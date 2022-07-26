Россия не может устранить угрозу Черноморскому флоту, - британская разведка

РФ пытается уничтожить противокорабельный потенциал Украины, но эти попытки остаются безуспешными. Черноморский флот РФ находится под неизменной опасностью.

К такому выводу пришла разведка Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, после обстрела порта Одессы Минобороны РФ заявило, что ударило по украинскому военному кораблю и комплексу противокорабельных ракет. Однако нет никаких указаний на то, что такие цели были в месте попадания ракет.

"Россия почти наверняка воспринимает противокорабельные ракеты как ключевую угрозу, ограничивающую эффективность их Черноморского флота. Это значительно подорвало общий план вторжения, поскольку Россия не может реально попытаться морским десантом захватить Одессу", - говорится в сообщении.

В британской разведке считают, что Россия будет и дальше уделять первоочередное внимание усилиям по ослаблению и уничтожению противокорабельного потенциала Украины. "Однако российские процессы нацеливания регулярно подрываются устаревшей разведывательной информацией, плохим планированием и подходом к операциям сверху вниз", - уверены в разведке.

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