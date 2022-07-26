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ООН (4053) смерть (9176)

Из-за войны России против Украины уже погибли 5237 мирных жителей, - ООН

буча,ексгумація

С 24 февраля до полуночи 24 июля в результате российской агрессии в Украине погибли 5237 мирных жителей и ранены 7035.

Такие данные верифицированы Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Напомним, доклад Мониторинговой миссии Управления ООН по правам человека по войне России против Украины, охватывающий период с 24 февраля по 15 мая, свидетельствовал о гибели 3924 мирных жителей и ранении у 4444 человек. В докладе отмечается, что реальное количество жертв намного выше, поскольку эти цифры включают только случаи, которые управлению удалось полностью подтвердить.

При этом, по данным ООН, в разных видах гуманитарной помощи - от воды до убежища - сейчас нуждаются почти 16 млн украинцев.

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Цю цифру треба помножити в багато разів.
ООН - це просто труп, на який продовжують витрачати великі кошти.
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26.07.2022 12:01 Ответить
це ще без Маріуполя, Волновахи, Херсона
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26.07.2022 12:12 Ответить
Сколько можно эту хрень писать? В каждом районе Мариуполя погибло в 3 раза больше и даже имена людей известны.
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26.07.2022 12:27 Ответить
 
 