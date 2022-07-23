Генсек ООН Гутерриш осуждает ракетные обстрелы одесского порта
Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил обстрел одесского порта и отметил важность преодоления продовольственного кризиса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ООН.
"Генеральный секретарь беспрекословно осуждает сообщения об ударах, нанесенных сегодня по украинскому порту Одессы. Вчера все стороны взяли на себя четкие обязательства на мировой арене по обеспечению безопасного движения украинского зерна и сопутствующих товаров на мировые рынки. Эти продукты крайне необходимы для преодоления глобальной продовольственной кризиса и облегчения страданий миллионов людей, нуждающихся в помощи по всему миру", - говорится в сообщении пресс-секретаря генсека ООН.
Ранее сообщалось, что в Одессе раздалась серия взрывов во время объявленной воздушной тревоги.
В ОК "Південь" заявили, что россияне попали в торговый порт ракетами "Калибр". В Воздушных Силах ВСУ отметили, что РФ ударила именно туда, где находилось зерно.
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Генеральный секретарь безоговорочно осуждает сообщения об ударах, нанесенных сегодня в украинском порту Одесса.
Вчера все стороны взяли на себя четкие обязательства на мировой арене по обеспечению безопасного движения украинского зерна и сопутствующих товаров на мировые рынки. Эти продукты крайне необходимы для преодоления глобального продовольственного кризиса и облегчения страданий миллионов нуждающихся людей по всему миру. Полное выполнение Российской Федерацией, Украиной и Турцией является обязательным.
Генеральный секретарь безоговорочно осуждает сообщения об ударах, нанесенных сегодня в украинском порту Одесса. БЕЗОГОВОРОЧНО ОСУЖДАЕТ КАКУЮ СТРАНУ оно оон не знаю
Автономные камеры видеонаблюдения на зерновые терминалы в портах и показываем кино
в оон томуже Генеральнму секретарю Антониу Гутерриш кто ето сделал (120 суток усё может быть)
1. Сторони взяли на себе чіткі зобов'язання.
2. Українська сторона зробила повідомлення про ракетні удари.
3. Генсек засуджує ці повідомлення.
4. Отже, Генсек засуджує дії української сторони.
Хіба не ясна?
Ленин **** отомстил за брата.
Создал дьявола.
треба було прописати це у домовленості,
якщо параша порушує то всі пільги для параши скасовуються