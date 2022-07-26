Украинские военные ликвидировали командира вертолетного звена РФ майора Савельева

Вооруженные силы Украины ликвидировали командира вертолетного звена РФ майора Александра Савельева.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом в телеграм сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан.

"Командир вертолетного звена 487 овп майор Савельев Александр совершил "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - написал он.

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