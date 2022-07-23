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обстрел (25761) Одесса (7739) ООН (4053) Гутерриш Антониу (329)

Генсек ООН Гутерриш осуждает ракетные обстрелы одесского порта

одеса,обстріл

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил обстрел одесского порта и отметил важность преодоления продовольственного кризиса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ООН.

"Генеральный секретарь беспрекословно осуждает сообщения об ударах, нанесенных сегодня по украинскому порту Одессы. Вчера все стороны взяли на себя четкие обязательства на мировой арене по обеспечению безопасного движения украинского зерна и сопутствующих товаров на мировые рынки. Эти продукты крайне необходимы для преодоления глобальной продовольственной кризиса и облегчения страданий миллионов людей, нуждающихся в помощи по всему миру", - говорится в сообщении пресс-секретаря генсека ООН.

Ранее сообщалось, что в Одессе раздалась серия взрывов во время объявленной воздушной тревоги.

В ОК "Південь" заявили, что россияне попали в торговый порт ракетами "Калибр". В Воздушных Силах ВСУ отметили, что РФ ударила именно туда, где находилось зерно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол США Бринк об обстреле порта Одессы: "Кремль продолжает использовать еду как оружие"
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Топ комментарии
+44
Ось вам і гарантії...
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23.07.2022 14:38
+38
Підтерся х-ло Ердоганом і гуталіном. Що тут незрозуміло? Історія про підписаний аркуш з договором від раші, не казочка, але не для довбнів.
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23.07.2022 14:42
+31
спасіба, радной!
це дуже зворушливо!
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23.07.2022 14:39
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Пропоную назвати іменем Гуттеріша якусь медузу - за рішучість та твердість позиції. Спочатку Київ обстріляли, коли він був тут з візитом, тепер його підпис під договором похєрили, а він облизнувся, начебто нічого не сталось, тільки "смачно" не сказав. Якій сенс існування такой ООН, яка не може і не хоче вирішувати питання, заради яких вона створена?
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23.07.2022 15:14 Ответить
Если у африканцев нету хлеба,пусть едят пирожные
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23.07.2022 15:20 Ответить
Чмо это так ржало в Стамбуле, видимо бабулесы от Абрамовича здорово развеселили.
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23.07.2022 15:26 Ответить
Договір про безпеку вивозу зерна з України порушено. Всіх підписантів цього так званого «договору» і всіх, хто готував цю фальшивку менеджерів - українців до відставки і до відповідальності. Порти терміново закрити.
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23.07.2022 15:38 Ответить
Саме так
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23.07.2022 15:39 Ответить
23 июля 2022 г.Заявление пресс-секретаря Генерального секретаря по Украине Фархан Хак, заместитель пресс-секретаря Генерального секретаря

Генеральный секретарь безоговорочно осуждает сообщения об ударах, нанесенных сегодня в украинском порту Одесса.

Вчера все стороны взяли на себя четкие обязательства на мировой арене по обеспечению безопасного движения украинского зерна и сопутствующих товаров на мировые рынки. Эти продукты крайне необходимы для преодоления глобального продовольственного кризиса и облегчения страданий миллионов нуждающихся людей по всему миру. Полное выполнение Российской Федерацией, Украиной и Турцией является обязательным.
Генеральный секретарь безоговорочно осуждает сообщения об ударах, нанесенных сегодня в украинском порту Одесса. БЕЗОГОВОРОЧНО ОСУЖДАЕТ КАКУЮ СТРАНУ оно оон не знаю
Автономные камеры видеонаблюдения на зерновые терминалы в портах и показываем кино
в оон томуже Генеральнму секретарю Антониу Гутерриш кто ето сделал (120 суток усё может быть)

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23.07.2022 15:58 Ответить
Чому за сьогодні жодної заяви про затримання наших підписантів??? Цими підписами вони захотіли зупинити контр наступ на Херсонщині, відбілити абрамовича і шойгу, а також зняти деякі санкції з росії
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23.07.2022 15:38 Ответить
Старый пень что-то там засуджуе. Да пофиг всем на твоё засудження. Ещё одно доказательство абсолютной бесполезности ООН.
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23.07.2022 15:47 Ответить
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23.07.2022 15:47 Ответить
Які нах зобов'язання від москаля... Гутееріш, старий пердуне, можеш підтертися тим договором!
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23.07.2022 15:49 Ответить
шлимазл,блин...
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23.07.2022 15:52 Ответить
І шо, помагає?
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23.07.2022 15:52 Ответить
Не осуждать надо ******* мордатый,а выганять рашку из ООН.
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23.07.2022 15:54 Ответить
Цензор не смішіть. Що він засуджує удари чи повідомлення про удари? Ваші редактори просто космос
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23.07.2022 15:59 Ответить
Зато теперь рашка может безпрепятственно торговать своим зерном и удобрениями
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23.07.2022 16:01 Ответить
так осуждает, что даже кушать не может
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23.07.2022 16:03 Ответить
Надіюсь занепокоєння глибоке?
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23.07.2022 16:03 Ответить
нам больше останется
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23.07.2022 16:05 Ответить
Дєрьмак завдання кремля виконав блискуче. А Гутереш саме нам каже, що умови договору повинні виконувати всі сторони. Кацапи вже бачать, що Козирю песєц і використовують його наповну.
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23.07.2022 16:12 Ответить
Виходячи з тексту заяви Генсека ООН, його логіка така:
1. Сторони взяли на себе чіткі зобов'язання.
2. Українська сторона зробила повідомлення про ракетні удари.
3. Генсек засуджує ці повідомлення.

4. Отже, Генсек засуджує дії української сторони.

Хіба не ясна?
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23.07.2022 16:16 Ответить
Кулеба, ще раз щось вякнеш про ООН 'під егідою' 'з гарантіями' чи щось в такому ж руслі, підеш нахєр у відставку! Ваша срана угода коштує Україні руйнацією всіх портів! А ви суки порти в угоді навіть і не думали прописувати, лише кораблі!!!! А що таке кораблі без портової інфраструктури? Непотріб.
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23.07.2022 16:23 Ответить
Это большевики. Они штыками закололи царскую семью. В гулагах убили милионы.
Ленин **** отомстил за брата.
Создал дьявола.
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23.07.2022 16:24 Ответить
Пусть опубликую договор. Какая ответственность указана в договоре для нарушившей стороны? Если никакой ответственности за нарушение нет в договоре, то надо заключивших этот договор отправить под следствие и в тюрьму.
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23.07.2022 16:27 Ответить
никакой
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23.07.2022 16:28 Ответить
Гутерріш засуджує ракетний обстріл одеського порту, я засуджую вторжение России в Украину. Кому-то от этого полегчало?
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23.07.2022 16:31 Ответить
до сраки те засудження,

треба було прописати це у домовленості,
якщо параша порушує то всі пільги для параши скасовуються
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23.07.2022 16:55 Ответить
Фу, яке позорище!((((( Нехай знову повзе до *****, йому не звикати.
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23.07.2022 17:06 Ответить
Ой! Стурбувалися! Глибоко!
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23.07.2022 18:57 Ответить
Осуждает кого? Гутерриш назви кого осуждаєш? Чи просто осуждаєш і крапка? Місія ООН знов на варті миру для всієї планети! Ура-а-а-а!
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23.07.2022 23:01 Ответить
Засудження можна засунути собі в дупу. Треба заборонити русне заходити в усі світові порти.
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24.07.2022 00:01 Ответить
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