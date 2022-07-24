Росія підтвердила удар по порту в Одесі наступного дня після "зернової угоди"
У МЗС РФ офіційно визнали, що саме Росія вчора завдала ракетного удару по порту Одеси.
Про це написала у телеграм-каналі спікерка МЗС РФ Марія Захарова, інформує Цензор.НЕТ.
"Володимир Зеленський назвав обстріл порту Одеси "вопиющим российским варварством". "Якщо хтось ще міг сказати, що потрібен якийсь діалог із Росією, подивіться, що відбувається. Ракети "Калібр" знищили саму можливість подібних заяв", - цитує вона Зеленського.
Далі спікерка МЗС РФ підтверджує, що Росія таки завдавала удару по порту Одеси.
"Ракети "Калібр" знищили об'єкт військової інфраструктури одеського порту, високоточним ударом відправивши український військовий катер за улюбленою київським режимом адресою", - стверджує вона.
Зауважимо, що вчора Міноборони Туреччини заявляло, що РФ нібито стверджувала, що не має жодного відношення до обстрілу одеського порту.
Раніше повідомлялось, що в Одесі 23 липня пролунала серія вибухів під час оголошеної повітряної тривоги.
В ОК "Південь" заявили, що росіяни поцілили в торговий порт ракетами "Калібр".
Будь ласка, зачекайте...
Никаких катеров нет, только чуть правее зерновой терминал.
https://twitter.com/Reevellp/status/1550817931059232769?s=20&t=6t4cihxtXm2SE4RCpRaABA
По словам главы комиссии по сельскому хозяйству турецкого парламента Юнуса Кылыча, подписавшие 22 июля в Стамбуле соглашения по экспорту сельхозпродукции "оба министра [от РФ и Украины] устно пообещали, что Турция получит преимущества в вопросах цен на зерно и его приобретения". "Благодаря этому мы также сможем покупать зерно для его последующего экспорта", - сказал депутат в интервью газете.
Так що зерно буде там де нужно. Московити обсеруться бомбити турків.
Навіщо йому брехати?
Потрібно брати 100% передоплату за зерно.
А що далі - проблема покупця.
Зєля жопу рве за експорт зерна :" Афріка голодує!!!"
А Порошенко "заробляє на війні"?
Трохи в ****?
ну , а зебіли все спишуть на війну, як перед тим на коронавірус!
і тут в цей інтернат проникає справжній маньяк, починає гвалтувати і вбивати цих хворих на їх же очах, а вони всі гупають ніжкою і так "фіі", "фііі", "фіііі".
Вот результат действий этой СУКИ - санкции сняты, а наше зерно в жопе.
Ну не позбавила народ України від зрадників жодна перегодована благами спецпризначена падла. Ну хоч агентів кремля би позливали .... черв'яки.
Інший розклад коли гопнік отримує ніж під ребро, бо то не слабка жертва виявилася...
Де визнання рф державою спонсором тероризму!!!???
До речі, хунта під час війни це не найгірша модель керування державою, і щоб з сізо сбу волали гучні крики з зізнаннями кремлівських агентів...
Росія отримає запчастини до літаків, ліки, добрива та право продавати зерно, втч і крадене у нас(
А чи зможемо ми продавати зерно? Обстріл Одеси показав(((
Дякую вождям за мудрість.
А ні, то - ні(
рашка: бомбить порт
Україна: рашка бомбила порт
рашка: це не ми
Туреччина: рашка сказала, це не вони
Україна: це рашка бомбила порт
рашка: це ми бомбили порт
Туреччина: 🤡
Учитесь, как надо!
Русня договаривается с нашим ушлёпком.
Русня нагибает Европу.
Русня подписывает зерновое соглашение.
С русни снимают часть санкций.
Русня нарушает соглашение.
Отмененные санкции остаются отмененными.