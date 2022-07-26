Путин сделал Россию изгоем, - Госдеп США
Россия получала выгоду от миропорядка, основанного на правилах, но диктатор Владимир Путин сделал РФ изгоем.
Об этом заявил на брифинге спикер Госдепа США Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
Его попросили прокомментировать недавние слова Путина, который заявил, что текущий мировой порядок якобы рухнул – и мир готов к новому порядку.
Прайс ответил, что выстроенная после второй мировой войны система 80 лет обеспечивала "беспрецедентные уровни стабильности, безопасности, процветания и распространения демократии". Это принесло пользу, в том числе странам, которые хотят бросить вызов этой системе, отметил спикер Госдепа.
По его словам, основанный на правилах порядок позволил России и некоторым ее партнерам почувствовать рост, войти в международную систему и наслаждаться плодами экономической и политической интеграции.
"Все это было до тех пор, пока Путин не решил положить этому конец и отменить 30 лет экономической интеграции, сделать Россию изгоем в мировом сообществе стран", – отметил Прайс.
Российские дипломаты с такой оценкой деятельности Путина не согласились. Как сообщает ТАСС, в посольстве РФ в США заявили, что утверждения Госдепа не выдерживают критики и вызваны "воспаленным воображением американских деятелей".
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А то дуже зручно: ета всє пуцін, ми нє вінавати, што ми маглі сделаць!
Вірно.Зробив. А Зе-лупа з командою відчайдушно хочуть Рашку повернути. Давід Арахноїд за доручення Зе-лупи Боневтік дає свідчення щоб зняли санкції з гаманця Путіна Ромки Абрамовіча
С кровавых не пришедшие полей
Не в землю где-то полегли когда-то,
А превратились в белых «жигулей»
Они до сей поры сигналят звонко
О том, что чей-то сын «двухсотым» стал,
И в дом пришла не просто похоронка,
А новый материнский капитал.
Сидит в машине бодрая семейка,
Довольная, чего тут говорить,
А на капоте - яркая наклейка
Про то, что они «могут повторить!»
Они её не чокаясь обмыли,
Успели цвет салона обсудить,
И на совете всей семьёй решили,
Что нужно сына нового родить.
Andrey Orlov (Орлуша)
от Стрелкова и до ЗСУ.