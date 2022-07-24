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Новости Война
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Одесса (7740) ООН (4054) Николенко Олег (301) New York Times (48)

ООН не сообщала, что обстрел порта Одессы Россией не является техническим нарушением "зернового соглашения", только заявление Гутерриша отражает позицию организации, - МИД

одесса,порт

В Организации Объединенных Наций опровергли комментарий неназванного источника для издания The New York Times об обстреле Одесского порта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.

"Вчера The New York Times опубликовала провокационную новость, украинские СМИ ее перепечатали. Якобы неназванный источник в ООН утверждает, что ракетным ударом по порту Одессы РФ технически не нарушила зерновое соглашение, подписанное в Стамбуле. Мол, Россия не обещала не обстреливать те части украинских портов, которые напрямую не задействованы в экспорте зерна. Мягко говоря, нас такая позиция удивила. Во-первых, она диссонирует с заявлением генерального секретаря Антониу Гутерриша, который безоговорочно осудил обстрел Одесского порта. Во-вторых, единодушным было и международное сообщество, четко указавшее на нарушение Россией своих обязательств в рамках обеспечения безопасного функционирования портовой инфраструктуры для экспорта зерновых. Мы сразу обратились к руководству ООН за разъяснениями. Сегодня мы получили уверения, что неофициальный комментарий "неназванного источника" для The New York Times не отражает позицию ООН. Только заявление генсекретаря Гутерриша отражает позицию организации", - сообщил спикер.

Он отметил, что из-за таких "неназванных источников" был запущен "провокативный нарратив".

Читайте также: Россия подтвердила удар по порту в Одессе на следующий день после "зернового соглашения"

"Это было сделано умышленно или непреднамеренно - вопрос открытый", - добавил Николенко.

Накануне в сети активно распространялся комментарий "неназванного должностного лица ООН" изданию The New York Times, отмечает Радио Свобода. Он якобы сказал, что Россия своим ракетным ударом по порту Одессы, "возможно, технически не нарушила" подписанные в Стамбуле договоренности по разблокированию экспорта зерна из Украины по морскому пути. Звучал тезис о том, что РФ вроде бы не обязывалась воздерживаться от ударов по частям украинских портов, которые напрямую не задействованы для экспорта зерна.

Напомним, 22 июля Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна. Документом предусмотрено возобновление безопасного экспорта украинских сельскохозяйственных товаров по Черному морю из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного.

Читайте также: Спикер МИД Николенко об обстреле Одессы: Это плевок Путина в лицо Гутерришу и Эрдогану

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, разблокирование морских портов – это вопрос на миллиарды долларов для экономики Украины.

23 июля российские оккупационные войска ударили ракетами "Калибр" по Одессе. Зафиксировано попадание в морской торговый порт. Ударной волной повредило дома вокруг, но хранилище зерна не пострадало.

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил обстрел одесского порта и отметил важность преодоления продовольственного кризиса.
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Топ комментарии
+37
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24.07.2022 14:53
+24
Основна ціль афери з вивозом зерна це зняття санкцій з параші і вона виконана. Тепер немита буде свободно продавати украдене в України зерно. Думаю, за цю операцію наш "Паханат" отримає щедру нагороду від ФСБ, хто грошима, хто підвищення в званні отримає.

Украина,со слов Жданова,стала инициатором снятия санкций с россии.Сторонники зелеского,ваш кумир имеет вас в виду.
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24.07.2022 14:48
+20
ООН й надалі просто лайНОО...
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24.07.2022 14:48
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сумне......
https://youtu.be/bYxj_mLV-Yg
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24.07.2022 14:47 Ответить
ищите рога и копыта русни у этого "неназванного джерела"
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24.07.2022 14:47 Ответить
Головна мета основної маси ЗМІ - прибуток Прибуток буде, коли ними будуть більше цікавиться (до появи Інтернет та телебачення і радіо - продаж друкованої продукції) Що більше всього притягує людей в новинах? "Жарена" інформація (скандальна) Чим більше ЗМІ висвітлює скандальної інформвції - тим більше він притягує до себе уваги От і все!!!
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24.07.2022 15:18 Ответить
ООН й надалі просто лайНОО...
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24.07.2022 14:48 Ответить
Ліга Націй II
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24.07.2022 15:38 Ответить
Давно пора разогнать этот бесполезный гаюшник!
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24.07.2022 15:53 Ответить
ООН если им нужно зерно, пусть плывут сами и загружают свои трюмы
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24.07.2022 17:27 Ответить
Основна ціль афери з вивозом зерна це зняття санкцій з параші і вона виконана. Тепер немита буде свободно продавати украдене в України зерно. Думаю, за цю операцію наш "Паханат" отримає щедру нагороду від ФСБ, хто грошима, хто підвищення в званні отримає.

Украина,со слов Жданова,стала инициатором снятия санкций с россии.Сторонники зелеского,ваш кумир имеет вас в виду.
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24.07.2022 14:48 Ответить
Ніяких санкцій на продаж російського зерна не було, а вкрадене в України зерно як покупала тільки Сирія, так і продовжить.
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24.07.2022 14:50 Ответить
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24.07.2022 14:53 Ответить
Звісно, тільки Сирія. А далі це зерно вже буде продаватися, як вирощене роботящими сирійськими феллахами.
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24.07.2022 15:01 Ответить
Так, у КНДР та Іран. Це вже давно зрозуміло.
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24.07.2022 15:02 Ответить
Ты о чем ? Есть сторонники Украины и ее враги. Ты не похож на сторонника Украины. Зеленский отработает свой президентский срок и уйдет. Кто ты? Позитива от тебя не читал. Гадишь как обычный рос .тролль под прокси.
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24.07.2022 15:30 Ответить
Тампон підбери, істеричка. Зеленський дурник на платні. Україною керує російський агент.
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24.07.2022 15:34 Ответить
Истерично ответил ты. Дурник на платнi похоже ты. Прямо таки рос. агент. Ты ид.от?)))
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24.07.2022 15:40 Ответить
Или твоя зелупа сдохнет ,или Украина погибнет -мы выбираем первое,а то что 80% боевых офицеров против зелупы -нам только на руку
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24.07.2022 15:36 Ответить
...Як тільки наші ЗСУ вийдуть на Чонгар і Перекоп, почнеться наступне. Дехто в ОП і хтось у Європі на камери дружно кричатимуть: "Крим - це Україна!". А в кулуарах шепотітимуть: "А воно нам треба? А Що з тим Кримом робити? А з Маріуполем? А вдруг Путін жахне ядеркою у три кілотони?"

І почнеться битва за перемир'я. І буде вона по методичці Стамбула. От вчора ми всі побачили Стамбул-1. Лєвого міністра (чомусь не міністра закордонних справ) відправили підписувати мир з ООН і Туреччиною. А Туреччина і ООН підписують мир з РФ. І ми з росіянцями навіть не перетнулися. Красиво?

Це для картинки в обох країнах. Щоб піпл схавав: "Наш лідер в домікє і з ворогам не тойво. Зради немає".

Так ось. Перемир'я напишуть у такому ж форматі. Може, навіть війська ООН введуть на лінію розмежування. На Чонгарі/Перекопі це взагалі легко зробити. На сході важче, але теж можливо. І піде собі Путін зализувати рани. А ми - готувати дітей до нової війни. Але ні Єрмак, ні САМ - перемир'я підписувати не поїдуть. Бо це палєвно перед виборами. А Єрмак згадає, що він власне ніхто. Так, каву президентові заносить.

От тільки б у Стамбул-2 не послали підписувати перемир'я Валерія Залужного. А схочуть. Щоб наївні в ньому розчарувалися. Бо головні герої війни вже визначені. Це Зеленський, Єрмак і Арестович.

Отакі справи, малята.

Методичка роботи з наївними зєфанами вчора написана.
https://gazeta.ua/blog/57551/zyavilasya-metodichka-majbutnogo-peremirya-z-rf
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24.07.2022 21:09 Ответить
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24.07.2022 14:48 Ответить
Вітаю, денеерівська шлюшка. Скоро будеш і за ложку води.
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24.07.2022 15:31 Ответить
керівництво оон корумповане кодло
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24.07.2022 14:48 Ответить
оон
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24.07.2022 14:51 Ответить
Вот такие вам гарантии безопасности и договорняки с придурками. Будут тыкать пальцами друг на друга и разводить руками. А мы как всегда кровь вытирать
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24.07.2022 14:53 Ответить
Очередной договорняк России и ОПГ Ермака/ Зеленского:
1. Стамбульский движ, который не стоит и туалетной бумаги.
2. Обстрел одесского порта
3. Заявление России, что украинские порты опасны
4. Снятое с России эмбарго на вывоз их зерна и удобрений
Полный Профит для Москвы. © мережа
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24.07.2022 14:53 Ответить
4. Мифическое эмбарго, которое никто никогда нв рашку не накладывал.
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24.07.2022 14:54 Ответить
Боря, киш мири ин тухес унд зай гезунд!
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24.07.2022 15:05 Ответить
Санкції зняли на експорт до раші запчастин і технологій для авіації, зняли блокування банків, які обслуговують експорт російського зерна, добрив. Прочитайте статтю на укрправді там все детально розписано. Кацапи спрацювали ідеально, а наша зелена влада їм добряче допомогла на рівні ООН ввести збройне ембарго морськими шляхами для України.
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24.07.2022 15:07 Ответить
Ти посилання забув додати на свою маячню. Про запчастини і технології для авіації і про банки такий самий рашистський фейк, як про те, що немов у оон хтось там казав про "відсутність технічного порушення зернової угоди" - банки тільки додаються до санкційних списків і це ніяк не пов'язано із зерновою угодою.

Кацапам і було дозволено торгувати добривами а також зерном, більше того: кацапи неодноразово вже робили вкиди про "санкції проти Росії спричинили продовольчу кризу" і їх неодноразово вже тикали пикою у те, що саме санкцій на торгівлю добривами і зерном ніхто не вводив і проблема у блокуванні рашистами портів.
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24.07.2022 15:13 Ответить
Кацапи отримали значно більшу економічну вигоду, а відповідно збільшать фінансування своєї оборонки.
Якщо такі "компроміси" вважати "перемогою", коли ми сприяємо зростанню економіки рашки, тоді як має виглядати наша перемога у війні.
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24.07.2022 15:32 Ответить
З чого вигоду? З зняття міфичного ембарго, який ніхто не накладував? Чи може з статусу держави-спонсору тероризму, який вона скоро отримає?
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24.07.2022 15:34 Ответить
Продаж зерна і добрив з можливістю виставляти на біржах світових, цього мало?
В Україні рашка не є визнана країною терористом, тому вимагати це зробити від США якось звучить не дуже...
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24.07.2022 15:45 Ответить
А пам'ятаєте, що зробили німці у ГДР з російськомовним солдатом, який крав яблука?
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24.07.2022 15:00 Ответить
то ще такі німці повинні були трапитись...
Згадай меркель
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24.07.2022 15:10 Ответить
Наше МЗС тепер працює як прес-секретар ООН
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24.07.2022 15:02 Ответить
ВСУ получили 6 зенитно-ракетных комплексов Stormer HVM. Военные впервые показали британский ЗРК на фронте
Stormer HVM - это самоходная зенитная британского производства. Первые комплексы поступили на вооружение в конце 90-х годов прошлого века.
Stormer HVM может обнаруживать самолеты и вертолеты на расстоянии 18 км и 8 км соответственно. Запуск ракеты выполняется менее чем через 5 секунд после захвата цели. Скорость ракеты Starstreak составляет 1 км/с.
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24.07.2022 15:15 Ответить
А іранські БПЛА цікаво знайдуть?
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24.07.2022 15:24 Ответить
Єдине що там дійсно хорошого - висота враження цілі - до 7 км і надзвукова швидкість снаряду Орлани легше збивать можна буде Та іранські ударні безпілотники - якщо вони дійсно з"являться в Україні!
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24.07.2022 15:25 Ответить
Хай тогда обиззян без хлеба едят
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24.07.2022 15:21 Ответить
Якщо на папері договір дірявий і вже трактувати можна як забажаєш, то в реальності будуть обстріли рашкою, які не будуть визначатися як порушення.
Верховний Юрист з Кривого Рогу схоже не аналізував цей договір, бо відразу б враховуючи "колосальний досвід" в КВН помітив би це, тому винен тільки Кубраков.
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24.07.2022 15:22 Ответить
Всі там гандони в тому ООН.
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24.07.2022 15:22 Ответить
Дивився фільм по мемуарах директора ФБР Комі про вибори Трампа. Історія проста, відома. Клінтониха працювала вдома на службовому компі. ГРУ перехопило, І злило перед виборами через Асанжа. А до того від ФБР Клінтониха вимагала не проводити перевірки, а трампісти тільки цього чекали. Після другої спроби витоку Комі спитав у підлеглих,які розділилися, хто ж там диригує. Йому красномовно показали фото Руді. Комі відповів, шкода, що немає до виборів часу взяти цьго прохвоста. А коли делегація від Трампа приїхала в Москву то Путін після довгих затяжок їх прийняв саме в момент інтервю Асанжа. полпред Трампа, зять одеського мафіозі, так і зрозумів, набиває собі ціну, понтує.
І шо? А після обрання випливла свістопляска Єрмак,Руді, плівки. Дійшло до імпічменту. А після цього вже Зеля 20 травня 20 оголосив, що Байдену покажуть. І знову Руді,Єрмак,Деркач. навіть фоткатись прибіг Сашко. А після початку війни, ще в березні стало відомо,що Деркач не агент, а резидент ГРУ, а не ФСБ. і тривалий час створював і керував підрозділами ГРУ в України. І до цього часу не затриманий. Він друг Ермака чи що ?
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24.07.2022 15:27 Ответить
А челобака де?
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24.07.2022 15:42 Ответить
Більший ідіотизм важко вигадати))) змішали все до купи!))) Руді Джуліані, був найкращим мером Ню-Йорку, при якому повністю звели нанівець злочинність в метрополії! До того, він був прокурором дистрикту в Манхетені і пересаджав всю італійську мафію. Тільки за це називати його «прихвостем» є повне невігластво. Ви тут обсмокчуєте історію, котру вам вклали в голову як готовий елемент. Ви, особисто, нічого не вивчали і не цікавились нічим. Ось так і працює ******* фабрика по промивці мізків.
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24.07.2022 15:42 Ответить
Єдина вина Трампа перед Україною це те, що він «ізоляціоніст», що далеко не нове в американській політиці. Все. Все решта -це вигадані історійки від соціалістів, а кацапстан, також як завжди сотні років ло цього, грає на дві сторони, створюючи конфлікти, вишукуючи для себе вигоди.
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24.07.2022 15:47 Ответить
- организация озабоченных наций. Ну,наши зеленые переговорники завхоз Ермак и предводитель партии брехунов Арахамия сделали очередной сюрприз россии и затихли. В обращениях Зеленского нет ничего нового,одни лозунги,от которых оскома,Шмигаль в очередной раз обещает миллиарды.На счет миллиардов как-то сомнительно,а пока орки как крали зерно,так и крадут.
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24.07.2022 15:34 Ответить
"шановні" ооновські гуталіни!
У вас країна-терорист, постійний член вашої контори, захопила в Україні атомну станцію (!) та веде звідти обстріл території Нікополя реактивними снарядами, а вам більше нічим зайнятися, як інтрижки плести? Де, б-дь, спецвійська під егідою ООН, щоб вибити терористів? Де хоч одна заява від вас? Війна йде вже 8 років! Тупоголові дебіли!
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24.07.2022 15:39 Ответить
"Лише заява генсекретаря Гутерріша відображає позицію організації"

Ой, заспокоїв. Яка заява? https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2022-07-23/statement-attributable-the-spokesperson-for-the-secretary-general-ukraine%C2%A0 Оця ? Де жодного слова, що це кацапи поцілили у порт? Де жодного засудження саме кацапів, а не сферичого коня у вакуумі? Де те лайно в один ряд Україну і рашку ставить, мовляв, ану імплементуйте усі? Та шоб та уміратварітєльная гутерешня жаба луснула і ті мільйони голодуючих його з'їли. Бодай якась користь
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24.07.2022 15:53 Ответить
ООН не повідомляла, що обстріл порту Одеси Росією не є технічним порушенням "зернової угоди", лише заява Гутерріша відображає позицію організації

Моє віншування автору!
Не гірше, ніж славетне: "А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать"
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24.07.2022 15:54 Ответить
Наше МЗС таке ж лайно, як і ООН!
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24.07.2022 16:01 Ответить
ОДЕСА-СХАМЕНИСЯ!
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24.07.2022 16:03 Ответить
Эта ООН поламалась, несите новую.
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24.07.2022 19:43 Ответить
 
 