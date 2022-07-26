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Українські військові ліквідували командира вертолітної ланки РФ майора Савельєва

Збройні сили України ліквідували командира вертолітної ланки РФ майора Олександра Савельєва.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у телеграм повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан.

"Командир вертолітної ланки 487 овп майор Савельєв Олександр зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - написав він.

Українські військові ліквідували командира вертолітної ланки РФ майора Савельєва 01

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Топ коментарі
+22
Чергова дохла елітна кацапська свиня...
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26.07.2022 10:22
+18
Савєльєва біжить в автосалон "Лада".
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26.07.2022 10:27
+12
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26.07.2022 10:35
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Чергова дохла елітна кацапська свиня...
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26.07.2022 10:22 Відповісти
это хороший кацап
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26.07.2022 10:37 Відповісти
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26.07.2022 10:47 Відповісти
2, 4, 6, 8. На всех остальных картинках -- не пойми что.
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26.07.2022 11:34 Відповісти
5)
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26.07.2022 11:48 Відповісти
Савєльєва біжить в автосалон "Лада".
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26.07.2022 10:27 Відповісти
За летуна пуйло может и на Киа Пиканто раскошелится, если свиноматка влезет ы малолитражку)))
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26.07.2022 10:39 Відповісти
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26.07.2022 10:49 Відповісти
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26.07.2022 10:50 Відповісти
Міцного здоров'я! Ласкаво просимо до пекла
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26.07.2022 10:31 Відповісти
Підполковника отримаєш по наказу кабдзона.
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26.07.2022 10:34 Відповісти
Судя по футболке он по жизни был *********.Ауф
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26.07.2022 10:34 Відповісти
Конченым ********* он стал когда полетел в Украину.
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26.07.2022 11:36 Відповісти
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26.07.2022 10:35 Відповісти
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26.07.2022 10:51 Відповісти
Еще один дабраволец
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26.07.2022 10:36 Відповісти
за этого самке дадут ладу с колесами
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26.07.2022 10:45 Відповісти
це гарна новина!
і головне що боти не знайдуть тут зраду
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26.07.2022 10:46 Відповісти
Рад за саню.
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26.07.2022 10:55 Відповісти
На одне лайно у світі менше стало.
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26.07.2022 11:53 Відповісти
Даже волчара на принте смотрит с пониманием - жить звеньевому не долго оставалось....
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26.07.2022 12:57 Відповісти
 
 