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Великобритания (4715) разведка (4119) Черноморский флот РФ (1554)

Россия не может устранить угрозу Черноморскому флоту, - британская разведка

москва,крейсер

РФ пытается уничтожить противокорабельный потенциал Украины, но эти попытки остаются безуспешными. Черноморский флот РФ находится под неизменной опасностью.

К такому выводу пришла разведка Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, после обстрела порта Одессы Минобороны РФ заявило, что ударило по украинскому военному кораблю и комплексу противокорабельных ракет. Однако нет никаких указаний на то, что такие цели были в месте попадания ракет.

"Россия почти наверняка воспринимает противокорабельные ракеты как ключевую угрозу, ограничивающую эффективность их Черноморского флота. Это значительно подорвало общий план вторжения, поскольку Россия не может реально попытаться морским десантом захватить Одессу", - говорится в сообщении.

В британской разведке считают, что Россия будет и дальше уделять первоочередное внимание усилиям по ослаблению и уничтожению противокорабельного потенциала Украины. "Однако российские процессы нацеливания регулярно подрываются устаревшей разведывательной информацией, плохим планированием и подходом к операциям сверху вниз", - уверены в разведке.

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Топ комментарии
+16
Возможно вам будет интересно, этот ствол от российской БМП был снят украинцами.
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26.07.2022 08:50
+13
Враховує поправку на вітер. Аналоговнет.
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26.07.2022 08:53
+10
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26.07.2022 08:48
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26.07.2022 08:48 Ответить
Яруга українська назва. І це вкрали.
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26.07.2022 08:51 Ответить
а як вам подобається населений пункт Барвінок - Білгородська обл

просто там скрізь українці жили, а тепер вони стали кацапами
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26.07.2022 08:58 Ответить
Я Вас ще більше здивую : народна "расєйська" назва "барвінку" - "могильная трава" "могильница"
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26.07.2022 09:03 Ответить
У німецькій мові ця рослина зветься бервінкель - «ведмежий куток». Німецька назва, своєю чергою, походить з латинської мови. Латинська назва vinca - від pervinca, пов'язаного з дієсловом pervincire, vincire, що значить «оплітати», «обвивати», «обв'язувати». Є також версія, що в українську мову слово «барвінок» прийшло через посередництво польської (первінка - барвінок - барвінок). https://day.kyiv.ua/uk/article/naprykinci-dnya/vyetsya-barvinok-hreshchatyy https://day.kyiv.ua/uk/article/naprykinci-dnya/vyetsya-barvinok-hreshchatyy

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26.07.2022 14:07 Ответить
Ще при союзі, були українські селища у прикордонних районах Білгородщини, де розмовляли українською. Так само були поодинокі кацапські села на Харківщині. Українці так і називали: наші села і кацапські. Однак за останні 30 років українськість повністю винищена в парашиї.
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26.07.2022 09:31 Ответить
Так і Білгородщина колись була Україною. Подивіться світлини сторічної давнини.
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26.07.2022 09:32 Ответить
неправда що одного контузило
вони рождаються контуженими
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26.07.2022 08:58 Ответить
Кацапи свої будинки підривали з сотнями людей - щоб ***** до влади привести - а тут якісь три "погранічніки"
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26.07.2022 09:05 Ответить
Усі кацапські свинячі корита які вони клічут флотам-обов'язково будуть знищенні...
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26.07.2022 08:48 Ответить
Чи Флот, Чи не Флот. ХЗ.
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26.07.2022 08:49 Ответить
Возможно вам будет интересно, этот ствол от российской БМП был снят украинцами.
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26.07.2022 08:50 Ответить
Враховує поправку на вітер. Аналоговнет.
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26.07.2022 08:53 Ответить
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26.07.2022 09:03 Ответить
для стрєльби налєво за угол...
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26.07.2022 14:01 Ответить
Это задачка по геометрии? Надо определить толщину в вопросительных знаках?
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26.07.2022 08:55 Ответить
9,5 должно быть, не?
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26.07.2022 09:44 Ответить
Додати більше до меншого й поділити на два
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26.07.2022 09:56 Ответить
Внаслідок несимметрії йде деформація меншого й розривається ствол.
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26.07.2022 09:58 Ответить
Вперше бачу кацапську зброю якій дійсно - аналогов нєт . .
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26.07.2022 09:05 Ответить
Кацап все перетворе на гімно
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26.07.2022 10:01 Ответить
Та шо вы все понимаете... В такий кшталт в нарабсее шифруется эксцентричность... ЗЫ... Я поддерживаю свободу волеизъявлений народов страны-поработительни цы. ДА ЗДРАВСТВУЕТ БУРЯТСКИЙ ХУРАЛ !!!
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26.07.2022 09:18 Ответить
Порушення технології при сведлінні,продавлюванні:- люнети,шарові підшиники проти хлюпання інструменту
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26.07.2022 09:55 Ответить
Вот для чего рашисты еще задолго до Майдана заказали у Франции два вертолетоносца Мистраль. рашисты давно планировали десантные операции в Украину с использованием роя вертолетов.
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26.07.2022 08:56 Ответить
Міноборони РФ заявило, що вдарило по українському військовому кораблю і комплексу протикорабельних ракет.)) Джерело:

Протикорабельні комплекси , В ПОРТУ . !?? . Кацапня , ви шо там курите . ?? Який дурень їх там буде тримати . ?? Хоч би головою подумали ..
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26.07.2022 08:58 Ответить
В голову вони їдять щі або тюрю.
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26.07.2022 09:13 Ответить
То, певно, після такої - https://alcofan.com/kak-prigotovit-tyuryu-na-vodke.html
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26.07.2022 09:21 Ответить
...
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26.07.2022 09:50 Ответить
Бо вона і є загроза...
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26.07.2022 08:58 Ответить
Лучшее и честное обращение к русским ублюдкам: https://t.me/Sharpreview/15872 Мы презираем вас, россияне - это главное из того, что вы должны знать.
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26.07.2022 09:20 Ответить
Може. Якщо зроблять жест доброй волі і втоплять всі свої кораблі самі - тоді безпека 100%, жоден гарпун не влучить.
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26.07.2022 09:38 Ответить
Не можуть і не зможуть. Воєнний потенціал України буде зростати з кожним тижнем.
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29.07.2022 15:01 Ответить
 
 