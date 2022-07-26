Путін зробив Росію вигнанцем, - Держдеп США
Росія отримувала вигоду від світопорядку, заснованого на правилах, але диктатор Володимир Путін зробив РФ вигнанцем.
Про це заявив на брифінгу речник Держдепу США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Його попросили прокоментувати нещодавні слова Путіна, який заявив, що поточний світовий порядок нібито обвалився – і світ готовий до нового порядку.
Прайс відповів, що побудована після Другої світової війни система 80 років забезпечувала "безпрецедентні рівні стабільності, безпеки, процвітання та поширення демократії". Це принесло користь, зокрема, країнам, які хочуть кинути виклик цій системі, зазначив спікер Держдепу.
За його словами, заснований на правилах порядок дозволив Росії та деяким її партнерам відчути зростання, увійти до міжнародної системи та насолоджуватися плодами економічної та політичної інтеграції.
"Все це було до того часу, поки Путін не вирішив покласти цьому край і скасувати 30 років економічної інтеграції, зробити Росію ізгоєм у світовому співтоваристві країн", – зазначив Прайс.
Російські дипломати з такою оцінкою діяльності Путіна не погодилися. Як повідомляє ТАСС, в посольстві РФ у США заявили, що твердження Держдепу не витримують критики й викликані "запаленою уявою американських діячів".
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А то дуже зручно: ета всє пуцін, ми нє вінавати, што ми маглі сделаць!
Вірно.Зробив. А Зе-лупа з командою відчайдушно хочуть Рашку повернути. Давід Арахноїд за доручення Зе-лупи Боневтік дає свідчення щоб зняли санкції з гаманця Путіна Ромки Абрамовіча
С кровавых не пришедшие полей
Не в землю где-то полегли когда-то,
А превратились в белых «жигулей»
Они до сей поры сигналят звонко
О том, что чей-то сын «двухсотым» стал,
И в дом пришла не просто похоронка,
А новый материнский капитал.
Сидит в машине бодрая семейка,
Довольная, чего тут говорить,
А на капоте - яркая наклейка
Про то, что они «могут повторить!»
Они её не чокаясь обмыли,
Успели цвет салона обсудить,
И на совете всей семьёй решили,
Что нужно сына нового родить.
Andrey Orlov (Орлуша)
от Стрелкова и до ЗСУ.