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Велика Британія (5331) розвідка (3804) Чорноморський флот рф (618)

Росія не може усунути загрозу Чорноморському флоту, - британська розвідка

москва,крейсер

РФ намагається знищити протикорабельний потенціал України, але ці спроби залишаються безуспішними. Чорноморський флот РФ перебуває під постійною загрозою.

Такого висновку дійшла розвідка Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, після обстрілу порту Одеси Міноборони РФ заявило, що вдарило по українському військовому кораблю і комплексу протикорабельних ракет. Однак ніяких вказівок на те, що такі цілі були в місці влучання ракет.

"Росія майже напевно сприймає протикорабельні ракети як ключову загрозу, що обмежує ефективність їхнього Чорноморського флоту. Це значно підірвало загальний план вторгнення, оскільки Росія не може реально спробувати морським десантом захопити Одесу", - йдеться в повідомленні.

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У британській розвідці вважають, що Росія буде і надалі приділяти першочергову увагу зусиллям з ослаблення і знищення протикорабельного потенціалу України. "Однак російські процеси націлювання, регулярно підриваються застарілою розвідувальною інформацією, поганим плануванням і підходом до операцій зверху вниз", - впевнені у розвідці.

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Топ коментарі
+16
Возможно вам будет интересно, этот ствол от российской БМП был снят украинцами.
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26.07.2022 08:50
+13
Враховує поправку на вітер. Аналоговнет.
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26.07.2022 08:53
+10
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26.07.2022 08:48
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26.07.2022 08:48 Відповісти
Яруга українська назва. І це вкрали.
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26.07.2022 08:51 Відповісти
а як вам подобається населений пункт Барвінок - Білгородська обл

просто там скрізь українці жили, а тепер вони стали кацапами
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26.07.2022 08:58 Відповісти
Я Вас ще більше здивую : народна "расєйська" назва "барвінку" - "могильная трава" "могильница"
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26.07.2022 09:03 Відповісти
У німецькій мові ця рослина зветься бервінкель - «ведмежий куток». Німецька назва, своєю чергою, походить з латинської мови. Латинська назва vinca - від pervinca, пов'язаного з дієсловом pervincire, vincire, що значить «оплітати», «обвивати», «обв'язувати». Є також версія, що в українську мову слово «барвінок» прийшло через посередництво польської (первінка - барвінок - барвінок). https://day.kyiv.ua/uk/article/naprykinci-dnya/vyetsya-barvinok-hreshchatyy https://day.kyiv.ua/uk/article/naprykinci-dnya/vyetsya-barvinok-hreshchatyy

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26.07.2022 14:07 Відповісти
Ще при союзі, були українські селища у прикордонних районах Білгородщини, де розмовляли українською. Так само були поодинокі кацапські села на Харківщині. Українці так і називали: наші села і кацапські. Однак за останні 30 років українськість повністю винищена в парашиї.
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26.07.2022 09:31 Відповісти
Так і Білгородщина колись була Україною. Подивіться світлини сторічної давнини.
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26.07.2022 09:32 Відповісти
неправда що одного контузило
вони рождаються контуженими
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26.07.2022 08:58 Відповісти
Кацапи свої будинки підривали з сотнями людей - щоб ***** до влади привести - а тут якісь три "погранічніки"
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26.07.2022 09:05 Відповісти
Усі кацапські свинячі корита які вони клічут флотам-обов'язково будуть знищенні...
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26.07.2022 08:48 Відповісти
Чи Флот, Чи не Флот. ХЗ.
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26.07.2022 08:49 Відповісти
Возможно вам будет интересно, этот ствол от российской БМП был снят украинцами.
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26.07.2022 08:50 Відповісти
Враховує поправку на вітер. Аналоговнет.
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26.07.2022 08:53 Відповісти
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26.07.2022 09:03 Відповісти
для стрєльби налєво за угол...
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26.07.2022 14:01 Відповісти
Это задачка по геометрии? Надо определить толщину в вопросительных знаках?
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26.07.2022 08:55 Відповісти
9,5 должно быть, не?
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26.07.2022 09:44 Відповісти
Додати більше до меншого й поділити на два
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26.07.2022 09:56 Відповісти
Внаслідок несимметрії йде деформація меншого й розривається ствол.
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26.07.2022 09:58 Відповісти
Вперше бачу кацапську зброю якій дійсно - аналогов нєт . .
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26.07.2022 09:05 Відповісти
Кацап все перетворе на гімно
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26.07.2022 10:01 Відповісти
Та шо вы все понимаете... В такий кшталт в нарабсее шифруется эксцентричность... ЗЫ... Я поддерживаю свободу волеизъявлений народов страны-поработительни цы. ДА ЗДРАВСТВУЕТ БУРЯТСКИЙ ХУРАЛ !!!
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26.07.2022 09:18 Відповісти
Порушення технології при сведлінні,продавлюванні:- люнети,шарові підшиники проти хлюпання інструменту
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26.07.2022 09:55 Відповісти
Вот для чего рашисты еще задолго до Майдана заказали у Франции два вертолетоносца Мистраль. рашисты давно планировали десантные операции в Украину с использованием роя вертолетов.
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26.07.2022 08:56 Відповісти
Міноборони РФ заявило, що вдарило по українському військовому кораблю і комплексу протикорабельних ракет.)) Джерело:

Протикорабельні комплекси , В ПОРТУ . !?? . Кацапня , ви шо там курите . ?? Який дурень їх там буде тримати . ?? Хоч би головою подумали ..
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26.07.2022 08:58 Відповісти
В голову вони їдять щі або тюрю.
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26.07.2022 09:13 Відповісти
То, певно, після такої - https://alcofan.com/kak-prigotovit-tyuryu-na-vodke.html
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26.07.2022 09:21 Відповісти
...
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26.07.2022 09:50 Відповісти
Бо вона і є загроза...
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26.07.2022 08:58 Відповісти
Лучшее и честное обращение к русским ублюдкам: https://t.me/Sharpreview/15872 Мы презираем вас, россияне - это главное из того, что вы должны знать.
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26.07.2022 09:20 Відповісти
Може. Якщо зроблять жест доброй волі і втоплять всі свої кораблі самі - тоді безпека 100%, жоден гарпун не влучить.
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26.07.2022 09:38 Відповісти
Не можуть і не зможуть. Воєнний потенціал України буде зростати з кожним тижнем.
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29.07.2022 15:01 Відповісти
 
 