашистського 'погляду на події' . А ми, тупі українці, знову будемо покірно мовчати і нашу історію знову напишуть без нас наші ж вороги. Тому, знімайте і викладайте, з коментарями, датами, назвами, звісно не відразу, але через деякий короткий проміжок часу можна.
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23.07.2022 16:33 Відповісти
Дермак договорился.Можно спать спокойно
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23.07.2022 16:09 Відповісти
Ну понятно. Сейчас чтобы отмыть обосранцев подписавших с террористом договор, будут рассказывать что не попали по мешках с зерном или не совсем попали. Нужно было не сбивать те ракеты а посмотреть куда они прилетят.
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23.07.2022 16:10 Відповісти
ця прорашистська консерва начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк,має пояснювати ,як вивозити зерно з Одеського порту, котрий рашист обстрілює "калібрами", руйнуючи інфраструктуру порту,а не відбілювати куйла,що влучення не було в зерносховище.
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23.07.2022 16:11 Відповісти
Як, як вивозити? А так, Зеленський про все вже домовився, як то кажуть "проблеми індіанців шерифа не хвилюють".
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23.07.2022 16:16 Відповісти
попадьот - не попадьот....
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23.07.2022 16:25 Відповісти
"не попал!"

https://youtu.be/RrrBj0R509g?t=80
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23.07.2022 16:11 Відповісти
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23.07.2022 16:37 Відповісти
Генсек ООН "беззастережно" засудив російські удари по порту в Одесі ... Кто мне поможет понять, это какой уровень озабоченности, высший или ещё нет ?
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23.07.2022 16:11 Відповісти
До высшего ещё огого! Вот когда в здание ООН попадут...
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23.07.2022 16:13 Відповісти
Гутерриш - социалист => кгбист
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23.07.2022 16:17 Відповісти
Уже отмазывают рашу. Всё нормально, в зерно не попали, а порт то таке, пусть себе стреляют...
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23.07.2022 16:12 Відповісти
Дерьмака в першу чергу відмазують.
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23.07.2022 16:16 Відповісти
там и зерна может и не было?
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23.07.2022 16:12 Відповісти
Да и не порт то совсем...
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23.07.2022 16:14 Відповісти
Да и не Одесса вовсе
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23.07.2022 16:20 Відповісти
и не обстрел вообще, а так, учения
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23.07.2022 16:24 Відповісти
Зерна там тепер і не буде, бо судна під навантаження не прийдуть.
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23.07.2022 17:59 Відповісти
Ветром ракету занесло...
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23.07.2022 23:10 Відповісти
Саме головне, що зерно не постраждало, а все решта пох*й. Тепер можна зітхнути з полегшенням.
Яка все таки наша влада "успішна" в домовленостях, коли щось продати чи придбати, Добре, що громадяни нічого не коштують, можна сказати безкоштовні, бо наші зелені ділки і їх би продали.
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23.07.2022 16:13 Відповісти
Ну так ще влучать. Що їм заважає? Дєрьмак з татаровим?
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23.07.2022 16:14 Відповісти
то шо? всьо в порядкє?
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23.07.2022 16:15 Відповісти
конечно! мы в полной безопасности!
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23.07.2022 16:18 Відповісти
"Влучання у сховище зерна в Одеському порту не було"(с) - так еще не вечер. счас добавят, и спасибо скажут за корректировку.
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23.07.2022 16:15 Відповісти
Израиль нанес удар по иранскому заводу по сборке беспилотников, находящемуся в Сирии.....
https://www.youtube.com/watch?v=yzCZyBT7FJI
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23.07.2022 16:17 Відповісти
ромашка....любит нє любит
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23.07.2022 16:17 Відповісти
Вона коригувальниця? Чи курка?
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23.07.2022 16:19 Відповісти
З Росією може бути підписана лише одна угода, угода про її капітуляцію та виплату репарацій. Все інше пусте.
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23.07.2022 16:24 Відповісти
А зеля вміє все навпаки: підписати капітуляцію України.
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23.07.2022 18:00 Відповісти
Більше ніяких договорів з рашистами!!!! Знайшли суки привід, а тепер ще й відмазуєтесь! Не відмажитесь, ми все зрозуміли і запам'ятали! А одесити ще й зафотають і познімають результати договорняків київської влади з ворогами!
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23.07.2022 16:36 Відповісти
Покажіть мені капітана судна, яке після цього зайде в торговий порт Одеси
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23.07.2022 16:48 Відповісти
Якщо угоду підписував шойгу, з ним вже можна не рахуватися, він вже ніхто -рашкоармією керує хтось інший. І чхали вони на угоди і ООН. Цікава реакція лише Ердогана. Наші кретини заявили, що обстріл не заважає відправляти зерно, тільки хто за ним припливе, і чим вантажити будуть, якщо інфраструктурі капець. Мабуть, лопатами
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23.07.2022 17:28 Відповісти
Який морський страховик візьме на себе страхування військових ризиків та ще й у війні з МОСКОВІЄЮ.
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23.07.2022 17:54 Відповісти
Молодца речниця, підкорегувала рукожопих ракетчиків цапії, що не попали, а влучили прямо в насосну, яка за скільки-то метрів від бункера. Непогано. Тот виходить, що кацапи виконують домовленності, то їх оббрехали, вони зерно не чіпали, розбили насос на всяк випадок і знищили пару українців (не маланців) і знищили вибуховою хвилею десяток будинків українців. Вовин будинок в Ялті і в Італії точно хвилею не дістало.. Хто поїде вибачатися до пуйла за наклеп на самих мирних і договороспроможних терористів? Вова? Заодно і подивиться в очко і подивиться на чемоданчик в якому носять фікалії Пуйла, щоб замовити для себе і для всією команди. Для Юзіка вже замовили - новий сміттєзбиральник на базі МАНа.
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23.07.2022 18:58 Відповісти
це такий вид коригувння вогню від сил оборони півня
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23.07.2022 19:52 Відповісти
 
 