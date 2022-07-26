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армия РФ (17988) ликвидация (3117) ВСУ (6257)

Украинские военные ликвидировали командира вертолетного звена РФ майора Савельева

Вооруженные силы Украины ликвидировали командира вертолетного звена РФ майора Александра Савельева.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом в телеграм сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан.

"Командир вертолетного звена 487 овп майор Савельев Александр совершил "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - написал он.

Украинские военные ликвидировали командира вертолетного звена РФ майора Савельева 01

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Топ комментарии
+22
Чергова дохла елітна кацапська свиня...
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26.07.2022 10:22
+18
Савєльєва біжить в автосалон "Лада".
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26.07.2022 10:27
+12
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26.07.2022 10:35
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Чергова дохла елітна кацапська свиня...
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26.07.2022 10:22 Ответить
это хороший кацап
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26.07.2022 10:37 Ответить
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26.07.2022 10:47 Ответить
2, 4, 6, 8. На всех остальных картинках -- не пойми что.
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26.07.2022 11:34 Ответить
5)
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26.07.2022 11:48 Ответить
Савєльєва біжить в автосалон "Лада".
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26.07.2022 10:27 Ответить
За летуна пуйло может и на Киа Пиканто раскошелится, если свиноматка влезет ы малолитражку)))
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26.07.2022 10:39 Ответить
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26.07.2022 10:49 Ответить
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26.07.2022 10:50 Ответить
Міцного здоров'я! Ласкаво просимо до пекла
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26.07.2022 10:31 Ответить
Підполковника отримаєш по наказу кабдзона.
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26.07.2022 10:34 Ответить
Судя по футболке он по жизни был *********.Ауф
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26.07.2022 10:34 Ответить
Конченым ********* он стал когда полетел в Украину.
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26.07.2022 11:36 Ответить
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26.07.2022 10:35 Ответить
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26.07.2022 10:51 Ответить
Еще один дабраволец
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26.07.2022 10:36 Ответить
за этого самке дадут ладу с колесами
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26.07.2022 10:45 Ответить
це гарна новина!
і головне що боти не знайдуть тут зраду
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26.07.2022 10:46 Ответить
Рад за саню.
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26.07.2022 10:55 Ответить
На одне лайно у світі менше стало.
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26.07.2022 11:53 Ответить
Даже волчара на принте смотрит с пониманием - жить звеньевому не долго оставалось....
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26.07.2022 12:57 Ответить
 
 