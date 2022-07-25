Украинские воины подбили российский катер П-275 типа "Раптор", - Братчук

В течение суток украинские защитники нанесли урон врагу и повредили один из катеров российских военных.

Об этом рассказал спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны - около 39,7 тыс. человек, 222 самолета, 188 вертолетов, 1730 танков и 3950 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

По его словам, точным выстрелом из Bayraktar TB2 поврежден вражеский катер П-275 типа "Раптор". Россияне загрузили его на буксир и повезли в подконтрольный России порт для ремонта.

"Пробоина под брезентом, но, судя по общему виду катера, ремонтировать им придется очень долго", - подчеркнул Братчук.

Смотрите также: ВСУ ликвидировали около 100 оккупантов, обстреляв гостиницу в городе Хрустальный (бывший Красный Луч), - СтратКом. ФОТО