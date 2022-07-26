Украинские военные ликвидировали командира вертолетного звена РФ майора Савельева
Вооруженные силы Украины ликвидировали командира вертолетного звена РФ майора Александра Савельева.
Как информирует Цензор.НЕТ об этом в телеграм сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан.
"Командир вертолетного звена 487 овп майор Савельев Александр совершил "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - написал он.
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+22 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий26.07.2022 10:22
+18 Garry Grant
показать весь комментарий26.07.2022 10:27
+12 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий26.07.2022 10:35
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і головне що боти не знайдуть тут зраду