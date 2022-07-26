Росія не може усунути загрозу Чорноморському флоту, - британська розвідка
РФ намагається знищити протикорабельний потенціал України, але ці спроби залишаються безуспішними. Чорноморський флот РФ перебуває під постійною загрозою.
Такого висновку дійшла розвідка Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, після обстрілу порту Одеси Міноборони РФ заявило, що вдарило по українському військовому кораблю і комплексу протикорабельних ракет. Однак ніяких вказівок на те, що такі цілі були в місці влучання ракет.
"Росія майже напевно сприймає протикорабельні ракети як ключову загрозу, що обмежує ефективність їхнього Чорноморського флоту. Це значно підірвало загальний план вторгнення, оскільки Росія не може реально спробувати морським десантом захопити Одесу", - йдеться в повідомленні.
У британській розвідці вважають, що Росія буде і надалі приділяти першочергову увагу зусиллям з ослаблення і знищення протикорабельного потенціалу України. "Однак російські процеси націлювання, регулярно підриваються застарілою розвідувальною інформацією, поганим плануванням і підходом до операцій зверху вниз", - впевнені у розвідці.
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просто там скрізь українці жили, а тепер вони стали кацапами
вони рождаються контуженими
Протикорабельні комплекси , В ПОРТУ . !?? . Кацапня , ви шо там курите . ?? Який дурень їх там буде тримати . ?? Хоч би головою подумали ..