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Держдепартамент США (1583) путін (23312) росія (63552) Прайс Нед (144)

Путін зробив Росію вигнанцем, - Держдеп США

путин,путін

Росія отримувала вигоду від світопорядку, заснованого на правилах, але диктатор Володимир Путін зробив РФ вигнанцем.

Про це заявив на брифінгу речник Держдепу США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Його попросили прокоментувати нещодавні слова Путіна, який заявив, що поточний світовий порядок нібито обвалився – і світ готовий до нового порядку.

Прайс відповів, що побудована після Другої світової війни система 80 років забезпечувала "безпрецедентні рівні стабільності, безпеки, процвітання та поширення демократії". Це принесло користь, зокрема, країнам, які хочуть кинути виклик цій системі, зазначив спікер Держдепу.

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За його словами, заснований на правилах порядок дозволив Росії та деяким її партнерам відчути зростання, увійти до міжнародної системи та насолоджуватися плодами економічної та політичної інтеграції.

"Все це було до того часу, поки Путін не вирішив покласти цьому край і скасувати 30 років економічної інтеграції, зробити Росію ізгоєм у світовому співтоваристві країн", – зазначив Прайс.

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Російські дипломати з такою оцінкою діяльності Путіна не погодилися. Як повідомляє ТАСС, в посольстві РФ у США заявили, що твердження Держдепу не витримують критики й викликані "запаленою уявою американських діячів".

Автор: 
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Топ коментарі
+10
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26.07.2022 09:57
+7
Всі кацапи зробили.
А то дуже зручно: ета всє пуцін, ми нє вінавати, што ми маглі сделаць!
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26.07.2022 09:57
+3
Спасіба дєду за пабєду-да лапатнікі...
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26.07.2022 09:58
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26.07.2022 09:57 Відповісти
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26.07.2022 10:36 Відповісти
Всі кацапи зробили.
А то дуже зручно: ета всє пуцін, ми нє вінавати, што ми маглі сделаць!
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26.07.2022 09:57 Відповісти
Вірно.Зробив. А Зе-лупа з командою відчайдушно хочуть Рашку повернути. Давід Арахноїд за доручення Зе-лупи Боневтік дає свідчення щоб зняли санкції з гаманця Путіна Ромки Абрамовіча
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26.07.2022 09:58 Відповісти
що це за зачерки тексту,глючить сайт?
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26.07.2022 09:59 Відповісти
Тому що тицьнув на закреслений текст і написав.
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26.07.2022 10:08 Відповісти
Спасіба дєду за пабєду-да лапатнікі...
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26.07.2022 09:58 Відповісти
Спасіба сину за машину!
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26.07.2022 10:05 Відповісти
Мне кажется порою, что солдаты
С кровавых не пришедшие полей
Не в землю где-то полегли когда-то,
А превратились в белых «жигулей»
Они до сей поры сигналят звонко
О том, что чей-то сын «двухсотым» стал,
И в дом пришла не просто похоронка,
А новый материнский капитал.
Сидит в машине бодрая семейка,
Довольная, чего тут говорить,
А на капоте - яркая наклейка
Про то, что они «могут повторить!»
Они её не чокаясь обмыли,
Успели цвет салона обсудить,
И на совете всей семьёй решили,
Что нужно сына нового родить.

Andrey Orlov (Орлуша)
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26.07.2022 10:14 Відповісти
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26.07.2022 10:38 Відповісти
Порожня балаканина. У вигнанців немає посольства в США,яке ще й розповідає,що у американців запалена уява.
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26.07.2022 10:07 Відповісти
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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26.07.2022 10:07 Відповісти
Параше не привыкать, 70 лет были изгоями. Теперь пенсионеры будут радоваться - вернулись молодые годы. Может и колбаса по 2.20 вернется... вперед в светлое прошлое...
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26.07.2022 10:13 Відповісти
А вам, каZZапам, обидно от этого? А какая от вас польза? Только вонь на весь мир.
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26.07.2022 10:45 Відповісти
Путин давно порет откровенную ххерню по всем меркам -
от Стрелкова и до ЗСУ.
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26.07.2022 10:56 Відповісти
А турок говорит что зря вы там на западе его унижаете.
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26.07.2022 16:35 Відповісти
не только ***** но и кацапы сделали!
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26.07.2022 16:45 Відповісти
 
 