50 536 30
Украинские воины подбили российский катер П-275 типа "Раптор", - Братчук
В течение суток украинские защитники нанесли урон врагу и повредили один из катеров российских военных.
Об этом рассказал спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, точным выстрелом из Bayraktar TB2 поврежден вражеский катер П-275 типа "Раптор". Россияне загрузили его на буксир и повезли в подконтрольный России порт для ремонта.
"Пробоина под брезентом, но, судя по общему виду катера, ремонтировать им придется очень долго", - подчеркнул Братчук.
Топ комментарии
+20 Гундяй Крестовоздвиженский
показать весь комментарий25.07.2022 12:15
+18 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий25.07.2022 12:42
+15 Валентина Саюн #523841
показать весь комментарий25.07.2022 12:04
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не успели, как говорят, «высохнуть чернила» на «Соглашении о зерновом коридоре», заключенного в Стамбуле 22 июля 2022 года между Украиной, Турцией, ООН и московией, в котором Владимир Люциферович разрешил иностранным балкерам под либерийским флагом вывезти в голодающую Африку через территориальные воды Болгарии и Румынии, скопившуюся в Одесском порту из-за блокады Северного Причерноморья военными моряками «святой Руси», пшеницу нового урожая, как в Одессе раздались сильнейшие взрывы.
Это кремлевский подписант Соглашения атаковал одесский пшеничный терминал семью крылатыми ракетами «Калибр», общий вес взрывчатого вещества которых, составляет приблизительно четыре тонны двести килограммов. В результате вражеского обстрела православными руссофашистами повреждено здание Одесской картинной галереи (дворец Потоцкого). В порту возник сильный пожар. Небо над Южной Жемчужиной заволокло черным дымом.
«Бисмарк переворачивается в гробу, потому что говорил, что договоры с россией не стоят бумаги, на которой написаны. Не доверять путину, не бояться путина, бороться с путиным. Вот кратко и все, что можно сказать об обстреле рашистами порта в Одессе на следующий день после того, как кремль гарантировал всему миру беспрепятственный вывоз украинского зерна», - сказал седьмой Президент Украины пан Петро Порошенко.
А бомбочку треба чуть потужнішу...
адже Мрії збуваються))))
Thank You Turkey!!!
тут моя стихия )))
Треба на кацапов натравити інститути захисту тварин