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Зеленський (22448) обстріл (27098) Одеса (5322) ракети (3928) Захарова (348)

Росія підтвердила удар по порту в Одесі наступного дня після "зернової угоди"

У МЗС РФ офіційно визнали, що саме Росія вчора завдала ракетного удару по порту Одеси.

Про це написала у телеграм-каналі спікерка МЗС РФ Марія Захарова, інформує Цензор.НЕТ.

"Володимир Зеленський назвав обстріл порту Одеси "вопиющим российским варварством". "Якщо хтось ще міг сказати, що потрібен якийсь діалог із Росією, подивіться, що відбувається. Ракети "Калібр" знищили саму можливість подібних заяв", - цитує вона Зеленського.

Далі спікерка МЗС РФ підтверджує, що Росія таки завдавала удару по порту Одеси.

"Ракети "Калібр" знищили об'єкт військової інфраструктури одеського порту, високоточним ударом відправивши український військовий катер за улюбленою київським режимом адресою", - стверджує вона. 

Зауважимо, що вчора Міноборони Туреччини заявляло, що РФ нібито стверджувала, що не має жодного відношення до обстрілу одеського порту.

Раніше повідомлялось, що в Одесі 23 липня пролунала серія вибухів під час оголошеної повітряної тривоги.

В ОК "Південь" заявили, що росіяни поцілили в торговий порт ракетами "Калібр".

Читайте також: Глава МЗС Франції Колонна закликала Росію поважати підписану з ООН угоду щодо зерна: "Ракетні обстріли порту Одеси викликають серйозне занепокоєння"

Росія підтвердила удар по порту в Одесі наступного дня після зернової угоди 01

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Топ коментарі
+55
просто реву та стугна як Дніпр широкий

The New York Times з посиланням на високопоставленого чиновника ООН.

За його словами, Росія можливо технічно і не порушила домовленості, завдавши ракетного удару по порту Одеси, оскільки вона не зобов'язувалася утриматись від ударів по тих частинах українських портів, які напряму не задіюються для експорту зерна, і якщо десь поблизу була військова ціль, Росія можливо скористалась цією лазівкою у документі

оонівські євнухи без яєць і самоповаги
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24.07.2022 11:09
+50
Вони ще дійсно спалять наші кораблі із зерном.
Кацапам вірити не можна.
Вони не зроблять нічого невигідного для себе. А обдурити наших клованів їм що лавровау вівса дати.
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24.07.2022 11:08
+31
Стадия "Этанимы" пройдена, теперь была стадия "Этамы, но нипазирну".
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24.07.2022 11:09
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Вот видео прилета.
Никаких катеров нет, только чуть правее зерновой терминал.
https://twitter.com/Reevellp/status/1550817931059232769?s=20&t=6t4cihxtXm2SE4RCpRaABA
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24.07.2022 11:56 Відповісти
Турция на основе договоренностей, достигнутых с Россией и Украиной, сможет приобретать зерно, которое будет перевозиться морем, по ценам ниже мировых. Таким образом, она сможет удовлетворять свои потребности в зерновых на более выгодных условиях, чем другие страны, сообщает в воскресенье газета Sabah.

По словам главы комиссии по сельскому хозяйству турецкого парламента Юнуса Кылыча, подписавшие 22 июля в Стамбуле соглашения по экспорту сельхозпродукции "оба министра [от РФ и Украины] устно пообещали, что Турция получит преимущества в вопросах цен на зерно и его приобретения". "Благодаря этому мы также сможем покупать зерно для его последующего экспорта", - сказал депутат в интервью газете.
Так що зерно буде там де нужно. Московити обсеруться бомбити турків.
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24.07.2022 11:58 Відповісти
Як який би там не був міністр взагалі може гарантувати якісь там знижки чи ще щось. Це повна маячня бо те зерно не з державного фонду, а має своїх власників які торгують ним по вигідним для них цінам.
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24.07.2022 12:06 Відповісти
Мені вірити тобі чи голові комісії парламенту Турції?
Навіщо йому брехати?
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24.07.2022 12:33 Відповісти
"Устно пообещали" звучит, как маячня голимая)
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24.07.2022 13:09 Відповісти
у власників запас ціни для скидки. братимуть за півціни, продаватимуть турції на двадцять відсотків дорожче, а вже турція заробить інше. Зароблять всі окрім виробника. Але виробнику діватися нема куди - буде продавати по чому скажуть. аби не нижче собівартості.
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24.07.2022 16:51 Відповісти
Да пох "якась там Одеса"... Головне що негри не голодали й Ірмак міг перед керівництвом відзвітувати
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24.07.2022 12:00 Відповісти
Зате як сміливо всі заявляють "рішуче занепокоєння". Серце радує.
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24.07.2022 12:02 Відповісти
Вонюча кацапня добу верещала, що це не вони обстріляли одеський порт, а після того як їх спіймали на брехні, заявили про знищений "високоточною ракетою" військовий об'єкт. Не бреше тільки дохлий кацап.
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24.07.2022 12:15 Відповісти
Ну, шо, гордые турки, подмахнули крысе? Обтекайте, янычары!
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24.07.2022 12:30 Відповісти
яничари без яйок
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24.07.2022 13:17 Відповісти
мстишся за прадідів чи совок не вивітрив?
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24.07.2022 14:50 Відповісти
та дуже й не помстишся - дівчат українських стільки туди вивезли, що чи не у кожного там є родичі у дванадцятому коліні.
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24.07.2022 16:53 Відповісти
Я не впевнений, що в цьому є проблема.
Потрібно брати 100% передоплату за зерно.
А що далі - проблема покупця.
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24.07.2022 12:33 Відповісти
Передоплату за зерно беруть 50% перед посівною, 30% під час посівної.
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24.07.2022 13:02 Відповісти
Эрдогану нужно это дополнительно сообщить и подписать и поставить печать, что бы не забывал что рефия напала на Украину.
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24.07.2022 12:41 Відповісти
У МЗС РФ офіційно визнали, що саме Росія вчора завдала ракетного удару по порту Одеси. Джерело:
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24.07.2022 12:45 Відповісти
Хозяїн підворотні, пропахшої запахом оленячої сечі, показав, Муму шойгу ніхто, не кличете мене. начувайтесь. Понуждение к миру, понимашш. Телеорки в черговий раз побачили, хто единий в підворотні хазяїн.
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24.07.2022 13:02 Відповісти
І що це змінює?відкриють чергове провадження продажні курви?
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24.07.2022 13:05 Відповісти
Зерно це належить не державі а "баригам" які його скупили в фермерів або олігархічних агрохолдингів. Негри не інтересують мене бо гинуть українці в цій війні яку ведкть рашофашисти. То це не наша головна біль і ми можемо створити переробні заводи і фабрики для виготовлення з цього зерна продуктів та муку. А це сотні тисяч робочих місьць для українців. Польша має міліони фермерських господарств які працюють для поляків в першу чергу а не Африки....
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24.07.2022 13:12 Відповісти
А українці цікавлять? Тих 5-6 мільярдів Україні зовсім не потрібні? Гроші державі з неба падають, пенсіонерів і бюджетників, яким треба платити, у нас нема?
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24.07.2022 22:54 Відповісти
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24.07.2022 13:14 Відповісти
Міліони українців зараз живуть за кордоном і чого і в що їм повертатись в Україну? В корупцію та де не працює закон. Безробіття та руїна де жирує влада ....
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24.07.2022 13:15 Відповісти
руїна у спермі твого батька, що не аЛекс- то гівно.
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24.07.2022 14:48 Відповісти
А що не так написано? В чомусь є брехня?
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24.07.2022 21:14 Відповісти
зелень все просрала, а тепер ще й абіжаюцца! страна мєчти , млять!
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24.07.2022 21:17 Відповісти
Подмахивание параше превратило турцию и ООН в дебилов клоунов
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24.07.2022 13:55 Відповісти
а наших ідіотів в кого "превратило"???
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24.07.2022 21:15 Відповісти
Поки ми не почнем бомбили міста кацапів нічого не зміниться, дякуємо зелі і пороху за комплекс грім якого нема
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24.07.2022 14:07 Відповісти
А ви знаєте, що "люди їсти хочуть, яка АРМІЯ, МОВА, ВІРА"? Найманих працівників офіційно оформлювати це теж зрада. Народ не хотів "Гром", народ хотів цирк.
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24.07.2022 22:59 Відповісти
Буханка хліба вже ЗА 25грн. Соціальний хліб...
Зєля жопу рве за експорт зерна :" Афріка голодує!!!"
А Порошенко "заробляє на війні"?
Трохи в ****?
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24.07.2022 14:07 Відповісти
буханка? А долар не підскочив, а паливо не подорожчало вдвічі?
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24.07.2022 16:58 Відповісти
буханка і до 24 лютого була 18-20 грн! при Порошенку 10 - 11! бензин по 23-25, при лідору - 36-39! про гречку промовчимо....
ну , а зебіли все спишуть на війну, як перед тим на коронавірус!
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24.07.2022 21:19 Відповісти
От забули їм в очі подивитись! А так хотіли.
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24.07.2022 14:17 Відповісти
Ежики мучались матюкались но упорно продолжали кушать кактус(подписывать договоры с Рашкой а еще пытаться заглянуть в глаза путину)))). Парашка всю свою историю нарушала ВСЕ международные договоры-менталитет у нее такой азиатский
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24.07.2022 14:41 Відповісти
Тут згоден, парашія це азіатська підлість та водка, а реакція світу це, як коли в інтернаті для дорослих психічно хворих жінок весь час їх навчали реагувати не будь яку небезпеку: "гупнути ніжною і проспівати "фі",
і тут в цей інтернат проникає справжній маньяк, починає гвалтувати і вбивати цих хворих на їх же очах, а вони всі гупають ніжкою і так "фіі", "фііі", "фіііі".
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25.07.2022 09:28 Відповісти
Адміни, нахіба ********* ерефійську по іншому пишете?
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24.07.2022 14:46 Відповісти
******* ВОНЮЧИЙ ФСБешный ДЕРМАК добился снятия САНКЦИЙ с **********, якобы в обмен на продажу нашего зерна.

Вот результат действий этой СУКИ - санкции сняты, а наше зерно в жопе.
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24.07.2022 15:06 Відповісти
Мабуть вся охорона ОП це як "заградотряд" фсб. Ще з 2000 були великі скандали: і плівки, і отруєння, а ****** схоже ніхто не міняв (разом з їхніми генералами).
Ну не позбавила народ України від зрадників жодна перегодована благами спецпризначена падла. Ну хоч агентів кремля би позливали .... черв'яки.
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25.07.2022 09:44 Відповісти
А чего бы рашке не пострелять по нашим портам?А то что?Легитимность этого договора равна нулю.Будапештский меморандум подписали главы государства и им подверглись,потому что он не стал договором и не ратифицирован никем. А здесь друзья завхоза,русский оленевод и ооновский левак подписали бумажку без рарламентов и президентов.Россия сразу чётко обозначила цену этой бумажки.Зеля молча проглотил.Пора задуматься!
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24.07.2022 15:18 Відповісти
Что, после такого гнусного и подлого нарушения договора, будут торговать зерном как ни в чем не бывало?
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24.07.2022 15:26 Відповісти
Будуть, обв'язково будуть! І кров в Україні буде литися рікою. І ЗЄрмаки добудують тоталітарний режим в Україні! Все це буде, на жаль. А ми попишемо свої пости під статейками, один гостріший за другий, і що .... ?
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24.07.2022 18:16 Відповісти
Гопніки завжди доводять конфлікт до шаблонної для себе ситуації, провокуючі слабшу жертву на удар у відповідь, після якого гопнік б'є свою жертву і грабує її знявши з себе моральний тягар.
Інший розклад коли гопнік отримує ніж під ребро, бо то не слабка жертва виявилася...
Де визнання рф державою спонсором тероризму!!!???
До речі, хунта під час війни це не найгірша модель керування державою, і щоб з сізо сбу волали гучні крики з зізнаннями кремлівських агентів...
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25.07.2022 09:55 Відповісти
‼️ Ну що, Україна досягла успіху в знятті санкцій з рашистів! Вітаю Банкову з успіхом!
Росія отримає запчастини до літаків, ліки, добрива та право продавати зерно, втч і крадене у нас(
А чи зможемо ми продавати зерно? Обстріл Одеси показав(((
Дякую вождям за мудрість.

А ні, то - ні(
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24.07.2022 19:34 Відповісти
Туреччина: носиться з угодою, як дурень з писаною торбою

рашка: бомбить порт

Україна: рашка бомбила порт

рашка: це не ми

Туреччина: рашка сказала, це не вони

Україна: це рашка бомбила порт

рашка: це ми бомбили порт

Туреччина: 🤡
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24.07.2022 19:35 Відповісти
Брат Марии Ремарк @WALDO_WASSERMAN

Учитесь, как надо!
Русня договаривается с нашим ушлёпком.
Русня нагибает Европу.
Русня подписывает зерновое соглашение.
С русни снимают часть санкций.
Русня нарушает соглашение.
Отмененные санкции остаются отмененными.
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24.07.2022 21:25 Відповісти
Це ганьба для буратіни. Якщо він нарцисс - до нього не дійде: хто, як, і навіщо піклувався про нього.
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25.07.2022 10:02 Відповісти
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25.07.2022 01:24 Відповісти
Якнайшвидше б демілітаризували нашу украшку
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25.07.2022 03:50 Відповісти
ти хіба не бачиш, що поїзд їде зовсім в іншому напрямку?Мілітарізація з кожнем днем тільки наростає, а от русьня навпаке, свій війський потенціал спалює і стирає в "0", так що , пересідай на інший поїзд, цей іже не вернеться назад ніколи
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25.07.2022 04:55 Відповісти
Жопу методичкой вытри и съеш. Если б сразу голову отрывали ватным и быдлороссам глядишь и не сунулась бы русня на захват территорий.
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25.07.2022 10:09 Відповісти
я би назвав вопіющим варварством вибрати клоуна -дебіла головнокомандувачем під час війни.
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25.07.2022 08:28 Відповісти
Це ганьба для буратіни. Якщо він нарцисс - до нього не дійде: хто, як, і навіщо піклувався про нього.
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25.07.2022 10:04 Відповісти
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