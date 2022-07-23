Генсек ООН Гутерріш засуджує ракетний обстріл одеського порту
Генсек ООН Антоніу Гутерріш засудив обстріл одеського порту та наголосив на важливості подолання продовольчої кризи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ООН.
"Генеральний секретар беззаперечно засуджує повідомлення про удари, завдані сьогодні по українському порту Одеси. Вчора всі сторони взяли на себе чіткі зобов'язання на світовій арені щодо забезпечення безпечного руху українського зерна та супутніх товарів на світові ринки. Ці продукти вкрай необхідні для подолання глобальної продовольчої кризи та полегшення страждань мільйонів людей, які потребують допомоги по всьому світу", - йдеться в повідомленні прессекретаря генсека ООН.
Раніше повідомлялось, що в Одесі пролунала серія вибухів під час оголошеної повітряної тривоги.
В ОК "Південь" заявили, що росіяни поцілили в торговий порт ракетами "Калібр". Водночас в Повітряних Силах ЗСУ зазначили, що РФ вдарила саме туди, де знаходилось зерно.
Будь ласка, зачекайте...
Генеральный секретарь безоговорочно осуждает сообщения об ударах, нанесенных сегодня в украинском порту Одесса.
Вчера все стороны взяли на себя четкие обязательства на мировой арене по обеспечению безопасного движения украинского зерна и сопутствующих товаров на мировые рынки. Эти продукты крайне необходимы для преодоления глобального продовольственного кризиса и облегчения страданий миллионов нуждающихся людей по всему миру. Полное выполнение Российской Федерацией, Украиной и Турцией является обязательным.
Генеральный секретарь безоговорочно осуждает сообщения об ударах, нанесенных сегодня в украинском порту Одесса. БЕЗОГОВОРОЧНО ОСУЖДАЕТ КАКУЮ СТРАНУ оно оон не знаю
Автономные камеры видеонаблюдения на зерновые терминалы в портах и показываем кино
в оон томуже Генеральнму секретарю Антониу Гутерриш кто ето сделал (120 суток усё может быть)
1. Сторони взяли на себе чіткі зобов'язання.
2. Українська сторона зробила повідомлення про ракетні удари.
3. Генсек засуджує ці повідомлення.
4. Отже, Генсек засуджує дії української сторони.
Хіба не ясна?
Ленин **** отомстил за брата.
Создал дьявола.
треба було прописати це у домовленості,
якщо параша порушує то всі пільги для параши скасовуються