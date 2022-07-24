ООН не сообщала, что обстрел порта Одессы Россией не является техническим нарушением "зернового соглашения", только заявление Гутерриша отражает позицию организации, - МИД
В Организации Объединенных Наций опровергли комментарий неназванного источника для издания The New York Times об обстреле Одесского порта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.
"Вчера The New York Times опубликовала провокационную новость, украинские СМИ ее перепечатали. Якобы неназванный источник в ООН утверждает, что ракетным ударом по порту Одессы РФ технически не нарушила зерновое соглашение, подписанное в Стамбуле. Мол, Россия не обещала не обстреливать те части украинских портов, которые напрямую не задействованы в экспорте зерна. Мягко говоря, нас такая позиция удивила. Во-первых, она диссонирует с заявлением генерального секретаря Антониу Гутерриша, который безоговорочно осудил обстрел Одесского порта. Во-вторых, единодушным было и международное сообщество, четко указавшее на нарушение Россией своих обязательств в рамках обеспечения безопасного функционирования портовой инфраструктуры для экспорта зерновых. Мы сразу обратились к руководству ООН за разъяснениями. Сегодня мы получили уверения, что неофициальный комментарий "неназванного источника" для The New York Times не отражает позицию ООН. Только заявление генсекретаря Гутерриша отражает позицию организации", - сообщил спикер.
Он отметил, что из-за таких "неназванных источников" был запущен "провокативный нарратив".
"Это было сделано умышленно или непреднамеренно - вопрос открытый", - добавил Николенко.
Накануне в сети активно распространялся комментарий "неназванного должностного лица ООН" изданию The New York Times, отмечает Радио Свобода. Он якобы сказал, что Россия своим ракетным ударом по порту Одессы, "возможно, технически не нарушила" подписанные в Стамбуле договоренности по разблокированию экспорта зерна из Украины по морскому пути. Звучал тезис о том, что РФ вроде бы не обязывалась воздерживаться от ударов по частям украинских портов, которые напрямую не задействованы для экспорта зерна.
Напомним, 22 июля Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна. Документом предусмотрено возобновление безопасного экспорта украинских сельскохозяйственных товаров по Черному морю из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, разблокирование морских портов – это вопрос на миллиарды долларов для экономики Украины.
23 июля российские оккупационные войска ударили ракетами "Калибр" по Одессе. Зафиксировано попадание в морской торговый порт. Ударной волной повредило дома вокруг, но хранилище зерна не пострадало.
Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил обстрел одесского порта и отметил важность преодоления продовольственного кризиса.
Пожалуйста, подождите...
https://youtu.be/bYxj_mLV-Yg
Украина,со слов Жданова,стала инициатором снятия санкций с россии.Сторонники зелеского,ваш кумир имеет вас в виду.
І почнеться битва за перемир'я. І буде вона по методичці Стамбула. От вчора ми всі побачили Стамбул-1. Лєвого міністра (чомусь не міністра закордонних справ) відправили підписувати мир з ООН і Туреччиною. А Туреччина і ООН підписують мир з РФ. І ми з росіянцями навіть не перетнулися. Красиво?
Це для картинки в обох країнах. Щоб піпл схавав: "Наш лідер в домікє і з ворогам не тойво. Зради немає".
Так ось. Перемир'я напишуть у такому ж форматі. Може, навіть війська ООН введуть на лінію розмежування. На Чонгарі/Перекопі це взагалі легко зробити. На сході важче, але теж можливо. І піде собі Путін зализувати рани. А ми - готувати дітей до нової війни. Але ні Єрмак, ні САМ - перемир'я підписувати не поїдуть. Бо це палєвно перед виборами. А Єрмак згадає, що він власне ніхто. Так, каву президентові заносить.
От тільки б у Стамбул-2 не послали підписувати перемир'я Валерія Залужного. А схочуть. Щоб наївні в ньому розчарувалися. Бо головні герої війни вже визначені. Це Зеленський, Єрмак і Арестович.
Отакі справи, малята.
Методичка роботи з наївними зєфанами вчора написана.
https://gazeta.ua/blog/57551/zyavilasya-metodichka-majbutnogo-peremirya-z-rf
1. Стамбульский движ, который не стоит и туалетной бумаги.
2. Обстрел одесского порта
3. Заявление России, что украинские порты опасны
4. Снятое с России эмбарго на вывоз их зерна и удобрений
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Кацапам і було дозволено торгувати добривами а також зерном, більше того: кацапи неодноразово вже робили вкиди про "санкції проти Росії спричинили продовольчу кризу" і їх неодноразово вже тикали пикою у те, що саме санкцій на торгівлю добривами і зерном ніхто не вводив і проблема у блокуванні рашистами портів.
Якщо такі "компроміси" вважати "перемогою", коли ми сприяємо зростанню економіки рашки, тоді як має виглядати наша перемога у війні.
В Україні рашка не є визнана країною терористом, тому вимагати це зробити від США якось звучить не дуже...
Згадай меркель
Stormer HVM - это самоходная зенитная британского производства. Первые комплексы поступили на вооружение в конце 90-х годов прошлого века.
Stormer HVM может обнаруживать самолеты и вертолеты на расстоянии 18 км и 8 км соответственно. Запуск ракеты выполняется менее чем через 5 секунд после захвата цели. Скорость ракеты Starstreak составляет 1 км/с.
Верховний Юрист з Кривого Рогу схоже не аналізував цей договір, бо відразу б враховуючи "колосальний досвід" в КВН помітив би це, тому винен тільки Кубраков.
І шо? А після обрання випливла свістопляска Єрмак,Руді, плівки. Дійшло до імпічменту. А після цього вже Зеля 20 травня 20 оголосив, що Байдену покажуть. І знову Руді,Єрмак,Деркач. навіть фоткатись прибіг Сашко. А після початку війни, ще в березні стало відомо,що Деркач не агент, а резидент ГРУ, а не ФСБ. і тривалий час створював і керував підрозділами ГРУ в України. І до цього часу не затриманий. Він друг Ермака чи що ?
У вас країна-терорист, постійний член вашої контори, захопила в Україні атомну станцію (!) та веде звідти обстріл території Нікополя реактивними снарядами, а вам більше нічим зайнятися, як інтрижки плести? Де, б-дь, спецвійська під егідою ООН, щоб вибити терористів? Де хоч одна заява від вас? Війна йде вже 8 років! Тупоголові дебіли!
Ой, заспокоїв. Яка заява? https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2022-07-23/statement-attributable-the-spokesperson-for-the-secretary-general-ukraine%C2%A0 Оця ? Де жодного слова, що це кацапи поцілили у порт? Де жодного засудження саме кацапів, а не сферичого коня у вакуумі? Де те лайно в один ряд Україну і рашку ставить, мовляв, ану імплементуйте усі? Та шоб та уміратварітєльная гутерешня жаба луснула і ті мільйони голодуючих його з'їли. Бодай якась користь
Моє віншування автору!
Не гірше, ніж славетне: "А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать"