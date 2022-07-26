Из-за войны России против Украины уже погибли 5237 мирных жителей, - ООН

С 24 февраля до полуночи 24 июля в результате российской агрессии в Украине погибли 5237 мирных жителей и ранены 7035.

Такие данные верифицированы Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Напомним, доклад Мониторинговой миссии Управления ООН по правам человека по войне России против Украины, охватывающий период с 24 февраля по 15 мая, свидетельствовал о гибели 3924 мирных жителей и ранении у 4444 человек. В докладе отмечается, что реальное количество жертв намного выше, поскольку эти цифры включают только случаи, которые управлению удалось полностью подтвердить.

При этом, по данным ООН, в разных видах гуманитарной помощи - от воды до убежища - сейчас нуждаются почти 16 млн украинцев.

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