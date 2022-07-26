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Путин сделал Россию изгоем, - Госдеп США

путин,путін

Россия получала выгоду от миропорядка, основанного на правилах, но диктатор Владимир Путин сделал РФ изгоем.

Об этом заявил на брифинге спикер Госдепа США Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Его попросили прокомментировать недавние слова Путина, который заявил, что текущий мировой порядок якобы рухнул – и мир готов к новому порядку.

Прайс ответил, что выстроенная после второй мировой войны система 80 лет обеспечивала "беспрецедентные уровни стабильности, безопасности, процветания и распространения демократии". Это принесло пользу, в том числе странам, которые хотят бросить вызов этой системе, отметил спикер Госдепа.

По его словам, основанный на правилах порядок позволил России и некоторым ее партнерам почувствовать рост, войти в международную систему и наслаждаться плодами экономической и политической интеграции.

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"Все это было до тех пор, пока Путин не решил положить этому конец и отменить 30 лет экономической интеграции, сделать Россию изгоем в мировом сообществе стран", – отметил Прайс.

Российские дипломаты с такой оценкой деятельности Путина не согласились. Как сообщает ТАСС, в посольстве РФ в США заявили, что утверждения Госдепа не выдерживают критики и вызваны "воспаленным воображением американских деятелей".
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Топ комментарии
+10
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26.07.2022 09:57
+7
Всі кацапи зробили.
А то дуже зручно: ета всє пуцін, ми нє вінавати, што ми маглі сделаць!
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26.07.2022 09:57
+3
Спасіба дєду за пабєду-да лапатнікі...
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26.07.2022 09:58
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26.07.2022 09:57 Ответить
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26.07.2022 10:36 Ответить
Всі кацапи зробили.
А то дуже зручно: ета всє пуцін, ми нє вінавати, што ми маглі сделаць!
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26.07.2022 09:57 Ответить
Вірно.Зробив. А Зе-лупа з командою відчайдушно хочуть Рашку повернути. Давід Арахноїд за доручення Зе-лупи Боневтік дає свідчення щоб зняли санкції з гаманця Путіна Ромки Абрамовіча
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26.07.2022 09:58 Ответить
що це за зачерки тексту,глючить сайт?
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26.07.2022 09:59 Ответить
Тому що тицьнув на закреслений текст і написав.
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26.07.2022 10:08 Ответить
Спасіба дєду за пабєду-да лапатнікі...
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26.07.2022 09:58 Ответить
Спасіба сину за машину!
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26.07.2022 10:05 Ответить
Мне кажется порою, что солдаты
С кровавых не пришедшие полей
Не в землю где-то полегли когда-то,
А превратились в белых «жигулей»
Они до сей поры сигналят звонко
О том, что чей-то сын «двухсотым» стал,
И в дом пришла не просто похоронка,
А новый материнский капитал.
Сидит в машине бодрая семейка,
Довольная, чего тут говорить,
А на капоте - яркая наклейка
Про то, что они «могут повторить!»
Они её не чокаясь обмыли,
Успели цвет салона обсудить,
И на совете всей семьёй решили,
Что нужно сына нового родить.

Andrey Orlov (Орлуша)
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26.07.2022 10:14 Ответить
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26.07.2022 10:38 Ответить
Порожня балаканина. У вигнанців немає посольства в США,яке ще й розповідає,що у американців запалена уява.
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26.07.2022 10:07 Ответить
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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26.07.2022 10:07 Ответить
Параше не привыкать, 70 лет были изгоями. Теперь пенсионеры будут радоваться - вернулись молодые годы. Может и колбаса по 2.20 вернется... вперед в светлое прошлое...
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26.07.2022 10:13 Ответить
А вам, каZZапам, обидно от этого? А какая от вас польза? Только вонь на весь мир.
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26.07.2022 10:45 Ответить
Путин давно порет откровенную ххерню по всем меркам -
от Стрелкова и до ЗСУ.
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26.07.2022 10:56 Ответить
А турок говорит что зря вы там на западе его унижаете.
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26.07.2022 16:35 Ответить
не только ***** но и кацапы сделали!
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26.07.2022 16:45 Ответить
 
 