Українські військові ліквідували командира вертолітної ланки РФ майора Савельєва
Збройні сили України ліквідували командира вертолітної ланки РФ майора Олександра Савельєва.
Як інформує Цензор.НЕТ про це у телеграм повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан.
"Командир вертолітної ланки 487 овп майор Савельєв Олександр зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - написав він.
Топ коментарі
+22 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар26.07.2022 10:22
+18 Garry Grant
показати весь коментар26.07.2022 10:27
+12 Прощай немытая раССея
показати весь коментар26.07.2022 10:35
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
і головне що боти не знайдуть тут зраду